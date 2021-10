"Tie ir maģiski mirkļi." Dīdžejmeitene Ella atklāj, kas viņu iedvesmo tālajā Kalifornijā  

1. Kalifornija – štats, kurā dzīvoju. Tā manai sirdij un dvēselei ir visskaistākā vieta pasaulē.

Gluži kā Eagles dziesmā Hotel California. “You can check-out any time you like, but you can never leave!”

2. Mūzika. Šajā manas dzīves posmā tā ir pasākumu spēlēšana kādā no Holivudas kalnu ballītēm. Pat ne tik ļoti klubi, bet tieši afterparties, kur sanāk house mūzikas mīļotāji, lai vienkārši pabaudītu mākslinieku performances. Ne ziņas ne miņas no komerciālas mūzikas.

3. Ūdens. Esmu ievērojusi, ka ūdens mani nomierina. Peldot vai vienkārši esot ūdens tuvumā, es spēju atslābināties.

Foto: no privātā arhīva

4. Drēbju darināšana saviem veikaliem. Laiks pazūd. Es sāku jaunu dizainu un attopos, ka ir pagājusi visa diena. Tie ir maģiski mirkļi.

Ellas dizainētie apģērbi. (Foto: no privātā arhīva)

Ellas dizainētie apģērbi. (Foto: no privātā arhīva)

Ellas dizainētie apģērbi. (Foto: no privātā arhīva)

5. Pastaigas. Arī daba mani nomierina un uzlādē, un šeit Kalifornijā ir tik daudz skaistu vietu gan pie okāna, gan kalnos! Saule, siltums!

Foto: no privātā arhīva

Foto: no privātā arhīva

6. Ceļošana. Mums ar draugu vismaz reizi mēnesī patīk doties nelielos izbraukumos. Šā gada maģiskākās vietas Rosewood Miramar un Monarch Beach by Waldorf Astoria.

Foto: no privātā arhīva

7. Braukšana ar jetski (ūdens motocikls). Atkal esmu atpakaļ pie ūdens. Tikai šoreiz tā ir traukšanās lielā ātrumā pa ūdens virsmu. Kas ir interesanti – man patīk vētras un viļņi.

Nekas nav labāks par iztrakošanos šādā veidā.

8. Jaunu restorānu atklāšana. Drauga ietekmē esmu kļuvusi par gurmāni – šis process ir ļoti lipīgs. Losandželosā jaunas vietas tiek atvērtas katru nedēļu, un šo procesu vēl interesantāku padara tas, ka iepazīstam jaunas kultūras. Vienu nedēļu aizceļojam uz Itālijas garšu paleti, nākamajā – uz Ķīnas, tad seko Francija utt.

Foto: no privātā arhīva

Foto: no privātā arhīva

Foto: no privātā arhīva

Foto: no privātā arhīva

9. Sazvanīšanās ar Latvijas draugiem un ģimeni.

Foto: no privātā arhīva

10. Laba grāmata. Pēdējā laika atklājums – Mastin Kipp Claim Your Power.

Foto: no privātā arhīva

