Novērtēsi ģimenes atbalstu - horoskops visām zodiaka zīmēm no 18. līdz 24. decembrim

AUNS

Tuvākajās dienās attaisnosies drosmīgi vai pat avantūristiski plāni. Veiksmīgas būs stila pārvērtības. Seko līdzi modes tendencēm, nebaidies izcelties uz apkārtējo fona ar ekstravagantiem, izteiksmīgiem risinājumiem. Vēlāk atturies no iedziļināšanās filozofiskos jautājumos. Pārlieku subjektīvu apsvērumu vadīts, vari nonākt pie aplamiem secinājumiem.

VĒRSIS

Kritiskās situācijās nezaudē ticību – tas palīdzēs atvērties spēkiem, par kuriem pat nenojauti. Katram darbam ķeries klāt apdomīgi, tad to, ko būsi apņēmies sasniegt, tuvākajā laikā panāksi. Uz lielu līdzcilvēku atsaucību nepaļaujies. Lielāku aktivitāti izrādīs vienīgi tie, kas raduši citus pamācīt, audzināt. Viņu kritika būs nesaudzīga, toties patiesa.

DVĪŅI

Kāda drauga vainas dēļ vari piedzīvot negaidītu zaudējumu. Citi savukārt tevi mierinās, palīdzēs pārvarēt sarūgtinājumu un mudinās rast izlīgumu. Tas skaidri parādīs, ar kuriem draugiem tevi saista dziļākas intereses, ar kuriem – tikai virspusējas, maznozīmīgas tikšanās. Vēlāk šaubas par kāda plāna veiksmīgu iznākumu var radīt domstarpības lietišķajās attiecībās.

VĒZIS

Ja dari darbu, kas ir tavs aicinājums, nekas nebūs grūts un sarežģīts. Atradīsi gan labus palīgus, kas teicami tiksi galā ar uzticētajiem pienākumiem, gan risinājumu, kas palielinās konkurētspēju. Piedomā pie savas rīcības, neizej uz atklātu konfliktu. Izrādi pārākumu ar priekšzīmīgu darbu, nevis peļot un kritizējot citus. Stiprini attiecības ar mīļoto cilvēku.

LAUVA

Viegli tiksi galā ar uzdevumiem, kuriem nepieciešama radoša pieeja, ja vien nebūsi spiests nodarboties ar to, ko iepriekš neuzskatīji par vajadzīgu izdarīt līdz galam. Nesagādā vilšanos mīļotajam cilvēkam, nepieļauj, ka par strīdus objektu kļūst neizpildīti solījumi. Vēlāk rūpējies par ērtāku, komfortablāku dzīvošanu. Veic ģenerāltīrīšanu, izšķiro un izmet nevajadzīgās mantas.

JAUNAVA

Var gadīties, ka tevi nepamatoti apvaino vai aprunā. Mierinājumu meklē ģimenē un saskaņas pilnās attiecībās ar tuviniekiem. Brīvdienās atturies no aktivitātēm, kas var radīt neizpratni apkārtējos. Nesaprotot tavas rīcības motīvus, viegli vari iegūt blēža vai intriganta slavu. Informē cilvēkus par saviem plāniem, nedod iemeslu liekām spekulācijām.

SVARI

Tuvākajās dienās netrūks sadzīvisku pārpratumu un sarežģījumu. Neīgņojies, neļauj vaļu dusmām – tas nepalīdzēs neko atrisināt. Bruņojies ar pacietību un tālredzību, mēģini katrā situācijā saskatīt ko pozitīvu. Nepārdzīvo, ja brīžiem nezini, kā rīkoties. Tās, iespējams, ir situācijas, kurās labāk nejaukties, bet ļaut notikumiem ritēt savu gaitu.

SKORPIONS

Esi radošs, un tev izdosies atrast lieliskus risinājumus arī tad, ja naudas būs maz, bet vēlmju daudz. Grūtāk būs panākt labus rezultātus darbā. Nepūlies piesaistīt priekšniecības uzmanību ar ārišķīgu, šķietami enerģisku, taču nekonstruktīvu rīcību. Pietaupi spēkus vēlākam laikam, kad apstākļi noderīgu kontaktu veidošanai un panākumu gūšanai būs labvēlīgāki.

STRĒLNIEKS

Vairies no jebkādām avantūrām. Spēles noteikumiem pēkšņi mainoties, no ieguvēja negaidot vari kļūt par zaudētāju. Velti uzmanību mīļotajam cilvēkam, jo tieši tu būsi tas, kas spēj piešķirt attiecībām vairāk kvēles. Palīdzi atraisīties otrajai pusītei, dod lielāku brīvību un iespējas radoši izpausties. Finanšu lietās uz citiem nepaļaujies, norobežojies no apšaubāmiem priekšlikumiem.

MEŽĀZIS

Kāda ģimenes locekļa rīcība var izraisīt īstu sašutumu vētru. Neraugoties uz to, sirds dziļumos viņu mīlēsi un visu piedosi. Garīga rakstura jautājumos necenties iedziļināties, jo būs grūti sakopot domas, izklāstīt savu viedokli tā, lai nerastos pārpratumi un neveiklas situācijas. Vēlāk vērtīgu atbalstu vari saņemt no draugiem, kas ir vecāki un pieredzējušāki par tevi.

ŪDENSVĪRS

Vilšanos var sagādāt darbošanās kādā garīga rakstura organizācijā vai apvienībā. Ja jūti, ka tev nepieciešams norobežoties un sakārtot domas, dari tā. Esi savaldīgs, centies iedvest mieru arī apkārtējos. Veiksmīgi būs nelieli braucieni, priecēs draudzīgas, emocionāli pacilājošas tikšanās. Gandarījumu sagādās ilgi un pacietīgi darīts darbs.

ZIVIS

Problēmas var sagādāt izklaidība, nevērība vai nepietiekami nopietna attieksme pret lietišķiem jautājumiem. Vēlme izdabāt sev dominēs pār praktiskumu. Neej iepirkties viens, nenoraidi draudzīgu padomu. Piedomā, lai no tā, ko dari, būtu kāds labums arī nākotnē. Vēlāk veiksmīgas būs kolektīvas aktivitātes, lietišķi braucieni un sadarbības nostiprināšana ar ārzemēm.