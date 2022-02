Iegūsti starojošu sejas ādu!

Kā atjaunot ādas enerģiju un mirdzumu? Kā atsvaidzināt pelēcīgu, dzeltenīgu ādu?

Foto: Publicitātes

Dr Irena Eris Face Zone kosmētikas līnija lieliski atbilst visām šīm ādas vajadzībām.

Ādas atjaunošana

Pelēcīga āda ar lielām porām ir regulāri jātīra.



Parasti šāds ādas stāvoklis rodas, tauku dziedzeriem intensīvi ražojot sebumu. Taču pret ādas attīrīšanu ir jāattiecas saprātīgi ‒ nedrīkst pārspīlēt. Kāpēc? Tāpēc, ka pārāk intensīva attīrīšana var izraisīt pretēju efektu. Jums būtu arī jāpievērš rūpīga uzmanība kosmētikas produktu sastāvdaļām.



Dr Irena Eris Face Zone Black Mask Detoxifying and Revitalizing piemīt attīrošas un kopjošas īpašības. Maska satur dabīgo melno Brazīlijas mālu, kas atbrīvo ādu no toksīniem, mirušajām šūnām un absorbē lieko sebumu. Šī attīrošā maska maigi eksfoliē ādu, atbrīvojot poras un nogludinot ādu. Tā arī intensīvi apgādā ādu ar skābekli, kā arī stimulē asins un limfas mikrocirkulāciju.



Ir vērts to lietot 1-2 reizes nedēļā. Rezultāts? Pakāpeniska ādas atjaunošanās un mirdzošs izskats.

Kopšana ar vitamīniem

Papildus attīrīšanai pelēcīgai ādai ir nepieciešamas ikdienas rūpes. Kurš ādas kopšanas produkts atjaunos tās līdzšinējo mirdzumu? Šajā gadījumā izcilu rezultātu sniegs Dr Irena Eris Face Zone The Smoothing and Moisturizing Essence. Kāpēc?



Esence ir piemērota visiem ādas tipiem, jo tai ir īpaši viegla tekstūra, kas vienlaikus mitrina un nogludina ādu.

Foto: Publicitātes

Face Zone esence satur aktīvās sastāvdaļas, piemēram, C azelotona kompleksu, kas piešķir ādai mirdzumu, izlīdzina sejas toni, turklāt tam piemīt antibakteriālas īpašības un tas mazina ādas apsārtumu.



Rezultāts? Sejas ādas atjaunošana holistiskā veidā. Līdzeklis iedarbojas kā koncentrāts ādas stāvokļa uzlabošanai. Faze Zone esence ir svarīga, jo tā ir pirmais posms sejas kopšanas procedūrā. Pēc tam varat uzklāt serumus, krēmus, maskas utt. Esence iedarbojas kā toniks un papildus nodrošina ādu ar vitamīniem un citām aktīvajām sastāvdaļām. Dzērveņu ūdens, kas satur mikro - un makroelementus, orhideju ūdens, prebiotiskais izotoniskais jūras ūdens un Austrālijas kakadu plūmes ekstrakts atjauno ādas dzīvīgumu un piešķir mirdzumu. Smoothing and Moisturizing Essence stiprina epidermas dabisko aizsargbarjeru un sagatavo sejas ādu citu sejas kopšanas produktu uzklāšanai.

Mirdzums atgriežas

Kurš ir īstais krēms pelēcīgai, nogurušai ādai? Vispiemērotākais ir tāds krēms, kas iedarbojas acumirklī, uzlabojot ādas izskatu uzreiz pēc uzklāšanas un novēršot kaitīgu ārējo faktoru, tostarp UV staru iedarbību, lai ilgtermiņā iznīcinātu brīvos radikāļus un nepieļautu novecošanos.



Dr Irena Eris Face Zone Toning Anti-Radical Day Cream SPF 50+ kopj ādu un koriģē ādas toni.



Pelēcīgai ādai ar nevienmērīgu toni ir nepieciešama plaša spektra aizsardzība. Turklāt Face Zone Anti-radical Cream garantē ļoti augstu aizsardzību pret radiāciju un ārējiem vides faktoriem. Papildus SPF 50+ aizsargfiltriem tas sniedz ļoti augstu antioksidatīvu aizsardzību RPF = 1,5 x 1021 un TiErgoTion kompleksu, kas stiprina epidermas struktūru un stimulē tās augšanu un atjaunošanos.

Foto: Publicitātes

Krēms ir ļoti viegls, tāpēc nerada ādai neērtības. Turklāt tas ir ļoti piemērots pelēcīgai ādai ar nevienmērīgu toni, pateicoties toni uzlabojošai iedarbībai. Šis produkts satur pigmentus, kas pielāgojas ādai. Pateicoties tiem, krēms paslēpj noguruma simptomus, turklāt nevienmērīgais tonis vairs nav tik pamanāms. Tas ir lieliski piemērots kā dekoratīvās kosmētikas bāze vai alternatīva gaišam tonālajam krēmam.

Nogludina ādu naktī

Atjaunot ādu nenozīmē tikai attīrīt to, apgādāt ar vitamīniem un aizsargāt pret brīvajiem radikāļiem. Lai āda atgūtu mirdzumu un elastību, ir jāatjauno arī atbilstošs mitruma līmenis.



Dr Irena Eris Face Zone želejveidīgā maska gludai un tvirtai ādai ir svarīgs rudens sezonas produkts. Izcili mitrinošā maska ir jāuzklāj 2-3 reizes nedēļā, aizstājot sejas krēmu. Un tad pamostoties āda būs atpūtusies, mirdzoša un elastīga. Face Zone sejas maskai ir želejveidīga tekstūra, bet bagātīga formula. Pelēcīga, nogurusi āda ir ne tikai klāta ar plankumiem un nevienmērīgu toni, bet uz tās ir pamanāmas neskaitāmas smalkas līnijas un krunciņas. Mitrinošā sejas maska stimulē ādu, lai veicinātu tās dziļu atjaunošanos. Tā satur aktīvu peptīdu kompleksu, kas aktivizē ādas dabīgos aizsargmehānismus un stimulē šūnas ražot kolagēnu. Mitrinošās sastāvdaļas manāmi aizpilda krunciņas, kā arī dara ādu tvirtu un mīkstu. Ādas izskata atjaunošana un negludumu novēršana dara ādu jaunāku un mirdzošāku.



Iepazīsties ar kosmētikas zīmola Dr Irena Eris plašāku produktu klāstu šeit!



Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv