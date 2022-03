Viņa joprojām ir "tikai draudzene" vai arī patiesībā cenšas pavedināt?

Iespējams, daudzi puiši brīnīsies, taču tā sauktā “friend-zone” tēma – precīzāk, iziešana no šīs zonas – interesē ne tikai jūs, bet arī sievietes. Situācijas mēdz būt dažādas. Piemēram, viņa ir aizsēdējusies vecmeitās un savās jogas nodarbībās, bet princis, kurš varētu novērtēt viņas treniņos iegūto gurnu lokanību, kaut kur kavējas... Un tad nu meitene nolemj pārskatīt savu pretējā dzimuma draugu loku. Kas zina, varbūt tur ir kāds piemērots kandidāts?

Varbūt esi viens no viņas bijušajiem vai varbūt skolaslaiku mīlestība, ar kuru viņa nolēmusi vēlreiz izmēģināt laimi.

Vai arī – viņu pēkšņi ir pametis puisis, un tagad viņa, ja vispār gribētu nopietnas attiecības, tad tikai ar cilvēku, kuram patiešām var uzticēties un kurš nenodos. Un draugi vīrieši šajā situācijā tam varētu būt īsti piemēroti. Nav svarīgi, ka pats varbūt esi viens no viņas bijušajiem vai varbūt skolaslaiku mīlestība, ar kuru viņa nolēmusi vēlreiz izmēģināt laimi. Un kāpēc gan ne – ņemot vērā, ka abi vairs sen neesat nekādi skolnieciņi. Vai varbūt bērnības draugs, kuru viņa nekad nav ņēmusi īsti nopietni. Un piepeši – oho – piemēram, sēžat kādā kompānijā, un viņas draudzene pēkšņi iečukst viņai ausī: “Klau, bet Pēteris ir tīri tā neko. Viņam ir izteiksmīgs profils!” Viņa uzmet aci – un pēkšņi saprot, ka gan tavs profils, gan tu pats patiesībā esat ideāli. Dīvaini, ka viņa to nav sapratusi jau agrāk.

Lai nu kā – sievietes dažkārt mēdz pēkšņi konstatēt, ka tu, kurš viņas dzīvē visu laiku esi bijis “vienkārši draugs”, vari pretendēt arī uz ko vairāk un kļūt par viņas puisi.

Nākušas pie šādas atklāsmes, viņas mēdz rīkoties šādi:

1) Viņa pēkšņi sāk rakstīt tev īsziņas vai feisbuka vēstulītes vēlu vakarā

Un raksta kaut ko tik mīļi nedrošu kā “esmu pēc tevis sailgojusies”. Un pēc tavas čomiskās atbildes “super, kaut kad jāsaskrienas” nepārtrauc komunicēt. Tieši otrādi – viņa ķeras pie lietas, lai uzreiz jau sarunātu precīzu datumu un laiku. Un, neraugoties uz jūsu abu ļoti aizņemto dienaskārtību, jūs sarunājat tikties jau rīt.

2) Viņa ir ļoti uzposusies

Nē, tev nerēgojas. Meitene, kuru agrāk mierīgi varēja tevi sagaidīt ērtās treniņbiksēs un ar kosmētisko masku uz sejas (“Ai, mēs taču esam draugi!”) pēkšņi atnāk uz tikšanos saposusies tā, ka tu paliec mēms. Un no viņas pētošā skatiena tu secini, ka viņas augstpapēdeņu, dziļā dekoltē, sacirtoto matu, seksīgo svārku un kārdinošā dibentiņa mērķis tieši tāds arī ir – lai tu no šoka zaudētu valodu. Viņa flirtē. Nē, tev nerēgojas. Viņa smejas par taviem jokiem, un smiekli skan ļoti jocīgi un skaļi. Katrā ziņā agrāk tu neesi dzirdējis viņu šādi smejamies. Viņa cenšas atrasties tev fiziski tuvāk, it kā nejauši pieskaras tev pie pleca, pie elkoņa (kaut arī pēdējos 5 gadus jūsu tuvākais fiziskais kontakts ir bijis draudzīga buča dzimšanas dienā).

Pamēģini distancēties un paraudzīties uz jums abiem no malas. Jūs taču izskatāties pēc tipiska pārīša, kas atnācis uz randiņu, vai ne? Un tas, starp citu, arī ir randiņš.

3) Viņa laiž gar ausīm visu informāciju par tavu mīļoto meiteni

Un patiesībā vispār uzvedas tā, it kā tev viņas nebūtu (bet 9 no 10 gadījumos vīriešiem, uz kuriem dāmas pēkšņi sāk lūkoties kā uz sava puiša lomas pretendentiem, šī mīļotā meitene diemžēl jau ir).

4) Viņa uzsvērti bieži komunicē vēlu vakarā

Un it kā jokojot (kaut arī šķiet, ka nemaz nejoko – jo kāpēc gan citādi viņa pārjautātu tavu precīzu adresi un durvju kodu) piesakās atbraukt ciemos un pagatavot savu firmas ēdienu – makaronus ar tunci. Jo, spriežot pēc pēdējām fotogrāfijām soctīklos, tu esot ļoti novājējis. Vai arī piedāvā kopā aiziet uz filmas pirmizrādi (“Protams, ka mēs divatā. Kas tas par dīvainu jautājumu...?”)

5) Viņa soctīklos principā nespiež “like” pie tavām bildēm, kur esi kopā ar meiteni vai ierakstiem, kur viņu piemini

Pie visām citām bildēm un ierakstiem viņa spiež “like” – gan pie tavām zvejošanas bildēm, gan politiskajiem manifestiem, gan neapmierinātības par slikto laiku, gan arī pajēlām anekdotēm, ar kurām tu mēdz dalīties feisbukā.

6) Viņa vērš sarunu uz citu pusi, ja sāc runāt par privāto dzīvi

Kaut arī agrāk jūs par to vien runājāt – par dažādiem trakiem erotiskiem piedzīvojumiem, par mīļākajiem un viņu uzvedību (un apspriedāt pat viņu dzimumlocekļu izmērus un mīlēšanās paradumus), un tavas drauga tiesības bija šo visu komentēt. Taču nu visi vīrieši no viņas dzīves ir kā ar slotu aizslaucīti.

Nē, viņa pat nesaprot, par ko tu runā. Nē, tas viss ir muļķības.

Pilnīgs klusums un sterila kārtība. Nē, nē, nekā nopietna. Nē, viņa pat nesaprot, par ko tu runā. Nē, tas viss ir muļķības. Un vispār – par ko tu viņu uzskati?

7) Viņa aizdomīgi bieži parādās vietās, kur esi tu

Dzimšanas dienās vai kopēju draugu ballītēs. Jaunu kafejnīcu atvēršanās. Tava uzņēmuma jubilejas pasākumā (“Mēs ar draudzeni atnācām. Ā, biju galīgi aizmirsusi, ka tu te strādā”).

8) Viņa atceras un atgādina visu labo, ko kopā esat piedzīvojuši

Viņas feisbuka laikjoslā pēkšņi parādās video ar dziesmu, kuras pavadījumā jūs kaut kad spontāni dejojāt “netīrās dejas” ballītē.

Viņa piepeši tev raksta: “Kas tā par grāmatu par zombijiem, ko tu ieteici savā feisbuka profilā?”

Viņa atnāk uz tikšanos tajos auskaros, kurus tu kaut kad viņai dāvināji dzimšanas dienā (kaut arī tu esi gatavs likt galvu ķīlā, ka toreiz viņa par šo dāvanu nekādu milzu sajūsmu neizrādīja un pat nepateicīgi izmeta, ka nav nekāda dižā rotaslietu cienītāja). Viņa piepeši tev raksta: “Kas tā par grāmatu par zombiju apokalipsi, ko tu ieteici savā feisbuka profilā?” (kaut arī tas bija pirms simts gadiem un tu esi pilnīgi pārliecināts, ka viņa ciest nevar ne zombijus, ne apokalipsi, ne vispār grāmatu lasīšanu).

9) Viņa pēkšņi atgādina visu slikto, ko esi viņai stāstījis par savām bijušām draudzenēm

...un kaut kādā dīvainā kārtā sanāk, ka viņa ir absolūti pretēja tam visam. Visas tavas bijušās ir totālas darboholiķes? Nē, pēc viņas dziļākās pārliecības, “darbs tomēr nav visa dzīve”. Viņas negausīgi gribēja tērēt tavu naudu? Pats par sevi saprotams, ka viņa pati sevi uztur, bet, ja kaut kam nepietiek naudas, tad – viņai nemaz tik ļoti to nevajag (interesanti, vai viņa pati tic tam, ko saka?).

Nu, nē, viņa tieši tāpat kā tu uzskata – ar ģimenes pieaugumu nevajag steigties.

Viņas negribēja bērnus? Viņa tev rādīs visu savu astoņu māsasdēlu un brāļameitu fotogrāfijas un stāstīs, cik superīgas attiecības viņai ir ar šiem bērneļiem. Tieši otrādi – viņas par katru cenu gribēja ātrāk palikt stāvoklī? Nu, nē, viņa tieši tāpat kā tu uzskata – ar ģimenes pieaugumu nevajag steigties.

Tu ieminies, ka viena no tavām sirdspuķītēm neprot gatavot ēst? Ā, nu viņa kā reiz ir sākusi apmeklēt kulinārijas kursus (“tikai žēl, ka nav neviena, kuru sestdien brokastīs pacienāt ar to fantastiski gardo omleti spāņu gaumē”). Un beigās jau tu pats vairs nesaproti – kāpēc joprojām neesi kopā ar šo ideālo sievieti, kura nudien ir katra vīrieša sapnis.

