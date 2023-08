10 elementāras frāzes, kuras attiecībās dara brīnumus

Būtiskās lietas, kuras būtu vēlams teikt (un dzirdēt!) katru dienu, apkopo lifehack.org.

1. “Es ilgojos pēc tevis”

“Ja saruna būtu dziesmas vārdi, smiekli būtu mūzika, bet kopā pavadītais laiks – melodija, kuru klausīties vēl un vēl, un tā nekad neapniktu,” reiz teicis amerikāņu rakstnieks Nikolass Spārkss.

Ja atgādināsi savam mīļotajam cilvēkam, ka ilgojaties pēc viņa/viņas (to var izdarīt kaut vai tik parastā veidā kā ar īsziņas palīdzību), viņš jutīsies mīlēts un novērtēts. Ja esi mājās kopā ar bērniem, bet dzīvesbiedrs tajā laikā ir darbā, nosūti viņam kopēju ģimenes bildi ar parakstu “Ļoti gaidām tevi mājās” – vienkāršs, bet ļoti iedarbīgs veids, kā likt viņam atplaukt smaidā.

2. “Kā tev šodien gāja?”

“Paviršums attiecībās reizēm dara lielāku ļaunumu nekā atklāta antipātiju izrādīšana,” ir pārliecināta rakstniece Džoanna Roulinga.

Centies neļauties kārdinājumam uzreiz pēc ienākšanas pa durvīm kā no ložmetēja izšaut tirādi par to, cik šausmīga diena tev šodien bijusi. Tas nenozīmē, ka nevari pažēloties par savām neveiksmēm (tu to katrā ziņā vari!), taču, ja dari to, pat nepainteresējoties par sava partnera dzīvi, tas ir mazākais egocentriski.

3. “Vai atceries, kā mēs toreiz...?”

“Iemīlēšanās un attiecības ir divas atšķirīgas lietas,” sapratis aktieris Kianu Rīvss.

Attiecībās pēc mēnešiem un gadiem maģiskā “dzirkstelīte” var izplēnēt. Atsaucot atmiņā mirkļus, kas jums abiem bijuši svarīgi (kopējas brīvdienas Barselonā vai to, kā jūs pieķēra, skūpstoties liftā), jūs palīdzēsiet viens otram neaizmirst, kāpēc jūsu attiecības ir īpašas.

4. “Kā lai es tev palīdzu?”

“Gribu, lai man būtu attiecības, kurās atzīšanās mīlestībā ir tikai apstiprinājums tam, kas man jau ir pierādīts un apliecināts,” teic bestselleru autors Stīvs Maraboli.

Ja kādreiz rīta steigā ir nācies krist panikā, ka kavē darbu un nevari atrast atslēgas, atceriies, ka ir lietas, kas rada daudz lielāku stresu nekā noklīduša priekšmeta meklēšana. Atvieglo sava partnera dzīvi, apvaicājoties, kā vari viņam palīdzēt, kad redzi, ka viņš ir satraucies un steidzas.

5. “Ko tu par to domā?”

“Ja jūs nerunājat, daudzas lietas beidzas, tā arī nepasacītas,” brīdina rakstniece Ketrīna Mērdoka.

Attiecībās nevajadzētu valdīt demokrātijai, nevis diktatūrai. Pajautā savam dzīvesbiedram, kāds ir viņa viedoklis gan par svarīgām, gan mazāk būtiskām lietām – sākot ar bērnu mājasdarbiem un beidzot ar vietu, kur labāk braukt atpūsties brīvdienās.

6. “Tu esi burvīgs/lielisks/seksīgs”

“Mēs bieži nenovērtējam, cik liels spēks ir smaidam, labam vārdam, prasmei ieklausīties, sirsnīgam komplimentam un patiesām rūpēm,” uzskata profesors Leo Buskaglija.

Ja savu mīļoto nekad neuzslavēsi, kā tu zināsi, ka viņš jūtas novērtēts un iekārots? Izcel partnera labās īpašības, paslavē skaisto, piemēram, ar šādām frāzēm:

Fiziskas lietas: “Man tā patīk, ka tu smaidi. Tās vaigu bedrītes ir tik mīlīgas!”.

Uzvedība un rakstura īpašības: “Es apbrīnoju tavu pacietību/uzmanību/izturību. Tad es uzreiz sajūtos /.../”.

Apģērbs: “Tavs dibens šajos džinsos izskatās neatvairāms, es nespēju vien atraut acis”, “Šis uzvalks tev nudien fantastiski piestāv.”

7. "Pameklēsim, lūdzu, zelta vidusceļu"

“Kompromiss – tas ir labākais un lētākais advokāts,” reiz atzinis skotu rakstnieks Roberts Lūiss Stīvensons.

Kaismīga strīda laikā nav grūti būt simtprocentīgi pārliecinātam par savu taisnību, taču vienalga jācenšas neļauties kārdinājumam iespītēties. Ja tu uzskati, ka dzīvesbiedram nav taisnība, tas tev nedod tiesības aizmirst, kā viņš jūtas. Tiec vaļā no vēlmes uzskatīt, ka vienīgā patiesība ir tikai tavējā, un darbojieties kopā kā komanda.

8. "Piedod, tev bija taisnība"

“Katram pārim ir emociju uzplūdi un apsīkumi, ikviens pāris strīdas, taču svarīgākais ir tas, ka jūs esat pāris – un bez uzticēšanās pāris vienkārši nefunkcionē,” uzskata amerikāņu rakstnieks Nikolass Spārkss.

Var kļūdīties (protams, saprāta robežās) tik ilgi, kamēr atvainojaties un uzņematies atbildību par to. Ja abi atsakāties atzīt savas kļūdas, tas, kas varēja būt vien sīka “rīvēšanās” par sīkumiem, var izvērsties lielā strīdā, kas var sagraut uzticēšanos.

9. “Lūdzu” un “paldies”

“Esiet pateicīgi par to, kas jums ir, un jums būs vēl daudz vairāk. Ja koncentrēsieties uz to, kā jums nav, nekad nebūsiet apmierināti,” iesaka šovu zvaigzne Opra Vinfreja.

Kuru no frāzēm tev labāk patiktu izdzirdēt no dzīvesbiedra?

“Izved ārā suni!”

vai arī

“Čau, mīļum, vai tu varētu šovakar izvest suni? Lūdzu. Esmu noņēmusies ar vakariņu taisīšanu, būšu tev ļoti pateicīga. Paldies.”

Ir taču atšķirība, vai ne?

10. "Es tevi mīlu"

“Sajūta, ka kāds tevi ļoti mīl, dod spēku, bet sajūta, ka tu kādu ļoti mīli, dod drosmi,” teicis Ķīnas filozofs Laodzi.

Nav svarīgi, cik ilgi tu pazīsti cilvēku un cik ilgi esat kopā, jo šie trīs vārdi savu nozīmi nezaudē nekad.