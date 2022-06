Kādas šogad ir kāzu tendences, un kam pāri patiešām nežēlo naudu?

"Esmu absolūta laulību piekritēja un, manuprāt, daudz labāk ir dzīvot laulībā un sarīkot pieticīgākas kāzas nekā neprecēties un gaidīt perfektos apstākļus kāzu svinībām," "Mammamuntetiem.lv" atklāj Dace Miezīte.

Viņa ar prieku atzīst – pēdējos gados jaunie pāri ir kļuvuši drosmīgāki un svin tādas kāzas, kādas paši grib, nevis tādas, kādas pieprasa tradīcijas vai radinieki.

Kā tika novērojusi Dace, 2021. gadā tendence bija rīkot neparasti daudz mazu kāzu, kur piedalījās četri līdz 10 cilvēki. Tā kā tolaik vēl bija dažādi ierobežojumi un situācija par noteikumiem nebija tik skaidra, pāri izvēlējās rīkot mazākas kāzas. Vienlaikus Dace Miezīte novēroja, ka šajā laikā pāriem bija tendence izvēlēties dārgākus gredzenus – sak, ja nav lielas balles, lai ir pamatīgāki gredzeni.

Kas aktuāls kāzu norisē šogad

“Savukārt šogad plānotas lielākas kāzas, ar viesu skaitu virs 50. Šogad, šķiet, precas tie, kas ir ilgi gaidījušu uz lielām kāzām. Var just, ka cilvēki grib satikties un svinēt,” teic “Kāzu Aģentūras” direktore. Tāpat viņa novērojusi, ka pēdējā laikā izteikta ballēšanās līdz rītam, atdzimušas arī trīs dienu kāzas.

“Novērots, ka cilvēki novērtē pilnīgu atpūtu, satikšanos, sarunāšanos. Redzu, ka sāk iesakņoties formāts, ka ceremonija un svinības ir vienā vietā – tā saucamās izbraukuma kāzas,” klāsta kāzu rīkotāja.

Kāda formāta kāzas izvēlēties?

Viens no pirmajiem jautājumiem, uz kuriem jārod atbilde, ir, cik plašas kāzas pāris vēlas. Pēc tam jau var sākties reāli plānošanas darbi. Populārākos formātus iezīmē Dace Miezīte, piebilstot, ka zināms, ka jaunie pāri nereti ir pilni izdomas – ir kāzas pārgājiena, piknika, dārza svētku un vēl dažnedažādos formātos. Ir pāri, kas sarakstās vienā dienā, bet svinības rīko citā laikā.

Sarakstīšanās. Šis ir labs variants, kad pārim ir skaidrs, ka laulību noslēgt ir vēlēšanās, bet ballītēm vai svinībām nav vēlēšanās, finanšu vai ir kādi citi apstākļi. Šādā gadījumā dzimtsarakstu nodaļā vai savā draudzē jāraksta pieteikums par laulības noslēgšanu, jāvienojas ar lieciniekiem, jāsamaksā valsts nodeva un laulību var noslēgt pavisam vienkārši.

Ceremonija un uzkodas. Arī šādi var ļoti skaisti nosvinēt kāzas. Var noorganizēt ceremoniju skaistā vietā ar nelielām uzkodām vai pusdienām, izdekorēt sarakstīšanās vietu, noorganizēt foto sesiju. Pēdējos gados īpaši aktuālas kļūst izbraukumu kāzas, kad ceremonija notiek nevis dzimtsarakstu nodaļā, bet kādā muižā, pilī vai ainaviskā vietā brīvā dabā.

Pilna servisa kāzas bez nakšņošanas. Šis formāts paredz visas tradicionālās aktivitātēs, kas jau parasti ierastas kāzās – ceremonija, fotografēšanās, vakariņas, dejas, mūzika –, bet bez nakšņošanas.

Pilna servisa kāzas ar nakšņošanu jeb tradicionālās divu un pat trīs dienu kāzas. Kā novērojusi Dace Miezīte, šis kāzu formāts palēnām atdzimst.

Tradīcijām jā vai nē?

Mičošana, šķīvja plēšana, pateicība vecākiem, līgavas izpirkšana vai pat zagšana… Vai mūsdienu jaunajiem cilvēkiem šīs lietas šķiet saistošas?

“Tradīcijas mūsos ir tik dziļi, ka arī pat īsti tās negribot, kāzās tās parādās. Ne tieši tādā veidā, kā tas bija pirms 20 un 40 gadiem, bet tomēr ir.

Ja nerīkojam mičošanu tradicionālajā formā, tad pusnaktī veicam romantisko rituālu, ko parasti nosaucam par pusnakts rituālu. Tomēr ir arī pāri, kas sadarbībā ar folkloras kopām izvēlas kārtīgu tradicionālo mičošanu,” par tradīciju klātbūtni mūsdienu kāzās teic Dace Miezīte. Viņa atzīst, ka pāri turpina kāpt uz šķīvja, dejo pirmo deju, parasti ir kūkas griešana un tās dalīšana pēc pusnakts rituāla. Lielākā daļa pāru arī saka pateicību vecākiem. Ir ienākusi amerikāņu tradīcija mest līgavas pušķi.

Varētu teikt, ka mūsdienu kāzas ir sajaukums starp pāra vēlmēm, tradīcijām un modernajām vēsmām, kopā veidojot romantisku piedzīvojumu.

Vai līgavas pēc pusnakts pārģērbjas?

Agrāk stingri tika ievērota tradīcija līgavai pēc pusnakts balto kleitu pārvilkt uz “sievas kārtu”. Vai līgavas tā dara arī mūsdienās? Tas ir ļoti dažādi, norāda kāzu eksperte. Viņa stāsta, ka ir līgavas, kas vēlas ilgāk padzīvoties skaistajā kāzu kleitā, ir, kas pārģērbjas, bet ir daļa līgavu, kuru līgavas kleitas jau sākotnēji pašūtas tā, ka tās var pārveidot par īsām kleitām, noņemot kādu daļu nost.

Uz ko pāri netaupa

Skaidrs, ka kāzas var sarīkot, iztērējot dažādu budžetu, bet, iespējams, ka ir lietas, kas pēdējos gados īpaši ir kā pāru prioritātes? Ka vienu no prioritātēm Dace Miezīte min fotogrāfu. Iespējams, tas ir sociālo tīklu nopelns, ka pāriem ir ļoti svarīgi saņemt skaistas un daudzveidīgas fotogrāfijas no savas kāzu dienas. Kā izpētījusi Dace Miezīte, kāzu fotogrāfu honorārs svārstās no 800 līdz 1500 eiro. “Pāriem ir svarīgi, lai ir skaistas bildes, arī par noformējumu piedomā. Cik redzu, pāriem svarīgāk kļūst, lai kāzas nestu pozitīvas sajūtas un lai tā diena patīk pašiem. Tāpat pieaug dzīvās mūzikas izvēle, jo dejām ir tendence ilgt līdz rīta gaismai,” par pāru prioritātēm stāsta eksperte.