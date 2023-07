Bioderma produkti jebkurā vecumā: ādas kopšanas risinājumi ikvienam dzīves posmam

Ādas kopšanas līdzekļu aptiekās netrūkst, taču cilvēki ar jutīgu ādu vai īpašām prasībām attiecībā uz ādas kosmētiku zina teikt, ka visi skrubji, krēmi un losjoni nav vienādi. Ja skatāmies tieši uz Bioderma, zīmola produkcija atšķiras ar kvalitāti un atbildīgu attieksmi ne tikai pret līdzekļa lietotāju, bet arī pret apkārtējo vidi. Šīs kosmētikas radīšanai tiek izmantoti zinātniski pētījumi, tās efektivitāte ir pārbaudīta, bet izmantojamās izejvielas atbilst gan bioloģijas, gan dermatoloģijas augstākajiem standartiem. Turklāt – visas izmantotās izejvielas ir zināmas izcelsmes, tās tiek iegādātas no kvalitātes kontroli izturējušiem sadarbības partneriem. Tā rezultātā ir radītas vairākas kosmētikas grupas, kas ideāli piemērotas dažādām ādas vajadzībām – no dzimšanas brīža līdz pat sirmam vecumam. Turpinājumā vairāk par to, kādas produktu grupas jāizvēlas dažādos gadījumos.

Pašiem mazākajiem – īpaši rūpīgi veidota ādas kosmētika

Mazuļu āda ir maigāka, trauslāka un jutīgāka par pieauguša cilvēka ādu, tāpēc tai nepieciešama īpaša pieeja. Ne tikai ādas trauslums, bet arī ārēji faktori var ietekmēt mazuļa ādas komfortu – autiņu lietošana, atrašanās saulē un daudz kas cits var ietekmēt mazuļa ādu. Bioderma klāstā ir dažādi maziem bērniem piemēroti produkti, tajā skaitā arī saules aizsargkrēms ar SPF50+. Turklāt daudzi no Bioderma produktiem ir piemēroti visai ģimenei, tajā skaitā arī mazuļiem.

Pusaudži un pārmaiņas viņu ādā – Bioderma padomājusi arī par to

Ādas taukainība, akne un pūtītes – tie ir tikai daži no atslēgas vārdiem, ar kuriem savu ādu raksturo daudzi pusaudži. Bioderma sērijā Sebium ir pusaudžu sejai, ķermenim un lūpām piemēroti produkti, kas palīdzēs šos jautājumus risināt. Ja vēlaties uzzināt vairāk, vaicājiet InternetAptieka.lv farmaceitam par Bioderma Sebium sērijā esošo micelāro ūdeni, attīrošo serumu vai pūtīšu maskēšanas un novēršanas līdzekļiem, to var izdarīt arī Whatsapp, telefoniski vai online čatā!

Atbalsts jutīgai ādai visos vecumos – Bioderma Sensibio

Foto: Publicitātes foto

Ja āda ir jutīga, Bioderma sērija Sensibio var kļūt par daļu no ikdienas ādas kopšanas rituāla, jo šīs līnijas produkti rūpējas par ādas mitrināšanu un nomierināšanu. Piemēram, Bioderma Sensibio H2O attīrošā ūdens īpaši maigais sastāvs attīra sejas ādu un acis, noņemot jebkuru kosmētiku, to drīkst lietot gan no rīta, gan vakarā. Ja nepieciešams ādu padarīt mazliet tolerantāku pret ārējās vides apstākļiem, talkā nāk BiodermaSensibio Gel Moussant putojošais gels, kas atdarina ādas struktūru, atjauno lipīdus un mitrina. Sērijā ir arī mitrinoši sejas krēmi un citi produkti jutīgas ādas komfortam.

Bioderma popularitātes topa augšgalā – Bioderma Atoderm

Foto: Publicitātes foto

Viena no pieprasītākajām Bioderma produktu līnijām Latvijā un pasaulē ir Bioderma Atoderm. Šī produktu grupa ir piemērota bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem un senioriem – visiem, kuru āda pieprasa īpašas rūpes. Atoderm produkcija veidota tā, lai atbalstītu ādas dabiskās funkcijas, stiprinot, mitrinot un palīdzot saglabāt līdzsvaru. Piemēram, Bioderma Atoderm Gel douche dušas želeja ir piemērota ikdienas lietošanai, tā maigi attīra un nekavējoties palielina dabiskos ūdens krājumus ādā. Vieglās putas mazgāšanās laikā rada labsajūtu pat maigākās ādas īpašniekiem, turklāt, pateicoties sastāvā esošajam niacinamīdam, tiek stiprināta ādas barjera. Šajā sērijā atradīsiet arī dušas eļļas, ziepes, lūpu balzamus, barojošus krēmus un Atoderm SOS spreju, kas 60 sekundēs neitralizē niezi un rada tūlītēju komfortu kairinātas ādas gadījumā.

Vaicājiet InternetAptieka.lv farmaceitam Bioderma produktus savai ādai

Foto: Publicitātes foto

Te minētas tikai dažas no Bioderma produktu grupām, taču tādu vēl ir daudz. Īpaši galvas ādai, lūpām, acu zonai un citām ķermeņa daļām radīti produkti ir veidoti tā, lai katrs atrastu piemērotāko, neatkarīgi no vecuma un ādas jutīguma pakāpes. Ja vēlaties pārliecināties par Bioderma kvalitāti, ieskatieties InternetAptieka.lv, tur pieejami vairāk kā septiņdesmit dažādi Bioderma produkti par labām cenām, turklāt regulāri tiek nodrošinātas akcijas un īpaši piedāvājumi. Ja nepieciešams padoms produkta izvēlē, droši sazinieties ar atsaucīgiem farmaceitiem attālināti vai klātienē, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā un Dzelzavas ielā 120M, vai arī Mārupē, Dzirnieku ielā 26. Atcerieties, ka IntenetAptieka.lv nodrošina bezmaksas piegādi visā Latvijā neatkarīgi no pasūtījuma vērtības. Ieprieciniet savu ādu ar kvalitatīvo Francijas izcelsmes Bioderma ādas kosmētiku jau šodien!