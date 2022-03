5 pazīmes, ka jūsu draudzība ir spēcīga un īsta

Man ir draugi no vidusskolas un koledžas, ko es neredzu bieži, jo mēs dzīvojam dažādās pilsētās. Dažreiz mēs ilgi nesazināmies, izņemot atbildot uz viens otra Instagram stāstiem vai sūtot jociņus sociālajos tīklos. Taču, kad mums beidzot ir iespēja sarunāt randiņu FaceTime vai tikties klātienē, šķiet, ka nav pagājis laiks, un mēs viegli turpinām sarunu no vietas, kur pēdējā reizē pārtraucām. Šāda veida attiecības rada komfortu un uzticamību neatkarīgi no tā, kā attīstās mūsu pašu dzīve. Protams, ne visas draudzības ir ilgstošas, taču ilgstošajām draudzībām ir daudz kopīgu iezīmju, vēsta Huffpost.

Foto: Pixabay

Jūs svinat viens otra panākumus

"Ļoti svarīga laba drauga zīme ir tas, ka draugs svin arī jūsu panākumus," saka Glenda Šova, grāmatas "Better You, Better Friends" autore. Dažkārt cilvēkiem tas var būt grūti, it īpaši, ja viņi savā dzīvē nejūtas īpaši sasnieguši, jo viņi var sākt domāt, kāpēc tas nenotiek ar mani? "Draugi, kuri spēj pārvarēt jebkuru mazāko skaudību un radīt sirsnīgu sajūsmu par jūsu panākumiem — jūsu zelta balva, jūsu tikko izdotā grāmata, jūsu jaunā māja vai dzīvesbiedrs –, pievienojas jums svarīgā dzīves brīdī," skaidro Šova. "Viņi jums paziņo, ka jūsu draudzība viņiem ir svarīga."

Klīniskā psiholoģe un draudzības eksperte Irēna Levina norāda, ka labi draugi priecājas par otra panākumiem visās lietās, pat ja tas ir grūti." Jūs esat viens otra karsējmeitenes, nevis konkurenti," viņa precizē.

Dod un ņem abi

"Laba draudzība ir par abpusēju došanu un ņemšanu," uzsver Levina. Protams, attiecības nevar vienmēr būt pilnīgi vienlīdzīgas, taču ilgtermiņā lietām vajadzētu izlīdzināties, abiem cilvēkiem pieliekot pūles un izrādot interesi." Atbalsta sniegšana un saņemšana neaizsargātā laikā ir patiešām svarīga veselīgai draudzībai," saka psiholoģe un draudzības eksperte Marisa G. Franko.

Pastāv abpusēja ievainojamība

Ja draudzības laikā neaizsargāts ir tikai viens cilvēks, tā var būt vairāk atkarība nekā draudzība. Draudzība pēc būtības ir abpusēja, tāpēc ir jāsniedz un jāsaņem atbalsts un jābūt drošai vietai, kur izpaust savas domas un jūtas.

Foto: Pixabay

Komunikācija ir viegla

Komunikācija ir vissvarīgākā jebkurās personīgās attiecībās, un draudzība, kas veidota ilgstoši, to atspoguļos."Saziņa labu draugu starpā ir viegla," skaidro Levina. “Ja rodas konflikti vai pārpratumi, tie tiek viegli un ātri atrisināti. Jūs saprotat viens otru un, šķiet, ka jebkurā sarunā varat atrast kopsaucēju. Glenda Šova uzsver, ka saspringtas situācijas ir neizbēgamas, taču tās tikai stiprinās labas draudzības. “Doma nav veidot draudzību bez konfliktiem — galvenais ir tas, kā mēs strādājam ar šiem izaicinājumiem. Un, kad jūs runājat par sarežģītu situāciju vai apstākli ar draugu, neaizmirstiet ieklausīties viņa viedoklī, sniegt dāsni atsauksmes un, pats galvenais, būt gatavam pielāgot savu uzvedību. Tādā veidā mūsu attiecības var attīstīties un pilnveidoties,” viņa saka.

Respektējat viens otra lēmumus

"Pat ja jūsu vērtības atšķiras, jūs respektējat viens otra spriedumu un domāšanas veidu," sacīja Levina. "Identitātes apliecinājums ir zaļš karogs draudzībā," sacīja Franko. "Tas ir tad, kad jūsu draugs nemēģina jums uzspiest savas vērtības vai dzīvesveidu." Psiholoģe un draudzības eksperte Marisa G. Franko definē šo attiecību aspektu kā "apstiprinājuma identificēšanu". Franko min piemēru par savu draudzeni, kura paziņojusi, ka vēlas pamest darbu un pārcelties uz dzīvi Meksikā. "Lai gan es domāju: "Es tā nedarītu," es augstu vērtēju stabilitāti, es neliedzu savam draugam to darīt, jo es apstiprinu viņu identitāti," viņa paskaidroja. "Ja jums ir zems identitātes apliecinājums, jūs uzliekat šos standartus draugam un sakāt: "Es nedomāju, ka tev tas jādara. Es domāju, ka tu pieņem stulbu lēmumu." Taču draugi, kas kopj ciešas draudzības saites, spēj pieņemt ļoti kardinālus un neparastus savu draugu lēmumus. „Es tevi nesaprotu, bet atbalstu, viņi parasti saka,” atklāj psiholoģe.

Foto: Pixabay

Var paļauties uz atbalstu

Būtiska draudzības sastāvdaļa ir spēja būt atkarīgiem vienam no otra, lai vajadzības gadījumā saņemtu atbalstu."Tā vienmēr ir laba zīme draudzībā, ja cilvēks patiešām parādās jums, kad esat garīgi vai fiziski neaizsargāts," sacīja Šova. Padomājiet par draugiem, kuri zvana, kad esat slims, kuri piegādā pārtiku, lai jums nebūtu jāgatavo, medikamentus, lai nav jāiet uz aptieku. Daudzas draudzības izgaismojās tieši pandēmijas laikā, kad drauga tuvai plecs palīdzēja pārciest grūto laiku. "Tie ir cilvēki, kuri nepaiet malā, kad jums ir grūts laiks," piebilda Šova. Kādā pētījumā, kurā piedalījās 3000 sievietes ar krūts vēzi, tika pierādīts, ka tuva drauga klātbūtne bija ļoti svarīgs aspekts, kas atviegloja slimības procesu.

