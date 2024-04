Transporta un sakaru institūta studentes aicina pievienoties IKT jomai

Tomēr daļa sabiedrības joprojām uzskata, ka IKT joma nav piemērota meitenēm, jo tā ir pārāk sarežģīta. “Jau no bērnības vecāki mums stāsta par “vīriešu” un “sieviešu” profesijām. Visticamāk, meitenēm ir šaubas par to, ka viņām sanāks sasniegt tādas pašas virsotnes IT jomā, kā vīriešiem, jo tur ir nepieciešama strukturētāka loģika un matemātiska domāšana. Tomēr es domāju, ka tas ir mīts, jo, ja ir vēlme sasniegt rezultātu, jebkurā jomā, tas ir atkarīgs tikai no paša cilvēka,” dalās savās pārdomās Ksenija Osadčuka.