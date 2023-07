"Haute Fragrance Company" prezentē jaunāko aromātu "Fly to Miracle"

‘Fly to Miracle’ aromāta prezentācija notika stilīgā Rīgas jumta-bāra Vertigo telpās. Pasākuma ietvaros viesiem tika dota ekskluzīva iespēja noskatīties aromāta autora, franču parfimērijas ģēnija Vincenta Rikora (Vincent Ricord) video uzrunu, kurā viņš pastāstīja par kompozīcijas sastāvdaļu izvēli:

"Šis aromāts ir ļoti daudzšķautņains, spilgts - īsts emociju un laimes sprādziens. Tāda bija mana iedvesma, un tāpēc es kompozīcijai izvēlējos siltu muskusu un dzirkstošo greipfrūtu, lai transformētu šīs sajūtas aromātā. Kā redzat, spilgtā krāsa atspoguļota ne tikai aromāta dizainā, bet arī smaržu piramīdā, kurā ir gan rozā pomelo, gan rozā pipari. Lai uzsvērtu ‘Fly to Miracle’ unikalitāti, izvēlējos arī vienu retu sastāvdaļu - jutekliskos lysilang ziedus. Kompozīcijas sirdī jūs sajutīsiet jasmīnu un muskusa akordu, kas piešķir aromātam maigumu. Savukārt baltās jāņogas atbild par kompozīcijas rakstura spontanitāti. Šai ogai ir priecīgs, viegls un ļoti vasarīgs aromāts."

Video uzrunā piedalījās arī oriģinālā aromāta dizaina radītājs - pasaulslavenais modes ilustrators Arturo Elena (Arturo Elena). Viņš atklājis, ko simbolizē spilgti ģērbti lācīši, kuri rotā Fly to Miracle pūdelītī un kuriem jau ir izdevies sevī iemīlēt apkārtējos:

"Lācīši stilīgās kleitās ar savu privāto lidmašīnu dodas greznā un brīnumu pilna ceļojumā. Viņu rotaļīgums un spilgtums ir iedvesmojošs. Tas parāda, ka katrai no jums dzīvē vienmēr ir jābūt vietai priekam un sapņiem."

‘Magic Party’ ballītes laikā viesi varēja baudīt ne tikai ‘Fly to Miracle’ aromātu, bet arī lielisku izklaides programmu ar Eiropas iluzionistu konkursu Grand Prix ieguvēja Mantas Wizard uzstāšanos, mūziku no dīdžeja Contour, izsmalcinātiem gardumiem no Arbooz, kā arī cukurvati un popkornu no Sugardust. Svaigu ziedu instalācijas un galdu klāšanu ar mīlestību veica Inbloom. Īpašu atmosfēru ballītei piešķīra Ballery dekorācijas no gaisa baloniem.