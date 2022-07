Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 11.07. līdz 17.07.

Pirmdiena, 11. jūlijs

Vārdadienu svin Leonora, Svens

Pilnmēness Strēlnieka zvaigznājā kulminācija 13. jūlijā

Labvēlīgs laiks barojošām, mitrinošām, ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, vakuummasāžai, masāžai, SPA procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 13. diena no pulksten 20:45 – SAPRAŠANĀS DIENA. Maģiska diena, kad var atbrīvoties no pagātnes nastas. Par sevi var likt manīt vecās problēmas – pieņemiet tās un mierīgi risiniet. Laba diena informācijas saņemšanai, uzkrāšanai, mācībām, īpaši grupās. Nozīmīga informācija var atklāties negaidītā veidā. Veidojiet jaunus un padziļiniet esošos kontaktus, veiciniet saprašanos. Veiksies kopīgi darbi. Publiskās uzstāšanās būs veiksmīgākas.

Pašsajūta. Ķermenī pastiprinās atjaunošanās procesi, intensīvi cirkulē šķidrumi. Lieliski iedarbojas medikamenti un kosmētiskie līdzekļi. Visjutīgākais ir kuņģis un aizkuņģa dziedzeris. Sargājiet nieres un pēdas. Uzmanieties ar ūdens procedūrām.

Saule lec pulksten 4:54

Saule riet pulksten 22:02

Otrdiena, 12. jūlijs

Vārdadienu svin Indriķis, Ints, Namejs

Pilnmēness Strēlnieka zvaigznājā, kulminācija 13. jūlijā

Labvēlīgs laiks barojošām, mitrinošām, ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, vakuummasāžai, masāžai, SPA procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 14. diena no pulksten 22:09 – ILGU DIENA. Ļoti veiksmīga diena jebkuriem svarīgiem darbiem. Varat sākt nozīmīgus darbus, bet tiem jābūt labi sagatavotiem. Studējiet svētos rakstus, ieklausieties saņemtajā informācijā un izmantojiet to. Var pārņemt skumjas, nepiepildītas ilgas – nepakļaujieties tām. Nezīlējiet, nelietojiet smaržas, pārlieku neskatieties spogulī.

Pašsajūta. Saudzējiet redzi, acis un galvu. Nelietojiet alkoholu. Iespējama izveseļošanās pēc ieilgušas slimības.

Čika laiks: 4:42-12:01

Saule lec pulksten 4:55

Saule riet pulksten 22:01

Trešdiena 13. jūlijs

Vārdadienu svin Margrieta, Margarita

Pilnmēness Mežāža zvaigznājā, kulminācija pulksten 21:38

Labvēlīgs laiks vaksācijai, manikīram, pedikīram.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, pīlingam un sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām 15 diena no pulksten 23:04

Lunārā mēneša 15. diena – KĀRDINĀJUMU DIENA. Katrā no mums aktivizējas iekšējā čūska – kārdinātāja, un mēs ieraugām visādu veidu kārdinājumus. Cilvēki ir neaizsargāti, laiski, ietekmējami, pakļauti seksuālajām izpausmēm. Uzdzīvei var būt nelabvēlīgas sekas. Nostipriniet pašdisciplīnu. Aktīvi aizstāviet taisnību. Esiet godīgi un atklāti. Varat izbaudīt svētlaimi mīlestībā.

Pašsajūta. Uzmaniet vēdera dobuma orgānus. Atsakieties no āboliem un citiem iņ tipa produktiem. Uzturā lietojiet diētiskus produktus karstā veidā. Ieteicami pākšaugi, graudaugi, japāņu ēdieni. Diētas diena. Drīkst baudīt nedaudz vīna. Saslimušie ātri atlabs.

Pilnmēness 24 stundu lielā atslodze no 13. jūlija pulksten 9:38 līdz 14. jūlija pulksten 9:38

Saule lec pulksten 4:57

Saule riet pulksten 22:00

Ceturtdiena, 14. jūlijs

Vārdadienu svin Oskars, Ritvars, Anvars

Pilnmēness Ūdensvīra zvaigznājā, kulminācija 13. jūlijā

Labvēlīgs laiks barojošām, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 16. diena no pulksten 23:34 – MĒRENĪBAS DIENA. Taisnprātība, līdzsvars un harmonija starp astrālo un fizisko ķermeni. Enerģija īpaši harmoniska, saudzējiet šo mieru un iekšējo komfortu. Uzvedieties klusu un ievērojiet mērenību it visā. Idejas, kas iešaujas prātā, būs veiksmīgas. Iespējams atrisināt ilgstošas finanšu problēmas. Savukārt naidīgums, agresija, skaudība var gremdēt morāli.

Pašsajūta. Veselīga mierīga pastaiga, duša. Iespējamas kaulu slimības. Neēdiet gaļu, sēnes. Asins atjaunošanas diena, lietojiet dzelzi saturošus produktus.

Pilnmēness 24 stundu lielā atslodze no 13. jūlija pulksten 9:38 līdz 14. jūlija pulksten 9:38

Čika laiks: 7:17-11:13

Saule lec pulksten 4:58

Saule riet pulksten 21:59

Piektdiena, 15. jūlijs

Vārdadienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks, Heinrihs

Pilnmēness Ūdensvīra zvaigznājā, kulminācija 13. jūlijā

Labvēlīgs laiks barojošām, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 17. diena no pulksten 23:51 – LĪKSMES DIENA. Dienu pavadiet jautrā, atraisītā noskaņā kopā ar draugiem. Līksmojiet, bet bez žūpošanas un ālēšanās. Laba diena, kad noslēgt laulību vai harmonizēt iemīļoto attiecības.

Pašsajūta. Dziesmu, spēka vingrinājumu, dzimumtieksmes sublimācijas diena. Zāles labāk nelietot. Visjutīgākās – nieres un sirds asinsvadu sistēma.

Pirtij labvēlīga diena

Saule lec pulksten 5:00

Saule riet pulksten 21:58

Sestdiena, 16. jūlijs

Vārdadienu svin Hermīne, Estere, Liepa

Dilstošs mēness Zivju zvaigznājā

Labvēlīgs laiks ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 17. diena visu dienu – LĪKSMES DIENA. Dienu pavadiet jautrā, atraisītā noskaņā kopā ar draugiem. Līksmojiet, bet bez žūpošanas un ālēšanās. Laba diena, kad noslēgt laulību vai harmonizēt iemīļoto attiecības.

Pašsajūta. Dziesmu, spēka vingrinājumu, dzimumtieksmes sublimācijas diena. Zāles labāk nelietot. Visjutīgākās – nieres un sirds asinsvadu sistēma.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 7:36-11:18

Saule lec pulksten 5:01

Saule riet pulksten 21:56

Svētdiena, 17. jūlijs

Vārdadienu svin Aleksis, Alekss, Aleksejs

Dilstošs mēness Zivju zvaigznājā

Labvēlīgs laiks ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 18. diena no pulksten 0:02 – SPOGUĻOŠANĀS DIENA. Ja kādā kaut kas patīk, padomājiet – vai tas nav par jums. Ja krīt uz nerviem, tad varbūt laiks arī sevī tikt galā ar šo īpašību. Šī diena ir arī māņu un intrigu diena. Atsakieties no godkārīgām iecerēm, egoistiskām tieksmēm, pasīvas pakļaušanās, svešām ietekmēm, no ļaunprātīgiem plāniem.

Pašsajūta. Pasīva, arī grūta diena. Gavējiet, attīriet gremošanas orgānus. Jutīgas – nieres, āda. Nelietojiet alkoholu, nesmēķējiet! Ieteicama masāža, ūdens procedūras.

Saule lec pulksten 5:03

Saule riet pulksten 21:55