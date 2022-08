Stila gids: foto un idejas, ko aizņemties no stilīgajām blogerēm

Pārraksti noteikumus!

Sekojot ierastajām modes receptēm, jāizvēlas viena veida apdruka un līdzsvaram jākombinē ar līdzīgām, neitrālām krāsām. IT meitenes dara pretēji – velk kopā visas košās, drosmīgās un iecienītākās krāsas un rakstus, demonstrējot pārpilnību un pretestību senām normām un noteikumiem.

Sophia Roe, Instagram/ @sophiaroe. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Nevari izvēlēties? Velc abus!

Viena no idejām, kas precīzi demonstrē Y2K stilu, ir svārki un kleitas, kas tiek vilktas pāri biksēm – gan platām, gan piegulošām. Tas ir spilgts piemērs 2000. gadu modes aspektam – nesaderīgumam un bezjēdzībai, kas, protams, tādējādi ir asprātīgs humora elements.

Reese Blutstein, Instagram/ @double3xposure. Molly Blutstein, Instagram/ @accidentalinfluencer. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Dzimumu nav

Modes industrija arvien biežāk atsakās no norādēm uz dzimumu atšķirībām. Termins gender fluid, kas apzīmē vai attiecas uz personu, kura neidentificē sevi kā noteiktu dzimumu, jau šķiet teju vai ikdienišķs. Tādēļ kleitas, svārkus, augstpapēžu apavus un ar sievišķību asociētas detaļas (volānus, pērles, pufīgas piedurknes) valkā arī vīrieši, bet sievietes apauj pārlielus uzvalkus un masīvus loferus.

Darja Barannik, Instagram/ @darjabarannik. (Foto: Bertrand-Hillion Marie-Paola/Aba/ Vida Press)

Kostīms aizvien aktuāls

Diskusijai par to, vai pandēmijas ietekmē kostīmu mode ir aizgājusi nebūtībā, nav pamatojuma. Atšķirība vien tā, ka tie ir kļuvuši ikdienišķāki, ērtāki, brīvāki un biroja darbam nepiemēroti. Šajā vasarā komplektam pievienojas arī trešā detaļa – veste, kas ir klasiski svītraina, no ādas tapusi un pat ar kovboju skariņām rotāta.

Maria Bernad, Instagram/ @maria_bernad. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Īsi svārki un masīvi zābaki

2022. gada pavasara/vasaras himna vēsta – sekss, āda un ķermeņa pozitivitāte! Tas ir mājsēdes un modes cikliskā rakstura (Y2K) rezultāts – saīsinās tērpu garums, pazeminās jostasvieta, bet zābaki kļūst smagnējāki, augstāki un dumpinieciskāki.

Xenia Adonts, Instagram/ @xeniaadonts. (Foto: Action Press/Shutterstock/ Vida Press)

Emili Sindlev, Instagram/ @emilisindlev. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Krekls ir pārvērtēts

Drosmīgākās IT meitenes valkā mini svārkus ar krūštura izmēra krekliņiem, pieticīgākās – tikai vienu no abiem. Šovasar krekli ir kļuvuši lieki, to vietā jāvalkā mikro izmēra krekliņi un krūšturi ar vintāžas svārkiem, ādas vai džinsa biksēm.

Tamara Kalinic, Instagram/ @tamara. (Foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Press)

Vicky Rader, Instagram/ @vikyandthekid. (Foto: action press/ Vida Press)

19 Foto Krekliņa vietā tikai krūšturis - 2022. gada modes tendence +15 Skatīties vairāk

Pa vienkāršo

Bez sezonas drosmīgajiem, mežonīgajiem rakstiem un kombinācijām pieejamas arī funkcionālākas un relaksētākas izvēles. Piemēram, militāra rakstura kargo bikses ar kabatām sānos, ko modele Džidži Hadida kombinē ar sportisku džemperi un snīkeriem.

Gigi Hadid, Instagram/ @gigihadid. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Šokolāde

No tumšās līdz piena šokolādei – IT meiteņu rokās brūnā krāsa ir reanimēta un pat grasās aizstāt klasisko melno. Lieliska izvēle vasarā, kad melnā šķiet pārāk agresīva un uz vēl neiesauļotā ķermeņa – nomācoša.

Darja Barannik. (Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterstock/ Vida Press)

Mini kontrasts

Svārku, kleitu un mikro izmēra krekliņu līdzsvarotājs un pieklājības garants būs maksi garuma virsdrēbes un vestes. Tostarp garš un plandošs siluets atgādina par sezonas bohēmisko jeb vēlamo noskaņojumu.

Xenia Adonts (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Anna Winck, Instagram/ @annawinck. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Āda uz ādas

Visu vasaru klātesošas būs dažādas ādas (ar fokusu uz dabai un dzīvniekiem draudzīgiem ražojumiem) versijas: eksotiski raksti, košas krāsas, spīdīgas virsmas. Tās meklējamas piemirstajos legingos, svārkos, kleitās, klasiskajās baikeru (pārlielās!) jakās un pat šortos.

Janka Polliani, Instagram/ @pollian. Annabel Rosendahl Instagram/ @annabelrosendahl. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Rokdarbi

Adījums ir vēl komfortablāks par naktskreklus un pidžamas atgādinošajiem zīda tērpiem. Adītas kleitas un citi rokdarbu komplekti ļaus izskatīties saskaņoti un izsmalcināti un neliks modes vārdā ziedot komfortu.

Xenia Adonts. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Augstāk par zemi

Spēkam un varenībai jeb skatam no augšas jāizvēlas platformas apavi. Nav būtiski, vai tās ir kurpes, snīkeri vai zābaki, jo modīgākās versijas būs uz pamatīgas platformas un kontrastā citiem apaviem – kombinējamas bez ierobežojumiem.

Viky Rader (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Plaukstošie pumpuri

Pateicoties zīmola Bottega Veneta kulta statusam, tā radošās komandas popularizētā, koši zaļā krāsa šogad ir īpaši aktuāla. Mazās devās ar kontrastējošiem aksesuāriem vai kā zaļa pļava no galvas līdz kājām.

Karina Nigay, Instagram/ @karina_nigay. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Svārk-kostīmi

Pārlielo žakešu slavas noturēšanai dizaineri ir raduši jaunu to pielietošanas triku. Bleizeri ir valkājami komplektos ar svārkiem, vēlams efektīgās, košās krāsās un rakstos.

Xenia Adonts. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Lellītes

Mūziķe Rianna svarīgos jaunumus – grūtniecību – paziņoja ar fotosesiju, uz kuru bija tērpusies vintāžas Chanel rozā mētelī. Un kā lavīna – tagad visas grib tērpties tieši rozā, tas ir, krāsā, kas burtiskā un pārnestā nozīmē signalizē jaunas dzīves sākumu.

Annabel Rosendahl, Janka Polliani, Marianne Theodorsen, Instagram/ @marianne_theodorsen. (Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterstock/ Vida Press)

Nina Sandbech, Instagram/ @ninasandbech. (Foto: Bertrand-Hillion Marie-Paola/Aba/ Vida Press)

59 Foto Kādas saulesbrilles cilvēki izvēlas nēsāt 2022. gada vasarā +55 Skatīties vairāk