3 bonusi mazu bērnu vecākiem, kas paredzēti Darba likumā (bet kurus daudzi aizmirst)

Par to Mammamuntetiem.lv organizētajā diskusijā stāstīja jurists, darba tiesību konsultants Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā Kārlis Rācenājs un psiholoģe Sabīne Bērziņa.

“Ir teiciens – tiesības pieder modrajiem. Jo vairāk mēs zinām savas tiesības, jo izdevīgākā un prioritārākā situācijā esam, tāpēc darbiniekam būtu jāzina savas tiesības. Ir tādas tiesības, kuras darba devējam nav obligāts pienākums piešķirt, tāpēc labāk ir, ja darbinieks pats ir par tām informēts. Piemēram, papildatvaļinājums būs jāpiešķir, ja darbinieks to pieprasīs,” norāda Kārlis Rācenājs, paskaidrojot, ka darba devējam nav pienākums jautāt, vai darbinieks vēlēsies to izmantot.

Viņš atzīst, ka tas būtu labais tonis un prakse, ja darba devējs atgādinātu šīs lietas: “Ja darba devējam ir informācija par to, ka darbiniekam pienākas kāds bonuss, labais stils būtu par to informēt, tomēr daudzi – gan darbinieki, gan darba devēji – nezina par darba likumā paredzētajām priekšrocībām mazu bērnu vecākiem,” atzīst Rācenājs.

Priekšroka atvaļinājumam vasarā

Viena no vislietderīgākajām priekšrocībām, kas ir darbiniekiem ar maziem bērniem, ir iespēja saņemt atvaļinājumu vasarā. Ja darbiniekam ir bērns līdz trīs gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, darbiniekam ir tiesības prasīt, lai atvaļinājumu viņam piešķir vasarā vai jebkurā citā laikā. Tas nozīmē, ka tad, kad darbiniekam ir nepieciešamība, viņš var lūgt atvaļinājumu, tikai vēlams laikus to plānot un informēt darba devēju, norāda Rācenājs.

Papildatvaļinājums vecākiem ar bērniem

Atkarībā no bērnu skaita un vecuma vecākiem ar bērniem ir paredzēts arī papildatvaļinājums. Papildatvaļinājums tiek piešķirts:

Ja personai aprūpē mazāk par 3 bērniem līdz 14 gadu vecumam – 1 papildu atvaļinājuma diena;

Ja personai aprūpē ir 3 vai vairāk bērni līdz 16 gadu vecumam – 3 papildu atvaļinājuma dienas;

Ja personai aprūpē ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam – 3 papildu atvaļinājuma dienas.

Pārtraukums bērna barošanai

Darbiniekam, kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam, piešķir papildu pārtraukumus bērna barošanai. Par šādu pārtraukumu nepieciešamību darbinieks laikus paziņo darba devējam. Pārtraukumus bērna barošanai var pievienot pārtraukumam darbā vai, ja to pieprasa darbinieks, pārcelt uz darba laika beigām, darba dienas ilgumu attiecīgi saīsinot.

Kā pieklājīgā veidā palūgt to, kas pienākas?

Iespējams, ka kādreiz gadās situācija, kad darba devējs ne tikai nepiedāvā izmantot šos bonusus, bet varbūt iebilst pret to izmantošanu. Kā labāk rīkoties? “Spēja pastāvēt par to, kas pienākas, vai spēja pateikt nē, ir prasme, kas ir jātrenē. Pirms vēsties pie darba devēja ar kādu lūgumu, par kuru ir satraukums vai sākumā ir neērti to palūgt, ieteiktu pagatavoties. Piemēram, var sagatavot sarunu ar kolēģi un imitēt to caur lomu spēlēm,” iesaka Sabīne Bērziņa. Savukārt Rācenājs iesaka ar darba devēju par šādiem jautājumiem komunicēt rakstiski, lai būtu pierādījums, ka atvaļinājums ir prasīts.

Tāpat Darba likumā ir paredzētas citas priekšrocības gan darbiniekiem ar bērniem, grūtniecēm vai sievietēm pēcdzemdību periodā, jaunajiem tēviem. Piemēram, ja notiek darbinieku skaita samazināšana un ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem vai tiem darbiniekiem, kam ir divi vai vairāk apgādājamie.

Visu diskusiju par to, kādas ir darba likumā paredzētās privilēģijas darba ņēmējiem-vecākiem, skaties video!