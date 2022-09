Spīdoši jaunumi: ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas izceļ jūsu skaisto augumu!

Visi produkti ir veidoti, iedvesmojoties no ONE.TWO.FREE! sejas kopšanas līdzekļiem, un to sastāvā ir pierādīti efektīvas sastāvdaļas. Visa produktu sērija ir tīra un rūpējas par mūsu skaisto planētu: tīras sastāvdaļas ir galvenie kolekcijas dalībnieki, samazināts (vai nulles!) iepakojums un 100% pārstrādājamas viena materiāla tūbiņas, kas ir izgatavotas no 70% otrreizēji pārstrādātas plastmasas.

ĶERMEŅA KOPŠANA MAKSIMĀLAM MIRDZUMAM

Attīrīšana

Sāc svaigas un tīras ķermeņa kopšanas procedūru ar Hydra Power Body Wash. Uzreiz sajutīsi, cik maigs ir bagātīgais “eļļa krēmā” sastāvs uz ādas, cik patīkami to iemasēt un cik ātri tas pārvēršas par gardi smaržīgām putām, sniedzot visu nepieciešamo, lai āda justos barota un svaiga visu dienu.

Fermentētais hibisks satur augļskābes, kas ir pazīstamas ar savām pīlinga īpašībām. Prebiotiskais mitrinošais komplekss nodrošina tūlītēju un ilgtermiņa mitrinošu iedarbību, vienlaikus nomierinot ādu. Hialuronskābe mitrina ādu un uzlabo tās izskatu ‒ īpaši svaigam mirdzumam. Saulespuķu eļļa baro ar E vitamīnu un linolēnskābi, vienlaikus atbalstot ādu ar antioksidantu iedarbību. Piemērots visiem ādas tipiem. Piemērots arī jutīgai ādai.

Atbrīvojies no liekā

2‒3 reizes nedēļā aizstāj ķermeņa mazgāšanas līdzekli ar eksfoliējošām ziepēm, kas rūpīgi noloba un attīra ādu, pateicoties augu izcelsmes daļiņām un mitrinošam sastāvam, padarot ādu skaisti gludu. Sajūtu atšķirība “pirms un pēc” garantēta.

Fermentētais hibisks satur augļskābes, kas ir pazīstamas ar savām pīlinga īpašībām. Inulīns un liposomas veicina ādas mitrināšanu, savukārt argāna un savvaļas rožu eļļa baro ādu. Piemērots visiem ādas tipiem.

Rūpējies

Izkāp no dušas un turpini ādas kopšanas rituālu ar jauno mitrinošo Hydra Power ķermeņa losjonu, kas ir bagātināts ar fermentētām probiotikām. Turklāt sastāvs, kas ātri uzsūcas, neliks nevajadzīgi iepauzēt, līdz būsiet gatavs ģērbties!

Fermentētie probiotiķi nodrošina tūlītēju mitrinošu iedarbību. Hialuronskābe nodrošina papildu mitrināšanu un tvirtumu. Fermentētais hibisks satur augļskābes, kas ir pazīstamas ar savām pīlinga īpašībām. Šī un olīvu sviests, saulespuķu un olīvu eļļa veicina ādas dabisko aizsargbarjeru, padarot to elastīgu un samtaini mīkstu. Piemērots visiem ādas tipiem. Piemērots arī jutīgai ādai.

Aizsargā

Šodien atkal saspringta diena? Neuztraucies, jaunais 48 stundu dezodorējošais krēms palīdzēs! Tas nesatur spirtu un alumīniju, bet gan šī sviestu un smalku bambusa pulveri, lai rūpētos par jutīgu ādu, vienlaikus efektīvi mazinot visu, ko nevēlies redzēt un saost!

Maigais aromātiskais krēms ātri iesūcas, padarot ādu zīdaini gludu. Salvijas un kosas komplekss visu dienu mazina sviedru izdalīšanos. Probiotiskais laktoferments mazina baktēriju radītās smakas. Smalkais bambusa pulveris saista un absorbē sviedru mitrumu, neaizsprostojot poras. Ogu vaska, olīvu un šī sviesta kombinācija nomierina jutīgo padušu zonu un nodrošina intensīvu barošanu. Piemērots visiem ādas tipiem. Piemērots arī jutīgai ādai.

KĀDĒĻ JUMS PATIKS ONE.TWO.FREE! ķermeņa kopšanas līdzekļi?

Ražoti Vācijā

Netiek izmēģināti ar dzīvniekiem.

Tīri un caurspīdīgi

Vegāniski

Pārstrādājami un pārstrādāti

SEJAS KOPŠANAS LĪDZEKĻU IEDVESMOTI

Piemērots labākais no sejas skaistumkopšanas līdzekļiem: viegli, bet īpaši kopjoši un barojoši sastāvi, mitrinošas īpašības, intensīvs mirdzums un zināmi efektīvas sastāvdaļas ‒ un izveidots par ķermeņa kopšanas līdzekļiem, kas piešķir vēl lielāku mirdzumu! Tiem visiem ir sejas kopšanas iedvesmotas ādas kopšanas priekšrocības un reāla ķermeņa kopšanas iedarbība, tādējādi sniedzot neaizmirstamu ķermeņa kopšanas pieredzi!

FERMENTĒTAS SASTĀVDAĻAS

Tās ir kā turbopastiprinātājs ādas kopšanas līdzekļiem. Fermentācijas procesā sastāvdaļas sadalās ļoti mazās molekulās, padarot tās vieglāk absorbējamas un ļaujot tām iekļūt dziļi ādā. Tās arī dabiski ražo AHA ‒ ļoti svarīgo sastāvdaļu, kas noņem atmirušās daļiņas, lai atklātu ādas krāšņo mirdzumu.

Papildus daudzajām fermentētajām sastāvdaļām, kas jau ir izmantotas ONE.TWO.FREE! sortimentā, tagad tiek pievienotas arī FERMENTĒTAS PROBIOTIKAS un HIBISKS, kas pilda mitrinošas un attīrošas īpašības.

Turklāt: tā kā fermentācija imitē mūsu dabiskās šūnu funkcijas, pastāv mazāka ādas kairinājuma iespējamība un mūsu produkti ir īpaši labi piemēroti jutīgai ādai.

TĪRI SASTĀVI

Clean Beauty un pieprasījums pēc atklātas informācijas par sastāvdaļām ir pārvērties gluži jaunā kustībā. Tajā pašā laikā kosmētikas tirgū nav universālas un vispārējas Clean Beauty definīcijas. Tādēļ ONE.TWO.FREE! ieviesa Clean Beauty koncepciju, piedāvājot klientiem produktus, kas nesatur šaubīgi vērtētas sastāvdaļas, kuru ietekme uz veselību var būt negatīva.

Attiecīgajā Clean Beauty etiķetē tiek norādītas sastāvdaļas, kas nav iekļautas produktos, kuri ir klasificēti kā Clean Beauty produkti. Šajā sarakstā ir iekļauti arī silikoni, sulfāti un minerāleļļas.

Turklāt mūsu Clean Beauty produkti netiek izmēģināti ar dzīvniekiem.

ONE.TWO.FREE! Hydra Power Body Wash (Dušas želeja)

ONE.TWO.FREE! Hydra Power Body Lotion (Ķermeņa losjons)

ONE.TWO.FREE! 48h Deodorant Cream (Krēmveida dezodorants)

ONE.TWO.FREE! Exfoliating Soap Bar (Eksfoliējošas ziepes)



Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv.