Izjutīsi īstas draudzības spēku - horoskops visām zodiaka zīmēm no 24.07. līdz 30.07.

AUNS

Pat ja jūties drošs par saviem ienākumiem, iepērcies pārdomāti, neizdabā savām vai citu vēlmēm. dāsniem solījumiem netici. Izklaides vai mīļotā cilvēka kaprīzes var krietni vien patukšot tavu naudas maciņu. Situāciju saspringtāku padarīs šaubas, sajukums domās, būs grūti izlemt, kā rīkoties, kam ticēt, kam ne. Būs grūti koncentrēties, izdarīt pareizus secinājumus un nekļūdīgi rīkoties.

VĒRSIS

Pievērs uzmanību tam, kā tu uzvedies sabiedrībā un komunicē ar apkārtējiem. Centies neuzspiest savu viedokli, lieki neiesaisties konfliktos, strīdus situācijās. Brīvos brīžus pavadi kopā ar draugiem, seko savām interesēm, piedāvā arī viņiem iesaistīties tavu ideju īstenošanā. Risinot ar labklājību saistītus jautājumus, esi precīzs un akurāts, neko neatstāj pašplūsmā.

DVĪŅI

Padosies dažādu noslēpumu izdibināšana, viegli atradīsi ceļu uz citu cilvēku sirdīm. Tomēr zini mēru, ne velti mēdz teikt – daudz zināsi, ātri vecs paliksi! Nenoved situāciju līdz tam, ka iegūtā informācija traucē brīvi rīkoties un komunicēt ar apkārtējiem. Drīzāk esi atklāts pret saviem padomdevējiem. Zinot tavus trūkumus, viņiem būs vieglāk palīdzēt tur, kur tas visvairāk vajadzīgs.

VĒZIS

Kontrolēt naudas plūsmu nebūs vienkārši, iespējami neracionāli pirkumi, neplānoti maksājumi. Daudz tiks runāts par to, kā pareizi dzīvot, taču izšķirties par konkrētām pārmaiņām būs grūti. Nepieļauj, ka tiek apšaubītas tavas spējas novest iesākto līdz galam. Ja kaut kam nepiekrīti, nesāc uzreiz protestēt, vispirms uzklausi, jo var gadīties, ka dzirdētais liek tev mainīt savas domas.

LAUVA

Ieklausies sevī, sajūtās, emocijās, mēģini tikt skaidrībā, kas tev sagādā prieku, kas – sarūgtina. Ietiepība, nepiekāpība neļaus palikt pusceļā, taču tavs galvenais trumpis būs entuziasms, ar kuru iekarosi gan līdzcilvēku uzmanību, gan cieņu. Risinot domstarpības, vadies pēc principa, ka piekāpjas gudrākais, un kāpēc lai tas nebūtu tu? Godīgi atzīstot savas kļūdas, būs vieglāk saglabāt labu reputāciju.

JAUNAVA

Neizliecies neredzam problēmas, kas bremzē tavu pilnveidi. Atklāti un godīgi atzīstot savus trūkumus, būs vieglāk tos novērst. It visam, ar ko iznāks saskarties, būs sava nozīme un jēga, tikai būs jāmāk to pareizi „iztulkot” un izmantot. Piedzīvotais palīdzēs labāk iepazīt sevi un cilvēkus sev apkārt. Ja jūties noguris un pietrūkt iedvesmas iesāktā turpināšanai, norobežojies no visām rūpēm.

SVARI

Sargies no viltīgiem piedāvājumiem un intrigām. Netici vieglas peļņas solījumiem – kas viegli nāks, viegli arī aizies. Atmosfēru mājās nedaudz pabojās strīdi un nesaprašanās ar vecāka gadagājuma tuviniekiem. Par konflikta iemeslu var kļūt dažādā dzīves uztvere – tuviniekiem liksies, ka viņi ir tiesīgi tevi pamācīt, bet tu uzskatīsi, ka esi pietiekami pieredzējis, lai atļautos darīt pēc sava prāta.

SKORPIONS

Emociju uzplūdā sperts pārsteidzīgs solis var sagādāt saspringtus brīžus. Lai nepaliktu pusceļā un neko nevajadzētu norakstīt zaudējumos, kāds projekts būtu jālabo vai jāmaina. Virspusēju skaidrojumu un neprecīzi pasniegtas informācijas dēļ var rasties muļķīgi pārpratumi, neveiklas situācijas, tāpēc runā skaidru valodu, neslēpies aiz vispārīgām pieklājības frāzēm.

STRĒLNIEKS

Iespējami veiksmīgi biznesa darījumi, ieguldījumi, uzlabosies finansiālā situācija. Daudz pelnīsi, bet daudz arī tērēsi. Viss būs labi, ja vien nezaudēsi kontroli par situāciju vai nepieļausi kādu paviršību. Mājās izeju no sarežģītām situācijām atradīsi, ja būsi nosvērts, neuztrauksies par sīkumiem un ņemsi vērā tuvinieku vēlmes. Esi prasīgs pret sevi, pat ja brīžiem nākas sevi disciplinēt.

MEŽĀZIS

Padomā par sevis pilnveidošanu – mācies, lasi literatūru, apgūsti iemaņas, kas palīdz sakārtot domāšanu, vairo pozitīvu attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem. Ļaujies notikumu gaitai, izbaudi piedzīvojumu garšu, taču zini mēru. Ievēro precizitāti naudas lietās. Saskaroties ar negodīgumu un apmānu, var izjukt kāds iepriekš rūpīgi plānots finanšu projekts.

ŪDENSVĪRS

Ar mājām un ģimeni saistītu plānu īstenošana prasīs lielu pašatdevi. Daudz spēka patērēsi strīdos ar laulāto draugu, cenšoties pierādīt, ka tev ir taisnība. Centies uzturēt labu noskaņojumu arī tad, kad kaut kas nenotiek tev pa prātam, nepadari lietas sarežģītākas, nekā tās ir patiesībā. Kāda tikšanās vai nu iedrošinās jaunām aktivitātēm, vai atturēs no kāda aplama soļa.

ZIVIS

Būs grūti aizsākt kaut ko jaunu. Ideju netrūks, taču nāksies risināt saimnieciskus jautājumus, novērst sadzīviskas nebūšanas. Par sevi var atgādināt aizmirsti solījumi, neizpildītas saistības. Liksies, ka apkārt valda haoss, būs grūti saprast, kad un ko labāk darīt. Nezaudē pacietību! Lai svarīgos brīžos nepieviltu veselība, saudzē sevi, atturies no kaitīgiem ieradumiem.