Laulības līgums: iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi notāriem

Laulības līgums ir līgums, ar kuru var nodibināt, grozīt un izbeigt laulāto mantiskās attiecības. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības balstās Civillikumā noteiktajā, bet laulības līgums dod iespēju likumisko kārtību grozīt, pašiem vienojoties par to, kādas būs viņu mantiskās attiecības. Ar līgumu var noteikt to, ka laulāto manta ir šķirta (katrs patur savu mantu, kā arī turpmāk iegūtā manta piederēs tikai tam laulātajam, kurš to būs ieguvis), vai arī, gluži pretēji, var paredzēt, ka visa manta, kas pieder kādam no laulātajiem, turpmāk būs kopīga. Šajā gadījumā gan ir iespēja kādu konkrētu mantu noteikt par viena laulātā atsevišķu mantu, īpaši par to vienojoties.