Mūziķis un uzņēmējs Miks Galvanovskis: "Ja man kādreiz būs blakus sieviete, es vēlos viņu nodrošināt, lutināt"

Man ir biznesi, kuri pieder tikai man, bet konkrēti šajā vietā daļās ir arī mans brālēns. Kā mēs to uzsākām: es izdomāju, kas un kā, bet bračka ir džeks, kuram rokas neaug no pakaļas, atšķirībā no manis. Viņš šīs vietas ir izveidojis ar savām rociņām. Gandrīz bez papildspēkiem – visu darām paši. Tikko nosvinējām kluba četru gadu dzimšanas dienu. Klubs ir tā vietiņa, kas pieder man vienam, esmu arī vienīgais valdes loceklis.