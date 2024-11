"Savus vecākus pa īstam sāku novērtēt tad, kad pašai piedzima bērni" - kā pieaugot mainās attiecības ar ģimeni

Šajā posmā mēs tiecamies kļūt neatkarīgi un attālināties no vecāku ietekmes, bet tas nenozīmē, ka pārstājam būt viņu bērni. Bieži vien šis posms ir piepildīts ar konfliktiem, jo bērni vēlas patstāvību un uzstājīgi aizstāv savu identitāti. Vecāki savukārt ne vienmēr spēj viegli pieņemt bērnu lēmumus, īpaši, ja tie atšķiras no viņu pašu pieredzes. Daudzi vecāki šajā laikā izjūt arī zaudējuma sajūtu – it kā viņi zaudētu tuvu saikni ar savu bērnu.