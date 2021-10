Iedvesmosi citus ar savu enerģiju - horoskops visām zodiaka zīmēm no 4.10. līdz 10.10.

AUNS

Mazāk domā par nākotnes plāniem, vairāk par esošo iespēju novērtēšanu un izmantošanu. Nevēlēšanās palūkoties uz ikdienišķu situāciju no malas neļaus pretendēt uz objektīvu tās vērtējumu. Turpinājumā nemēģini īstenot kaut ko ārpus ierastā, tas var radīt problēmas attiecībās ar tuviniekiem – nelaikā pamodinātas, emocijas var uzbangot gluži nevaldāmi.

VĒRSIS

Ierastās norises personīgajā dzīvē zaudēs savu nozīmi, izsitot tevi no līdzsvara, daudz kas mainīsies, neatkarīgi no tā, vai tu tam piekrīti, vai nē. Pat tad, ja situācija nav tev labvēlīga, rodi tajā ko noderīgu, pozicionē sevi kā mērķtiecīgu un atbildīgu cilvēku. Mazliet paej malā no ikdienas kņadas un rosības, tas ļaus pilnīgāk izjust dzīves garšu un padomāt par mūžīgām vērtībām.

DVĪŅI

Lieliski spēsi izprast citu cilvēku idejas, aptvert lielu informācijas daudzumu. Paša domu gaita būs brīva no aizspriedumiem un klišejām. Nesteidzies mainīt plānus īslaicīgu sarežģījumu dēļ. Nav vērts stingri ievērot priekšrakstus – tas nepalīdzēs virzīties uz priekšu un īstenot to, kas tevi interesē. Netērē enerģiju, dzenoties pēc iluzorām vēlmēm, nošķir iedomas no realitātes.

VĒZIS

Atturies no neparastiem ierosinājumiem, pēkšņas plānu maiņas. Netērē spēkus, cīnoties ar dzīves sīkumiem. Rīkojies patstāvīgi, negaidi apkārtējo atbalstu. Ja arī kāds gribēs palīdzēt, tad tas vairāk atgādinās degunu bāšanu tavās darīšanās. Dari visu, kas tavos spēkos, lai saliedētu un vienotu ģimeni. Pienākumu dēļ neatsakies no vaļaspriekiem un izklaidēm.

LAUVA

Uzskatīdams, ka iedziļināšanās lietas būtībā ir tikai lieka laika šķiešana, liegsi sev iespēju ieraudzīt detaļas, kas palīdz ātrāk un efektīvāk atrast izeju no sarežģītas situācijas. Pat tad, ja būsi visu smalki izplānojis, var gadīties, ka kaut kas vai nu prasa lielāku uzmanību, vai – gluži pretēji – risinās raitāk, nekā plānots. Lai cik pacietīgs tu būtu, bez emocionālām atkāpēm neiztiksi.

JAUNAVA

Uzmanību no attiecību līkločiem palīdzēs novērst sadzīviska rosīšanās. Nesteidzini notikumus, neprasi ātrus risinājumus. Tikai bezkaislīgi fakti un neapgāžami argumenti palīdzēs tikt pie pozitīva rezultāta. Visu dari lēnāk un apdomīgāk nekā parasti, un tu veiksmīgi tiksi galā ar lielu darba apjomu, ne nieka nezaudējot no sava dzīvesprieka. Draugi iedrošinās un palīdzēs nepalikt pusceļā, tava iniciatīva noteikti tiks atbalstīta.

SVARI

Lai atrastu problēmas patieso cēloni, esi godīgs pret sevi, meklē dziļāk, rūpīgāk. Pret piedāvājumiem slēgt līgumus, stāties jaunā amatā, iesaistīties biznesā izturies piesardzīgi. Vēlāk aktuāli notikumi risināsies mājās. Rūpējies, lai labi domāts ierosinājums nekļūst par strīdus ābolu. Jo ilgāk kāds priekšlikums tiks apspriests, jo vairāk pretrunu radīsies un grūtāk to būs īstenot.

SKORPIONS

Pacenties neaizķerties nevajadzīgos prātuļojumos. To varēsi darīt tad, kad būs jāizšķiras par kādu svarīgu soli vai jāuzņemas atbildība ne vien par savu, bet arī citu rīcību. Nebaidies no izaicinājumiem – pieņem neparasta darba vai biznesa piedāvājumu, tas var izrādīties ienesīgs. Turpinājumā veiksmīgi sākušos procesu var nobremzēt sīks, taču kaitinošs šķērslis, kura novēršana prasīs izdomu un attapību.

STRĒLNIEKS

Tuvākajās dienās nebūs viegli pagūt izdarīt visu, kas iecerēts vai ko esi apsolījis izdarīt. Risinot materiālas problēmas, nerīkojies pārgalvīgi, pārdroši. Lai neiedzīvotos parādos, ikvienu lielāku pirkumu vai naudas ieguldījumu rūpīgi pārdomā. Grūtāk būs tad, ja tavs darbs saistīts ar atbildību par svešu naudu vai svešiem īpašumiem. Neļauj nevienam grozīt tavus plānus, dari to, par ko esi drošs un pārliecināts.

MEŽĀZIS

Tikt galā ar profesionālajiem pienākumiem nebūs vienkārši – pietrūks iedvesmas, tālredzības. Esi pieticīgāks, tavas ambīcijas citiem var būt absolūti nesaprotamas. Ja negribi iekulties nepatikšanās, neuzbāzies ar padomiem cilvēkiem, kas tos nav lūguši. Izvairies no strīdiem un sasteigtiem lēmumiem. Rūpīgi apsver savu rīcību – labāk kaut ko nokavēt, nekā pasteigties un pieļaut grūti labojamas kļūdas.

ŪDENSVĪRS

Padosies intelektuāls darbs, domu apmaiņa, viegli raisīsies sarunas, izdosies nodibināt noderīgus kontaktus. Teorētiski liksies, ka vari izdarīt daudz, ka visam pietiks gan laika, gan enerģijas, taču praksē vari saskarties ar virkni neskaidrību, pretrunu un citu nebūšanu, kas traucēs raiti rīkoties. Īstenot iecerēto būs vieglāk, ja nepaļausies uz virspusēju informāciju.

ZIVIS

Ja negribi, ka saskarsmē greizsirdība vai neuzticība sabojā attiecības ar mīļoto cilvēku, pārskati savu dzīves pozīciju un neuzskati par aizdomīgu visu, ko grūti izskaidrot. Darbā ar ambiciozu plānu īstenošanu neaizraujies un tālejošus plānus nekal. Problēmas var veidoties attiecībās ar kolēģiem un priekšniecību. Būs jālabo viņu pieļautās kļūdas un aplamības.

