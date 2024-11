Sarunas aizstāj trula skrollēšana. Kāpēc sociālie tīkli ir tik pievilcīgi?

Sociālo tīklu bezmērķīga pārskatīšana arī ir veids, kā regulēt emocijas, izvairīties no problēmām, aizbēgt no garlaicības. Bērniem un pusaudžiem ir izteikta vajadzība piederēt, gūt atzinību – vai es iederos, vai esmu līdzīgs saviem elkiem, cilvēkiem, kuri man ir svarīgi? To nodrošina like (sirsniņu) sistēma. No vienas puses, tai ir pozitīva pamatdoma – paslavēt un vairot pozitīvo. No otras puses, ja cilvēks nesaņem gana daudz paceltu īkšķīšu, tad jūtas slikti, un ilgtermiņā pat var attīstīties mentālās veselības problēmas, jo šie like ir kā sociālā valūta, kas nosaka cilvēka vērtību. Pētījumi par mentālo veselību atklāj, ka pārāk bieža sociālo tīklu lietošana ir saistīta ar augstāku trauksmes, depresijas un paškaitējuma līmeni, kā arī ar zemāku spēju uzņemties risku. Īpaši bīstami tas ir bērniem un pusaudžiem, kuri, ikdienā redzot pieaugušo uzvedību, pieņem to kā normu. No vienas puses, bērniem un pusaudžiem ir vieglāk pielāgoties jauniem paradumiem, no otras, viņiem nav tik daudz apzinātības un pašdisciplīnas, lai to darītu.