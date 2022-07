Attiecības būtiski uzlabosies - horoskops visām zodiaka zīmēm no 11.07. līdz 17.07.

AUNS

Būs lielāka izpratne par to, kā rīkoties, lai tiktu pie vēlamā rezultāta. Vari pieņemt svarīgus lēmumus, piekrist izdevīgam piedāvājumam. Tava izvēle attaisnosies, mācēsi gūt labumu no katras situācijas. Uzlabosies attiecības ar laulāto draugu, kas būs ne tikai tavs nopelns, bet arī partnera izlēmīgas, mērķtiecīgas rīcības rezultāts. Tevi pārsteigs un iepriecinās mīļotā cilvēka attapība.

VĒRSIS

Tuvākajās dienās lielāku uzmanību nāksies veltīt partnerattiecībām. Ne ar ko jaunu tās tevi nepārsteigs, drīzāk visu saliks pa plauktiņiem vecajās vietās. Taču, iespējams, tieši tas palīdzēs labāk saprast, kāpēc šīs attiecības tev ir svarīgas un nepieciešamas. Sākot ar piektdienu, iespējami vērtīgi pirkumi. Tie apmierinās ne tikai tavas estētiskās prasības, bet būs arī praktiski un ekonomiski.

DVĪŅI

Ķeries pie novārtā atstātu saimniecisko jautājumu risināšanas. Nežēlojies, ja uz taviem pleciem tiek uzvelta liela atbildība, nebaidies no grūtībām. Viss, ar ko tuvākajās dienās tiksi galā, padarīs tevi morāli stiprāku un neatkarīgāku. Viegli iekarosi apkārtējo simpātijas un kaislīgi aizstāvēsi savas intereses. Būs grūti nepamanīt tavu aizrautību un spēju iepatikties cilvēkiem.

VĒZIS

Spēsi daudz un radoši strādāt. Būsi komunikabls, mācēsi pārliecināt un iedvesmot. Viegli iejutīsies citā amatā pat tad, ja pietrūks laika sagatavoties jaunajiem pienākumiem. Nedēļas nogalē spēku un enerģiju ieguldi mājas lietās, akcentu liekot uz mājokļa labiekārtošanu. Itin labi sapratīsies ar tuviniekiem. Vienīgi sestdien gribēsi rīkoties pēc sava prāta, kas var radīt neizpratni apkārtējos.

LAUVA

Viegli pielāgosies jauniem apstākļiem un atradīsi kopīgu valodu ar sastaptajiem cilvēkiem. Esot prom no ierastām situācijām, būs vieglāk saprast, kā un ko mainīt, lai dzīve kļūtu patīkamāka, harmoniskāka. Gūtie iespaidi novērsīs domas no ikdienas un vairos optimismu. Kāds no sastaptajiem cilvēkiem var modināt romantiskas jūtas. Liksies, ka esi sastapis sen gaidīto mīlestību.

JAUNAVA

Līdz piektdienai savus plānus var nākties pakārtot neatliekamam braucienam un lietišķām sarunām. Neraugoties uz apstākļu radītām neērtībām, ar paveikto būsi apmierināts. Prieku sagādās panāktā vienošanās un iespējamās sadarbības perspektīvas. Vēlāk raiti risināsies ar labklājību saistīti jautājumi. Iespējami impulsīvi, tomēr noderīgi pirkumi. Sargā savu veselību.

SVARI

Labi orientēsies apkārt notiekošajā, dosi vērtīgus padomus, taču nav garantijas, ka tevis teiktais sasniegs dzirdīgas ausis. Veiksmīgākas būs biznesa aktivitātes, jo tur būs grūti kaut ko pārprast vai sajaukt. Nedēļas nogalē interesantāka un piesātinātāka var kļūt personiskā dzīve. Pārsvarā visu laiku būsi kustībā – vai nu kaut kur brauksi, vai uzņemsi no ārzemēm atbraukušus draugus, radus.

SKORPIONS

Paplašini redzesloku, ceļojot vai izglītojoties. Vari arī uzņemties aizgādnieka vai aizstāvja lomu un palīdzēt citiem īstenot viņu ieceres. Dalies pieredzē, pamāci, palīdzi izvairīties no kļūdām, novērst pārpratumus. Nedēļas nogalē norobežojies no apkārtējiem un kal slepenus plānus. Intensīvs iekšējais dialogs palīdzēs atrast atbildes uz jautājumiem, kas tevi tirda un nomāc.

STRĒLNIEKS

Konkrētu darbošanos tuvākajās dienās var piebremzēt abstrakti filozofisks noskaņojums. Prātojumi būs saistīti gan ar garīgām, gan materiālām vērtībām. Lai arī būsi spītīgs un to, ko būsi uzsācis, gribēsi par katru cenu pabeigt, tava rīcība tomēr būs cēla un pārdomāta. Nedēļas beigās būs lielas iespējas iekarot apkārtējo simpātijas, uzsākt jaunas mīlas attiecības.

MEŽĀZIS

Draugi palīdzēs novērst ne vienu vien pārpratumu. Labākā dāvana, kuru saņemsi, būs uzticīgas draudzības apliecinājums. Grūtāk būs saprasties ar laulāto draugu – viņš nebūs noskaņots pacietīgi uzklausīt tavus ierosinājumus. Grandiozu ieceru īstenošanai piemērotāka ir nedēļas nogale. Tavā rīcībā būs gan pietiekams materiālais nodrošinājums, gan izdarīgi palīgi.

ŪDENSVĪRS

Darbs sagādās prieku, uzlabosies attiecības ar augstākstāvošām amatpersonām. Atzinīgi var tikt novērtēts tavs ieguldījums kāda projekta īstenošanā, palielināsies izredzes pakāpties pa karjeras kāpnēm. Nedēļas nogalē ar labi padarīta darba sajūtu varēsi ļauties atpūtai un izklaidei. Pozitīvas emocijas sniegs ceļojums, arī tad, ja nebūsi tam gatavojies.

ZIVIS

Ar tuvinieku palīdzību izdosies atrisināt finansiālus jautājumus. Jo vairāk varēsi paļauties uz tuviniekiem, jo drošāka būs tava rīcība un mazāks risks pazaudēt pamatu zem kājām. Vēlāk palielināsies vēlme pēc piedzīvojumiem. Izvēlies saturīgas izklaides. Nepiedalies riskantā pasākumā tikai tāpēc, ka tev pietrūkst asu izjūtu. Padomā, vai no tā būs arī kāds praktisks labums.