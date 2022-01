Kontrastu pilna nedēļa - horoskops visām zodiaka zīmēm no 31.01. līdz 6.02.

AUNS

Kāds notikums vai negaidīts situācijas pavērsiens liks aizdomāties par dzīves ideāliem, mērķiem, mudinās izvērtēt, ko esi sasniedzis un ko vēl gribētu sasniegt. Seko sirdsapziņai, un tu pieņemsi pareizus lēmumus. Galvenais – saglabā dzīvesprieku, lai kas arī notiktu. Bet savstarpēja cieņa un mīlestība palīdzēs pārvarēt domstarpības.

VĒRSIS

Nesaņemot pietiekamu atbalstu savām idejām, liksies, ka ar priekšniekiem tev nav paveicies. Prātosi, kā izvairīties no tiem, kas diktē savus noteikumus, lai pats varētu kļūt par situācijas noteicēju. Brīžiem liksies, ka veiksme novēršas, tomēr tas būs tikai kārtējais pārbaudījums. Nenolaid rokas, sapurinies, parādi sev un apkārtējiem, uz ko patiesībā esi spējīgs.

DVĪŅI

Netērē laiku un enerģiju strīdos par to, kam taisnība. Tas tikai vairos neapmierinātību un dusmas. Izsakies kodolīgi, bet tomēr izsmeļoši, pat tad, ja arī tas nebūs glaimojoši. Lai justos labi, būs nepieciešams līdzsvarots dzīves ritms un droša aizmugure, taču brīžiem liksies, ka kāds ar nodomu mēģina izjaukt tavus plānus. Ar dzīvesbiedru ļaujies mīlestībai un sirsnīgām, romantiskām jūtu izpausmēm.

VĒZIS

Viegli vari nonākt maldinošu piedāvājumu varā, iztērēt daudz laika un enerģijas, bet pie solītajiem labumiem tā arī netikt. Centies pēc iespējas saprotamāk izklāstīt savas ieceres, bez pārspīlējumiem un atkāpēm no galvenā. Spēja kritiski domāt palīdzēs izvairīties no nelietderīgas rosīšanās un veltām cerībām. Jo piezemētāks būs tavs skats uz dzīvi, jo mazāk būs iespēju kļūdīties.

LAUVA

Lepojies ar sevi un to, ko esi sasniedzis, tikai nekļūsti augstprātīgs. Apvaldi vēlmi jaukties lietās, kuras neietilpst tavā kompetencē. Kāds notikums, negaidīts situācijas pavērsiens vai pārsteidzīgi sperts solis biznesam un lietišķajām attiecībām par labu nenāks. Tas, kas bija svarīgs, kļūs maznozīmīgs, toties liela nozīme izrādīsies tam, kam līdz šim īpašu uzmanību nepievērsi, lai cik sarežģīts tas izrādītos.

JAUNAVA

Tava rīcība būs enerģiska, taču neaprēķināma, gribēsi daudz ko mainīt un pārkārtot, ieviest jaunas darba metodes, taču ar to, ka skaidri zināsi, kas darāms, lai sasniegtu mērķi, nepietiks. Daži tevi nosodīs, citi – apbrīnos. Lai arī tava rīcība neradīs nekādus materiālus zaudējumus, tomēr tā liks justies slikti emocionālā ziņā, un tev nāksies piedomāt pie tā, kā rīkoties, lai citiem labi un pašam prieks.

SVARI

Piesardzīgi izturies pret naudas lietām, neļauj iegribām tevi ievilkt parādsaistībās, atturies no pārgalvīgas rīcības un finansiālām avantūrām. Veltot uzmanību darījumiem, kas sola vieglu un ātru peļņu, garām paslīdēs izdevība, kas varētu nest vērtīgus augļus nākotnē. Kopā ar mīļoto cilvēku izdomā kaut ko aizraujošu, lai ikdienai piešķirtu jaunas, košākas krāsas.

SKORPIONS

Tuvinieki, iegrimuši savās rūpēs, ar padomiem un pamācībām neapgrūtinās, tomēr izdevību norādīt uz kļūdām garām nelaidīs. Neļaujies provokācijām, turi sevi rāmjos. Ļauj notikumiem ritēt savu gaitu – ne velti mēdz teikt, ka ar labiem nodomiem ceļš bruģēts uz elli. Pareiza plānošana būs labākais veids, kā cīnīties ar steigu un nevaļu. Ir vērts padomāt par veidu, kā vairot savu kapitālu.

STRĒLNIEKS

Pirms piekrīti kaut ko mainīt savā ikdienā, pabeidz iesāktas lietas, saskaņo rīcību ar kolēģiem, tuviniekiem – ideju būs daudz, bet ne visas noderīgas. Sadarbību bremzēs dažādā izpratne par stratēģiju. Nav izslēgti daži uzjautrinoši starpgadījumi un kuriozas situācijas. Attiecībās uzņemies iniciatīvu un pirmais sper soli jaunu attiecību virzienā, piemēram, iepazīsties ar jauniem kaimiņiem.

MEŽĀZIS

Kamēr rīkosies savu iespēju robežās un nesolīsi to, ko nevari izpildīt, nevienam nenāks prātā tevi kritizēt. Tāpēc ikreiz, uzsākot ko jaunu apsver, vai tev pietiks apņēmības un līdzekļu iesākto novestu līdz galam. Enerģiska rīcība piesaistīs tikpat enerģiskus un talantīgus cilvēkus. Tev allaž būs kam pajautāt padomu, ar ko apspriesties, kopā plānot un lemt.

ŪDENSVĪRS

Straujš dzīves ritms un neprognozējama rīcība var kļūt par iemeslu nesaskaņām ar tuviniekiem. Tevis teiktais neglaimos un būs nesaudzīgi tiešs, kas ne vienmēr patiks tiem, kas nav raduši, ka viņus kritizē. Neprasi no viņiem pārāk daudz, šķetinot samezglotu attiecību pavedienu, neuzspied savu viedokli. Ja jārisina kāds sarežģītāks uzdevums, nezaudē optimismu. Necīnies ar lietām, kas nepadodas, sagādā grūtības, padara nīgru.

ZIVIS

Kļūdaini lēmumi un aplami risinājumi traucēs virzīties uz priekšu tevis iecerētajā. Uztaisi pauzi, atkāpies soli no uzņemtās trajektorijas. No malas vieglāk būs ieraudzīt trūkumus un izdomāt, kā tos novērst. Izvērtējot situāciju no veselā saprātā pozīcijām, atklāsies, ka kaut ko tomēr vēl iespējams labot. Paļāvība un uzticēšanās palīdzēs panākt kompromisu pat šķietami bezcerīgā situācijā, lieti noderēs arī pagātnes pieredze.

