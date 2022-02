Būs patīkami pārsteigumi - horoskops visām zodiaka zīmēm no 21.02. līdz 27.02.

AUNS

Saprotot, ka tavos spēkos nav mainīt sabiedrībā valdošo materiālo vērtību kultu, pietiks ar to, ka aprobežosies ar harmoniju starp materiālo un garīgo pasauli personīgajā dzīvē. Ar prātojumiem par dzīves patiesajām vērtībām sevi neapgrūtini. Ja esi nolēmis iegādāties kaut ko, kas paredzēts ilgstošai lietošanai, netērē laiku, meklējot lētāko preci, jo zināms, ka skopais maksā divreiz.

VĒRSIS

Nonākot izvēles priekšā, nešaubies ne mirkli. Nepiekāpies, esi gatavs par savu mērķi cīnīties arī tad, ja rodas iespaids, ka konkurentiem ir labākas izredzes nekā tev – nekad nevar zināt, kurā pusē nostāsies Fortūna! Zini, ko gribi panākt, tad nebūs grūti atrast īstos vārdus, lai arī citus pārliecinātu par savu ieceru lietderību. Par tevi īkšķi turēs tie, kas zina, ko nozīmē satraukums un atbildība.

DVĪŅI

Esi vērīgs un tu uzzināsi daudz jauna. Neparedzēti apstākļi savedīs kopā ar vajadzīgajiem cilvēkiem. Tikai pielūko, lai nesaudzība, ar kādu izturies pret sevi, neizpaužas pret apkārtējiem, īpaši tuviniekiem un laulāto draugu. Labāk izdari kaut ko lietderīgu savas karjeras vai biznesa labā, tikai apvaldi ambīcijas, nestrīdies ar priekšniekiem, darba jautājumus kārtojot.

VĒZIS

Jo ātrāk sapratīsi, ka nav vērts strīdēties ar stūrgalvīgajiem, jo lielākas būs izredzes saglabāt emocionālo līdzsvaru, un vairāk laika atliks patiesi svarīgām lietām. Ja jūti vajadzību pēc atzinības, iesaisties virtuāli sabiedriskajās aktivitātēs. Ja būsi izvēlējies pareizo ceļu – ar pārdomātu rīcību tiksi tālāk nekā ar minējumiem un pieņēmumiem. Padosies jaunu zināšanu apguve.

LAUVA

Sāpīgi uztversi jebkādu mēģinājumu iegrožot tavu domu brīvību. Neskrien ar pieri sienā, rūpīgi izvērtē pieļautās kļūdas un no tām mācies. Parādi sevi kā prasmīgu profesionāli, kas zina, kā rīkoties, lai panāktu vēlamo rezultātu. Risinot finansiālus jautājumus, paļaujies vairāk uz sevi nekā citiem. Vēlāk, pateicoties draugu atbalstam, saprašanās ar kolēģiem uzlabosies.

JAUNAVA

Pārāk lielu lomu nepiešķir augstiem dzīves standartiem. Tas, kas teorētiski liksies vienkāršs, praksē var sagādāt daudz grūtību. Aizspriedumu vai iesīkstējušu principu dēļ no saviem plāniem neatsakies – no kompromisiem un uzdrīkstēšanās būs lielāks labums. Iespējas, kuras palaidīsi garām tu, izmantos konkurenti! Uzmanies no zaudējumiem, kas saistīti ar apmānu, blēdību.

SVARI

Daudzās neatliekamās komunikācijas un pienākumi nogurdinās, radot enerģijas apsīkumu, bet nav sliktuma bez labuma. Uztver to kā savlaicīgu brīdinājumu un, ja iespējams, piešķir sev dažas ārpuskārtas brīvdienas. Izjūtām uzticies vairāk nekā prāta apsvērumiem. Vēlāk ļaujies notikumu plūdumam, esi gatavs jauniem izaicinājumiem un avantūrām.

SKORPIONS

Ja ar kolēģiem neizdodas vienoties vai saprasties par stratēģiskiem plāniem, nogaidi, un tikai tad, kad situācija ir tuvu bezizejai, piedāvā savu risinājumu – brīdī, kad ūdens smeļas mutē, jebkura palīdzība tiks novērtēta daudz augstāk. Tavs optimisms iedvesmos, ļaudis tieksies pēc komunikācijas ar tevi. Vienīgi ar tuviniekiem būs grūtāk saprasties, jo viņi būs konservatīvi noskaņoti.

STRĒLNIEKS

Koncentrējies, esi uzmanīgs. Ja nevēlies iedzīvoties nelabvēļos, mazāk cel degunu gaisā, esi atvērts un draudzīgs. Centies nelidināties mākoņos, tu vari apmaldīties pat pazīstamā vietā. Aizrādot par kļūdām laikabiedriem, izvēlies maigāku izteiksmes veidu. Kuram gan patīk, ja saka taisnību acīs! Dodoties ceļā, sarežģījumi var rasties izklaidības vai neuzmanības dēļ.

MEŽĀZIS

Emocionālā pacilātība un paļāvība uz veiksmi noderēs ikreiz, kad zudīs pārliecība par pārgalvīgas ieceres veiksmīgu iznākumu. Arī tad, ja neizdodas izskaitļot vairākus soļus uz priekšu, savlaicīgi pamanīt un apiet klupšanas akmeņus, cīņassparu nezaudē. Vairies no negodīgiem, zaglīgiem cilvēkiem. Izklaides nolūkos pievērsies kādam vaļaspriekam.

ŪDENSVĪRS

Lai panāktu materiālo stabilitāti, esi gatavs krāt un taupīt, tomēr no veiksmīgiem ieguldījumiem arī neatsakies. Tikai, pirms izlaid naudu no rokām, visu rūpīgi pārbaudi un uz mutiskiem solījumiem nepaļaujies. Iespējami strīdi, noslēpumi un vilšanās, jo emociju būs vairāk nekā konstruktīvu priekšlikumu. Partnerus kaitinās tava neizlēmība, bet tevi – viņu sīkumainība un aprēķins.

ZIVIS

Cik vien iespējams, rūpējies par to, lai fiziskās un garīgās aktivitātes būtu līdzsvarā, neko nedari uz miega rēķina. Pārāk liela slodze nervu sistēmai var kļūt par iemeslu veselības traucējumiem. Attiecībās ar līdzcilvēkiem iespējami patīkami pārsteigumi. Tikai nediskutē ar viņiem par politiku vai reliģiju.

