Sniedz dāvanu par kuru sapņo ikviens!

La Vie Est Belle EDP komplekts ir lieliska izvēle sievietēm, kurām patīk augļu ziedu aromāti, kas izstaro pozitivitāti. Armani Si Passione EDP komplekts izceļas ar eleganti pievilcīgām aromāta notīm, kas atspoguļo sievietes spēku, vitalitāti un patiesu kaislību. Yves Saint Laurent Libre EDP komplekts ir spēcīgs ziedu aromāts mūsdienīgai sievietei: spēcīgai, autentiskai un brīvai. Prada Paradoxe EDP dāvanu komplekts ir piemērots sievietei, kas savu spēku atklāj maigumā.

Lancome La Vie Est Belle Beauty Routine Set (Dāvanu komplekts sievietei)

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum Gift Set (Dāvanu komplekts sievietei)

Giorgio Armani Si Passione Gift Set With Eau de Parfum (Dāvanu komplekts sievietei)

Giorgio Armani Si EDP (Parfimērijas ūdens sievietei)

Prada Paradoxe Gift Set for Her (Dāvanu komplekts sievietei)

Atkarību raisoši aromātu komplekti mūsdienīgai sievietei

My Way ir noturīgs ziedu aromāts, kas radīts atvērtām un autentiskām sievietēm, kuras ir gatavas paplašināt savu horizontu. Idole EDP komplekts iekļauj daudzveidīgu un modernu ziedu aromātu ar tīrām notīm. Black Opium EDP ir austrumniecisks vaniļas un kafijas aromāts elegantai sievietei ar roka piesitienu. Valentino Born in Roma Donna komplekts ir ideāls sievietei, kura mīl jauneklīgas un enerģiskas smaržas ar itāļu elegances piesitienu.

Giorgio Armani My Way Set With Eau de Parfum (Dāvanu komplekts sievietei)

Lancome Idôle Gift Set for Women (Dāvanu komplekts sievietei)

Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Gift Set for Her (Dāvanu komplekts sievietei)

Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Gift Set (Dāvanu komplekts sievietei)

Valentino Born In Roma Donna Gift Set for Her (Dāvanu komplekts sievietei)

Ikoniski aromātu komplekti viņam

Lai atrastu ideālu aromāta dāvanu viņam, atklājiet, kam viņš dod priekšroku. Ja viņam patīk svaigas un klasiskas smaržas, Giorgio Armani Acqua di Gio aromāts ar citrusaugļu un koka notēm ir izcila izvēle. Lai padarītu drosmīgu un pārliecinošu paziņojumu, izvēlieties Valentino Born in Roma Uomo ar tā pikantajām un koka notēm, ideālu vakara nēsāšanai. Ja viņš ir piesaistīts piedzīvojumiem, apsveriet Prada Luna Rossa Ocean EDP. YSL MYSLF EDP aromāts ar ziedu un koksnes notīm ir lieliska izvēle tiem, kuri novērtē unikālismu. Armani Code aromāts iemieso vīrišķīgu eleganci un harismu, kārdinājumu un pievilcību. Tā ir ideāla koksnes aromāta izvēle mūsdienīgam vīrietim.

Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum Gift Set for Him (Dāvanu komplekts vīrietim)

Yves Saint Laurent MYSLF Eau de Parfum Gift Set for Him (Dāvanu komplekts vīrietim)

Giorgio Armani Code Gift Set for Men (Dāvanu komplekts vīrietim)

Giorgio Armani Acqua di Gio Christmas Gift Set for Men (Dāvanu komplekts vīrietim)

Prada Luna Rossa Ocean Gift Set for Men (Dāvanu komplekts vīrietim)

Valdzinošas grima dāvanas

Lai izvēlētos labāko grima komplektu vai produktu kā Ziemassvētku dāvanu, sāciet ar dāvanas saņēmēja grima priekšroku un stilu. Ja viņa novērtē mirdzošu ādas toni, Touche Éclat izgaismojošais korektors ir izcila izvēle. Hypnôse Drama komplekts ir lieliska dāvana tiem, kuri mīl izteiksmīgas, biezas skropstas, savukārt Yves Saint Laurent piedāvā unikālu un izteiksmīgu skropstu tušu Lash Clash. Izvēlies Giorgio Armani dāvanu komplekts ar Eyes to Kill skropstu tušu un Si EDP aromātu drosmīgai un pašapzinīgai sievietei.

Yves Saint Laurent Lash Clash+Crush Liner+Biphase Set (Skropstu tušas komplekts)

Yves Saint Laurent Touche Éclat (Izgaismojošs korektors zem acīm)

Giorgio Armani Beauty Eyes to Kill Mascara Gift Set (Dāvanu komplekts)

Lancome Hypnôse Drama Gift Set (Dāvanu komplekts)

Lancome Teint Idole Ultra Wear 24H Longwear Foundation (Ilgnoturīgs tonālais krēms)

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv