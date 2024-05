"Tas ir vājprāts!" Sievietei pārmet cietsirdību apģērbu izvēlē 6 mēnešus vecai meitai

Soctīkla lietotāji Džeriju nodēvējuši par "cietsirdīgu", jo viņa savu bērnu no galvas līdz kājām ietērpusi bantēs un krāšņās galvassegās, demonstrējot iespaidīgus tēlus. Savukārt māte uzstāj, ka viņa nav izdarījusi neko sliktu un vienkārši mīl atšķirties no citiem. "Vienmēr esmu ienīdusi cilvēkus, kuri valkā vienādas lietas. Mana meita izcelsies no milzīga pūļa! Jā, saņemu ļoti dažādus komentārus, bet jau esmu uzaudzējusi biezu ādu, un man patiesībā ir vienalga," atzina 27 gadus vecā sieviete.