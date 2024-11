33 gadus veca sieviete uz dzelzceļa sliedēm mēģina izdarīt pašnāvību, bet liktenis viņai sagādā negaidītu pārsteigumu

"Kad izkāpu no vilciena, es vienkārši apsēdos uz perona. Konduktors jautāja, vai ar mani viss ir kārtībā, un es atbildēju apstiprinoši. Viņš jautāja vēlreiz, vai esmu pārliecināta, un es atkal teicu jā, un vilciens aizbrauca. Tur sēžot, pieņēmu impulsīvu lēmumu nolēkt no platformas. Es gāju pa sliedēm un apsēdos, gaidīdama vilcienu. Es nezinu, kas ziņoja par mani, bet nākamais vilciens palēninājās un apstājās tālu no manis."