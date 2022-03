"Ģimenes brokastis klusumā ir vienīgā iespēja atvilkt elpu" - kādus rituālus rītos ievēro laimīgi pāri

„Huffington Post“ redaktore Kelsija Borensena stāsta par rituāliem, kas raksturo laimīgu ģimenes dzīvi.

1. Skatās viens otram acīs

"Mēs kopā tīrām zobus un šīs dažas minūtes skatāmies viens otram acīs. Turklāt mēs pieskaramies viens otram: uzliekam roku uz vidukļa, galvu uz pleca un noglāstām viens otram vaigu," savā pieredzē dalās lasītāja Brendija B.

2. Apskauj viens otru

"Mans vīrs uz darbu dodas, vēl pirms es esmu piecēlusies. Pirms iziešanas viņš uz dažām minūtēm ietraušas mūsu gultā un cieši, cieši mani apskauj. Šie mirkļi, kad esam blakus un elpojam vienā ritmā, ir pats labākais dienas sākums," ir pārliecināta blogere Mega Konlija.

3. Cenšas piecelties un sākt dienu vienā laikā

"Daudzi jau no paša rīta mājās metas risināt darba jautājumus un ar savu dzīvesbiedru pat īsti nesarunājas. Citi savukārt pamostas tad, kad partneris dodas uz darbu. Protams, nav runa par situācijām, kad kādam no dzīvesbiedriem ir maiņu darbs un jāceļas pulksten četros no rīta. Taču cilvēkiem patīk pagulēt, un šādā veidā viņi noguļ attiecībām svarīgāko laiku - dienas sākumu," secina psihoterapeits Kurts Smits.

4. Brokastis ēd kopā

"Mēs ar sievu brokastojam kopā. Sēžam pie galda, runājam par dienas plāniem vai klausāmies putnu vīterošanā. Mēs izbaudām viens otra klātbūtni - pat ja mums ir tikai 15 minūtes laika," stāsta lasītājs Stīvs T.

5. Atvadoties noskūpsta viens otru

"Ir svarīgi otram izrādīt savu mīlestību, pirms dodaties katrs savos dienas darbos. Viņš iet uz darbu stundu pirms tam, kad es mostos. Un atvadoties mani vienmēr noskūpsta. Man ir ļoti svarīgi just, ka pirms iziešanas no mājām viņš iedomājas par mani," atzīst Rebeka S.

6. Rītos nelieto mobilos tālruņus, datorus un citas elektroniskās ierīces

"Pat ja mums ir tikai 10 vai 15 minūtes laika, mēs apsēžamies pie galda un iedzeram tēju. Un tikai pēc tam ejam ārā no mājām, pārbaudām e-pastus vai sākam runāties pa tālruni. Brokastu laikā visas mobilās ierīces ir aizliegtas. Mēs vienmēr brokastojam kopā, pat ja steidzamies. Runājam par to, ko plānojam paveikt dienas laikā, vai vienkārši apspriežam jaunumus. Reizēm komunicējam klusējot. Patlaban dzīves ritms ir neprātīgs, tāpēc ģimenes brokastis klusumā ir vienīgā iespēja atvilkt elpu," atzīst Vinfreds Reilijs, kas ikdienā ir pāru konsultants.

7. Rīta darbus sadala vienlīdzīgi

"Jāpamodina bērni, jāpalīdz viņiem sagatavoties un aiziet uz skolu. Bieži vien visi šie darbi gulstas uz sievietes pleciem. Taču laimīgi pāri sadzīves pienākumus ikdienā dala uz pusēm. Komandas darbs palīdz stiprināt attiecības un rada tuvības sajūtu visas dienas garumā," ir pārliecināts Smits.

8. Smaida, pat ja ir noguruši

"Rīta stundas mēdz būt diezgan saspringtas. Laimīgi cilvēki vienmēr uzsmaida viens otram, kaut arī pirms iziešanas no mājām reizēm pagūst apmainīties vien ar dažām frāzēm," stāsta psiholoģe Mērija Lenda.

Kā pirms pusotra gadsimta ir teicis Ļevs Tolstojs, laimīgs cilvēks ir tas, kurš jūtas laimīgs savās mājās. Kopš tā laika no ceļiem ir pazuduši zirgi un to vietā uzradušās mašīnas, elektroniskās ierīces ir nomainījušas vēstules, kino ir kļuvis svarīgāks par teātri, bet grāmatas konkurē ar internetu. Tomēr ģimenes vērtības nav mainījušās. Ja rītos apskauj un noskūpsti savu partneri, ja centies ar viņu pavadīt kopā pēc iespējas vairāk laika un dalīties arī savos dienas plānos, tu esi laimīgs cilvēks.

Saistītās ziņas Deviņas ļoti nepatīkamas frāzes, kurām nav vietas laimīgās attiecībās Svaigi spiesta apelsīnu sula brokastīs: kāpēc tā nav pati labākā doma Vai zīdainīti ņemt līdzi ģimenes braucienos, ja bērns no tā neko neatcerēsies?