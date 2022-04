Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 25.04. līdz 1.05.

Pirmdiena, 25. aprīlis

Vārdadienu svin Līksma, Bārbala

Dilstošs mēness Ūdensvīra zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 24. diena no pulksten 5:18 – AUGLĪBAS DIENA. Mostas dabas spēki, grūst vecais, top jaunais, ļaujot piedzīvot atklāsmes. Pamatu likšana jebkuram projektam sola veiksmi. Labs laiks bērna ieņemšanai. Neļaujieties vieglprātīgiem sakariem.

Pašsajūta. Dienu veltiet veselības nostiprināšanai, jo enerģijas rezerves izsīkst. Vārga nervu sistēma un asinsrite. Jutīgi dzimumorgāni. Uzmaniet kājas un acis.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 3:33-13:14

Saule lec pulksten 5:57

Saule riet pulksten 20:47

Otrdiena, 26. aprīlis

Vārdadienu svin Alīna, Sandris, Rūsiņš

Dilstošs mēness Zivju zvaigznājā

Labvēlīgs laiks, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 25. diena no pulksten 5:28 – PĀRDOMU DIENA. Ļaujieties pārdomām, nesteidzīgām pastaigām vienatnē. Ieklausieties savā iekšējā balsī, izvērtējiet citu padomus. Izvairieties no steigas, spriedzes, konfliktiem, pārsteigumiem, arī no smagumu celšanas. Veiksmīga diena braucieniem, tirdzniecībai, tieslietām.

Pašsajūta. Attīriet no sārņiem garu un organismu. Ieteicama ārstnieciskā badošanās, masāža. Vēlami vingrojumi, kas palīdz atbrīvoties no emocionālā sasprindzinājuma. Jutīgi dzirdes orgāni.

Saule lec pulksten 5:55

Saule riet pulksten 20:49

Trešdiena 27. aprīlis

Vārdadienu svin Raimonda, Raina, Tāle, Klementīne

Dilstošs mēness Zivju zvaigznājā

Labvēlīgs laiks, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 26. diena no pulksten 5:35 – ATPŪTAS DIENA. Atturieties no aktivitātēm, neauglīgiem ķīviņiem un sarunām. Atpūtieties. Tiecieties tikai ar pašiem uzticamākajiem. Izvērtējot dzīvi, citu trūkumus, atšķiriet īstenību no šķietamības. Pastiprināta iespēja tikt apzagtam. Taupiet naudu. Nesāciet neko jaunu, radīsies tikai zaudējumi un kaitējumi.

Pašsajūta. Ieteicama badošanās, nomierinoša masāža. Atturieties no alkohola. Jutīgi krusti un āda.

Čika laiks: 16:36-19:10

Saule lec pulksten 5:52

Saule riet pulksten 20:51

Ceturtdiena, 28. aprīlis

Vārdadienu svin Gundega, Terēze

Jauns mēness Auna zvaigznājā, kulminācija 30. aprīlī

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, attīrošām, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 27. diena no pulksten 5:41 – MEDITĀCIJU DIENA. Šī diena var sniegt intuitīvas atklāsmes. Ieteicams meditēt, uzklausīt vecākus cilvēkus un atdot parādus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena jebkurai darbībai, sevi pilnveidojot. Nelietojiet alkoholu. Nepārslogojiet kājas. Attīriet organismu, apmeklējiet baseinu.

Saule lec pulksten 5:50

Saule riet pulksten 20:53

Piektdiena, 29. aprīlis

Vārdadienu svin Vilnis, Raimonds, Laine

Jauns mēness Auna zvaigznājā , kulminācija 30. aprīlī

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, attīrošām, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 28. diena no pulksten 5:47 – APCERES DIENA. Viena no labvēlīgākajām dienām ar ļoti harmonisku enerģētiku. Iespējama garīga apskaidrība. Ļaujieties apcerei. Meditācija veicina atklāsmi, rada tieksmi uz gaišiem, cēliem darbiem. Uzturiet labu garastāvokli, ielūkojieties sevī, kontrolējiet emocijas. Praktiska diena – varat iegādāties vērtīgas lietas, pirkt nekustamo īpašumu, sākt mājas remontu. Diena labvēlīga riskantiem pasākumiem, jauniem iesākumiem.

Pašsajūta. Ievērot mērenību it visā. Visjutīgākās – acis.

Saule lec pulksten 5:47

Saule riet pulksten 20:55

Sestdiena, 30. aprīlis

Daļējs Saules aptumsums

Redzams Klusā okeāna Dievidaustrumos, Dienvidamerikā (Čīlē, Argentīnā, Peru dienvidos, Bolīvijas Dienvidrietumu daļā, Paragvajā, Urugvajā pulksten 22:42 pēc Latvijas laika

Vārdadienu svin Lilija, Liāna

Jauns mēness Vērša zvaigznājā, kulminācija pulksten 23:28

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, solārijam, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 29. diena no pulksten 05:54 līdz 23:28 – TUMSĪBAS DIENA.

Pēc tam Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA. TUMSĪBAS DIENA ir visbīstamākā Mēness diena. Kosmisko ilūziju laiks. Cilvēki kļūst gurdeni, enerģija izsīkst. Pareģojumi ir melīgi, nepatiesi. Grūti pretoties kārdinājumiem. Gavēņa, lūgšanu, grēku nožēlas laiks. Nesāciet, neplānojiet neko jaunu. Pārtrauciet virspusējus, ārišķīgus sakarus. Atbrīvojieties no uzmācīgiem, nekārtīgiem cilvēkiem, neķītrām domām, viltus draugiem. Šajā dienā ieteicams palikt mājās, aizdegt sveci. Izvairieties no tumšām telpām, duļķaina ūdens, netīrības un nekārtības apkārtējā vidē. Izvērtējiet mēneša laikā padarīto, izdariet secinājumus. Pašsajūta: Veselības rezerves ierobežotas, īpaši vīriešiem. Attīriet organismu. Pirms gulētiešanas ieteicama duša. Jutīga taisnā un resnā zarna.

Lunārā mēneša 1. diena no pulksten 23:28 – PLĀNOŠANAS DIENA. Šajā dienā dzimušas idejas, sapņi un plāni ir ar lielu piepildīšanās potenciālu. Dienu veltiet tādām domām un plāniem, kas spēj apskaidrot garu un padarīt gaišāku dzīves ritmu. Pieskatiet domas un vēlmes – tās var piepildīties.

Pašsajūta. Nepārpūlieties! Dzīvības enerģija ir minimāla. Jo īpaši to izjūt vīrieši. Meditējiet, domas koncentrējiet uz gaismu. Pazemināta imunitāte. Jutīga galva, galvas smadzenes, seja, acis. Nelietojiet alkoholu un asus ēdienus!

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 30. aprīļa pulksten 11:28 līdz 1. maija pulksten 11:28

Čika laiks: 0:38-3:19

Saule lec pulksten 5:45

Saule riet pulksten 20:57

Svētdiena, 1. maijs

Darba svētki

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

Lapu diena.

Sākas sējas un stādīšanas laiks. Aizlaikos Lapu dienā svētbirzīs izpildīti rituāli un ziedots pie svētliepām Mārai un Māras izpausmēm – Lapu mātei, Meža mātei un Zemes mātei, dziedot dziesmas par pastarīti, kas iekritusi Daugavā un kur izaugusi kupla liepa, deviņiem žuburiem, pie kuras “atjāja svētu rītu Dieva dēli kokles griezti.”

Bija stingri aizliegts šajā dienā cirst jel kādus kokus un lauzt to zaru, jo – šajā dienā koki asiņojot tā kā cilvēki). Nedrīkstēja pat piedurties kokiem, jo tie šajā dienā jūtot sāpes. Izņēmums bija vienīgi dažu svētkoku lapu noplūkšana svētajiem rituāliem.

Ticējumi par Lapu dienu:

Lapu dienā tāpat kā krustdienā nedrīkstēja nevienam kokam kādu zariņu nolauzt, jo citādi koks asiņotu. /Aizkrācnieks, Tirza./

Par Lapu dienu sauc pirmo maiju. Tad jaunas meitas gājušas uz avotu un mazgājušas muti, lai būtu skaistas un šķīstas. Avota ūdeni nesušas arī uz māju, to visu darījušas pēc saules rieta.

/B. Eriņa, Latgale./

Lapu dienā lapiņām vajag būt vismaz tik lielām kā peļu austiņām, tad būs laba vasara, ja nav - slikta. /E. Laime, Tirza./

Vārdadienu svin Ziedonis

Jauns mēness Vērša zvaigznājā, kulminācija 30. aprīlī

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, solārijam, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 2. diena no pulksten 6:03 – PĀRBAUŽU DIENA. Laba diena pētījumiem, informācijas iegūšanai. Jaunus darbus nesāciet, pārdomājiet plānus un krājiet spēkus. Īpaša pārbaužu diena – varat pārbaudīt draugus, produktus. Kas izraisa nepatiku, tiem labāk neuzticieties. Varat lūgt žēlastību un piedošanu. Dāsnums sniegs augļus nākotnē. Nepiesavinieties otra īpašumu. Intuīcija nepievils. Neiesaistieties konfliktos, atturieties vētraini paust emocijas.

Pašsajūta. Nepārēdieties, neesiet skopi, alkatīgi. Varat sākt vingrošanas nodarbības.

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 30. aprīļa pulksten 11:28 līdz 1. maija pulksten 11:28

Saule lec pulksten 5:43

Saule riet pulksten 20:59