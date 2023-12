Latvijā no noziedzīgiem nodarījumiem cietuši vidēji 523 bērni gadā

Pēc Iekšlietu ministrijas informācijas centra (IeM IC) datiem 2021.gada 12 mēnešos par noziedzīgos nodarījumos cietušām atzītas kopā 8178 personas, no tām 503 bērni, no kuriem 259 mazgadīgas personas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Savukārt 2022.gadā par noziedzīgos nodarījumos cietušām atzītas kopā 8514 personas, no tām 542 bērni, no kuriem 271 mazgadīgas personas.

2021.gada 12 mēnešos, salīdzinājumā ar 2020.gada 12 mēnešiem, visbiežāk bērni cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību - 54,3% gadījumu, kas ir par 15,7% vairāk nekā iepriekš. Vēl bērni cietuši no cietsirdības un vardarbības - 15,4%, kas ir par 8,4% mazāk, mantiskiem nodarījumiem - 9,5%, kas ir par 3,1% mazāk nekā iepriekš, un no nodarījumiem pret dzīvību un veselību - 10,2% - samazinājums ir 4,6%.

LM norāda, ka, palielinoties bērnu vecumam, pieaug risks ciest no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Visbiežāk no iepriekš minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem cieš meitenes, zēni retāk. Ministrijā atzīmē, ka salīdzinot ar iepriekšējo periodu 2021.gadā nav notikusi neviena nepilngadīgās personas tirdzniecība, kā arī neviena nepilngadīgā persona nav tikusi nosūtīta seksuālai izmantošanai.

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 2021.gadā samazinājies bērnu skaits, kuri cietuši no cietsirdības un vardarbības - to skaits ir samazinājies par 33, sasniedzot 84. Samazinājies arī to bērnu skaits, kas cietuši no zādzības - no 18 uz pieci, un to bērnu skaits, kas cietuši no izteiktiem draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu - no 11 uz vienu.

Vienlaikus ir par 34 ir palielinājies bērnu skaits, cietuši no pamudināšanas iesaistīties seksuālās darbībās, un 2021.gadā tādu bija 50. Vēl par 31 palielinājies bērnu skaits, kas cietuši no pavešanas netiklībā, pieaugot līdz 63, par 26 līdz 54 pieaudzis to bērnu skaits, kas cietuši no pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanas, bet par 17 līdz 76 pieaudzis no seksuālas vardarbības cietušo bērnu skaits.

Pēc IeM IC datiem 2021.gada 12 mēnešos, sadalījumā pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas, bērni visbiežāk cietuši dzīvoklī - 86 gadījumos, pilsētā - 76 gadījumos, interneta vidē - 54 gadījumos, uz ielas - 48 gadījumos, dzīvojamā mājā - 43 gadījumos un mācību iestādē - četros gadījumos.

Savukārt sadalījumā pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas, 2022.gadā bērni visbiežāk cietuši dzīvoklī - 112 gadījumos, pilsētā - 90 gadījumos, dzīvojamā mājā - 47 gadījumos, uz ielas - 46 gadījumos, mācību iestādē - 11 un interneta vidē - 25 gadījumos.

Pēc Valsts policijas sniegtajiem datiem 2022.gadā salīdzinot ar 2021.gadu, palielinājies bērnu skaits, kuri cietuši no cietsirdības un vardarbības - to skaits ir pieaudzis par 15 līdz 99. Vēl par 45 līdz 121 pieaudzis bērnu skaits, kas cietuši no seksuālas vardarbības, par 31 līdz 61 - to skaits, kas cietuši no izvarošanas, bet par 21 līdz 42 samazinājies bērnu skaits, kas cietuši no pavešanas netiklībā.

Savukārt par 40 ir mazāks to bērnu skaits, kas cietuši no pamudināšanas iesaistīties seksuālās darbībās - 10, un par 20 mazāks arī to skaits, kas cietuši no pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanas - 34.

LM norāda, ka viens bērns var būt atzīts par cietušo pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem.