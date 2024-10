"Mēs esam kā divas puses vienā mazā pērlē" – Inta Štamgute un Dzintars Našenieks par mīlestību un dzīvi

Inta: Ir! Tā iznāca 2000. gadā un Latvijas konkursā tika novērtēta kā skaistākā grāmata. Sekoja preses uzlidojums, skrēju no intervijas uz interviju. 2001. gadā tā bija arī Frankfurtes grāmatu tirgū, pie mums nāca cilvēki no dažādām valstīm – esot dzirdējuši, ka Latvijā tapusi tāda un tāda grāmata, vai varot parādīt. Bija zinoši kungi, kas pavaicāja, vai es apjaušot, ka nekā tamlīdzīga nav visā pasaulē. Atteicu, ka par to nešaubos. Kā es to zinot? Jo pati to izdomāju! Un atkal palepošos – šāda grāmata ir arī Vairai Vīķei-Freibergai. Prezidenta kanceleja, Ārlietu ministrija un citas svarīgas institūcijas to pirka, lai pasniegtu kā dāvanu citu valstu prezidentiem, premjeriem, karaļiem un karalienēm. Lietuvas prezidentam Valdam Adamkum to uzdāvināju pati, jo biju pieņemšanā. Mūsu Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks grāmatu aizsūtīja arī Britu bibliotēkai.