Tava vīra krekls smaržo pēc sieviešu smaržām. Dažas pazīmes, ka vīrietim ir pusmūža krīze

1. Viņš mēdz teikt, ka dzīve nav forša

Tavam vīrietim iepriekš patika viņa darbs. Arī mājās viņš jutās laimīgs. Bet tagad viņš ir nemierīgs vai apātisks, pusmūža krīze varētu būt deguna priekšā. Parasti tam ir divi iemesli: daži vīrieši sasniedz pusmūža krīzi, un viņi aptver, ka daudzi viņu sapņi ir joprojām (un varbūt arī paliks) nepiepildīti. Citi vīrieši reaģē šādi uz pusmūža krīzi, jo viņi ir sasnieguši savas karjeras virsotnes, un viņi vairs nezina, vai ir vēl iespējams sasniegt kaut ko vairāk.

Neatkarīgi no iemesliem, vīrietis, ko piemeklējusi pusmūža krīze, vēlas mainīt savu rutīnu. Klasiski tas nozīmē jebko – sākot ar savu darba pamešanu un beidzot ar traku lietu darīšanu draugu pulkā. Citreiz vīrietis var ilgāku laiku justies nomākts, un tas var atsaukties arī uz attiecībām. Tātad, ko tu vari darīt? Pievērs uzmanību sava vīrieša nepacietībai un uzmanīgi klausies, kad viņš tev stāsta par savām raizēm. Iedrošini viņu uzsākt mazas pārmaiņas - izmēģināt neparastus ēdienus, uzsākt jaunu hobiju.

2. Viņš domā par krāpšanu. Varbūt jau krāpj

Vai tavs ilggadīgais, uzticīgais vīrs ir sācis viltīgi skatīties apkārt? Vai viņš sācis pat vannasistabā doties ar telefonu, lai tu neredzētu, kas raksta vai zvana? Vai tava vīra krekls smaržo pēc sieviešu smaržām? Vai viņam ir dažādi attaisnojumi, kāpēc vēlu nāk mājās? Ja tu sev jautā šos jautājumus, tavs vīrs, iespējams, krāpj tevi. Šis ir tikai viens no sāpīgajiem rezultātiem, ko izraisa pusmūža krīze. Speciālisti stāsta, ka vīrieši, kas pārcieš pusmūža krīzi, paliek maigāki un vairāk pievēršas cilvēkiem un jūtām. Ironiski ir tas, ka dažas laulības no tā cieš, jo vīrieti līdz ar to viegli ievilkt krāpšanas afērās. Ja arī viņš tevi krāpj, atceries, tā nav tava vaina. Viņš pats izdara izvēli – krāpt vai ne.

3. Viņš pēkšņi pieņem ātrus lēmumus par naudu un/vai karjeru

Pievērs uzmanību, ja tavs vīrs pēkšņi zaudē interesi par savu karjeru, vēlas mainīt savu karjeru vai ir iegādājies to dārgo auto, ko viņš vienmēr ir vēlējies, neskatoties uz to, ka jums ir hipotekārais kredīts. Šīs darbības liecina par to, ka tavs vīrs vēl cenšas izdzīvot dzīvi pilnībā. Viņš droši vien domā: “Varbūt es varu atgūt visu to, ko nokavēju jaunībā.” Tā ir droša zīme, ka vīrietim ir iestājusies pusmūža krīze. Bet ar šo simptomu ir vieglāk tikt galā kā ar citiem.

Speciālisti uzsver, ka vīrieši un sievietes dažreiz vienkārši nesaprot viens otru. Bieži vīri baidās, ka viņi sarūgtinās savas sievas, ja viņi ierosinās jaunas idejas. Citiem vārdiem, kas sievai liekas straujš lēmums, vīram tas ir ilgi pārdomāts process. Šis ir tas laiks, kad ir nepieciešamas sarunas pāra starpā un pacietība.

4. Viņam vairs nav intereses pavadīt laiku kopā ar tevi

Pāriem, kas piedzīvo neeksistējošu seksuālo dzīvi pirms pusmūža sasniegšanas, mazāk seksa prieku pēc 50 gadu vecuma nenozīmē, ka pāris piedzīvo krīzi. Bet, ja liekas, ka viņam ir pašapziņas problēmas, vai arī viņš ir vispār nelaimīgs, sekss var kļūt par papildu apgrūtinājumu. No otras puses, ja viņam ir mīļākā, viņš var kļūt īpaši mīļš, lai tikai tu neko nenojaustu. Turi acis vaļā jebkurā pārmaiņu virzienā. Jautā savam vīram par visu, kas tev ir uz sirds. Eksperti atzīst, ka laba komunikācija ir svarīga jebkurā laulībā, un ir īpaši noderīga, ja kādam no pāra ir pusmūža krīze.

5. Viņš pēkšņi sācis lietot vairāk alkohola

Šī ir problēma, ar ko tavam vīrietim ir jātiek galā pašam. Tu vari teikt vīram, ka nepiekrīti vīra uzvedībai, bet tu nevari piespiest viņu pārstāt darīt to, ko vīrs negrib pārstāt darīt. Konsultācija viņam vai abiem kopā var palīdzēt tikt galā ar šo problēmu, bet vīram ir jāatrod sevī motivācija.

6. Viņam parādās klasiskās depresijas pazīmes – guļ vairāk, zūd apetīte, bieži ir nespēks

Šī uzvedība parasti ir rezultāts kādai ģimenes traģēdijai, piemēram, vecāku nāvei, vai arī citāda veida šokam, piemēram, atlaišanai no ilgtermiņa darba. Smagi dzīves pārbaudījumi var pastiprināt depresiju un paspilgtināt pusmūža krīzi. Lai arī Amerikas Psiholoģijas Asociācija ziņo, ka depresija skar vairāk kā 6 miljonus vīriešu katru gadu, daudzi vīrieši izvēlas ignorēt pazīmes, jo viņi uzskata, – ir nevīrišķīgi atzīt, ka viņi jūtas slikti. Ja tu redzi šos simptomus savā vīrietī, tu vari ieteikt viņam apmeklēt psihologu, kas var viņam palīdzēt.

7. Viņš ir pārlieku nostalģisks un patstāvīgi gremdējas atmiņās par savu jaunību un pirmo mīlestību

Pusmūžā daži vīrieši sāk aizdomāties “kā būtu, ja būtu”, un viņi sāk pārdomāt savus pagātnes lēmumus. Nostalģijas negatīvā puse ir tā, ka visi lūkojas uz pagātnes notikumiem caur rozā brillēm. Protams, tu zini, ka tavam vīram nav nojausmas, kas būtu noticies, ja tavs vīrs būtu apprecējis savu vidusskolas mīlestību (ja vien tu neesi viņa vidusskolas mīlestība), bet tagad viņš var par to tikai sapņot, kā būtu bijis. Šīs fantāzijas liek viņam justies labi, tāpēc neuztraucies. Šī iedomu pasaule ir bīstama tikai tad, ja viņš sāk īstenot savus sapņus.