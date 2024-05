Sejas ādas tipi – kā saprast, kurš ir tavs un tam piemēroto kosmētiku?

Kontaktdermatīts rodas, sastopoties ar kādu no kontaktalergēniem – ķīmisku vielu, kosmētiku, indīgiem augiem. Ļoti bieži atopiskā dermatīta slimnieki iegūst kontaktdermatītu un ārsts to nevar atšķirt, līdz ar to ne vienmēr atopiskā dermatīta slimniekiem ir jāsāk ārstēšana ar medicīniskiem preparātiem, ir jāsaprot, kas ir izraisījis iekaisumu.