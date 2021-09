Pirmklasnieks ar savu jauno un dārgo "iPhone" iekuļas nepatikšanās

Viņš uzsver, ka bērni uz skolu dodas, lai mācītos, nevis tur lietotu telefonus, tostarp dārgus, jaunus un modernus. Pat tad, ja bērnam ir 10-12 gadi un vecāki viņam nopērk ļoti dārgu telefonu, pastāv risks, ka skolēnam šis telefons var pazust, ka bērns pats var telefonu kaut kur atstāt un kāds var paņemt telefonu. Turklāt var paņemt arī vardarbīgā veidā.

Pļāpā, ejot pa ielu

Jaunā mācību gada sākumā ar bērnu noteikti jāpārrunā telefona lietošanas un drošības noteikumi. Piemēram, kur telefonu glabās, kā to pārnēsās un kur runās. "Vai ir droši uz ielas vilkt ārā telefonu un runāt pa to? Varbūt labāk ieiet veikalā vai skolas garderobē. Var runāt arī skolā blakus dežurantam."

Labāk izrunāties ar vecākiem pa telefonu kādā drošā vietā un tikai tad doties ārā uz ielas, nevis iziet ārā no skolas ēkas, izvilkt savu jauno "iPhone" telefonu un mēģināt sazvanīt vecākus. "Tas nav droši."

Dārgais pirkums apdraud bērnu

"Vecākiem ir jāpadomā, ko pirkt bērnam un ko dot līdzi uz skolu. Dažkārt nedrošas situācijas veicina paši vecāki ar savu rīcību," Kalacs uzsver un skaidro, ka ar dārgo telefonu pie auss vai rokās bērns dosies gan pa ielu, gan uz rotaļu laukumu un citām vietām.

Var gadīties, ka šis jaunais un dārgais telefons iepatīkas vēl kādam cilvēkam, kuram diemžēl nav labi nodomi.

Atdot vai cīnīties par telefonu?

Vecākiem ar atvasēm arī vajadzētu izrunāt tādas ārkārtējas situācijas, kad kāds pienāk bērnam klāt uz ielas un prasa atdot telefonu. "Ko darīt, ja kāds vēlas iegūt bērna telefonu, piedraudot vai vardarbīgā veidā? Kā ir labāk: atdot vai cīnīties par to mantu?

Protams, labāk atdot! Neatdošana varētu sekmēt agresiju no sliktajiem cilvēkiem."

Skolēnam nevajag pēdējā modeļa "iPhone" telefonu

Policijas pārstāvis aicina vecākus saviem bērniem iegādāties telefonus par samērīgu cenu, nevis pirkt pēdējo modeļu "iPhone" un citus telefonus, kas ir ļoti dārgi. Labāk bērnam iegādāties parastu vidusmēra tālruni.

Ja bērnam ir interese par tehnoloģijām un vecāki var atļauties dārgas ierīces, tad tās būtu labi atstāt mājās. Piemēram, bērnam mājās ir planšete un otrs dārgs un jaudīgs telefons, ko neņem līdzi uz skolu.

Mācībām der arī parasts telefons

"Uz skolu bērns nāk tikai ar vienu mērķi - mācīties. Cita mērķa nav. Ja bērns mobilo telefonu izmantos mācībām, viņam nevajadzēs "baigo brendu". Derēs parastais telefons, varbūt ar skārienjūtīgu ekrānu. Šobrīd telefonu cenas ir ļoti pieejamas un nevajag pirkt dārgos."

Ja bērni izglītības iestādē nenesīs dārgas viedierīces, tas arī mazinās atšķirību starp izglītojamo ģimeņu finansiālo stāvokli un mazinās konfliktsituācijas.

Izlutināts bērns draud, ka neies uz skolu, ja mamma nepirks jaunu telefonu

Pirms vairākiem gadiem policisti piedzīvoja kādu situāciju, kad ļoti izlutināts otrklasnieks paziņoja mammai, ka neies uz skolu, kamēr viņam nenopirks konkrēta modeļa telefonu. Nonāca līdz tam, ka mamma vaicāja skolai atbalstu, ko darīt šādā situācijā.

"Neko nevarēja izdarīt, kamēr mamma viņam nenopirka to kāroto telefonu. Pēc trīs nedēļām viņš to pazaudēja un atkal notika konflikts. Sanāca, ka bērns bija tik izlutināts, ka mamma nezināja, ko darīt. Finansiāli mamma to varēja atļauties bez problēmām, bet..." Policisti un skolas atbalsta personāls meklēja risinājumus šādai bērna uzvedībai.

Kalacs uzsver, ka mūsdienu bērniem telefons ir vajadzīgs, taču tas ir saziņas instruments, nevis plātīšanās un izrādīšanās ierocis.

Neatdot savu naudu klasesbiedram

Jaunā mācību gada sākumā ar bērniem jāizrunā arī kabatasnaudas jautājums. Bērniem jāzina, kā rīkoties, ja kāds cits cilvēks grib viņam kaut ko, tostarp naudu, atņemt.

Policijas pārstāvis atgādina, ka bērnam nevajadzētu dot līdzi uz skolu arī lielas naudas summas. Protams, pusdienām domātā nauda viņam vajadzīga, taču bērnam jāatceras, ka tā paredzēta tikai viņam, nevis klasesbiedram, kurš cenšas to atņemt ar dažādām metodēm. "Mājās jāizrunājas, ka tā ir bērna pusdienu naudiņa, par ko jāpērk ēdiens. Šo naudu nevar dot kādam Jānītim, kurš piedraud ar fizisku spēku."

Ja tomēr bērns ir piedzīvojis naudas atņemšanu vai izkrāpšanu, par to jāpastāsta vecākiem, skolotājiem un vajadzības gadījumā jāiesaistās arī policistiem.

Naktī nedrīkst atrasties uz ielas vieni paši

Vēl Kalacs atgādināja, ka bērni līdz 16 gadu vecumam nedrīkst atrasties vieni paši uz ielas no pulksten 22 līdz 6. Šajā nakts laikā uz ielas viņi drīkst atrasties tikai kopā ar kādu pieaugušo, piemēram, vecākiem, tanti, kaimiņu vai vecvecākiem.

Mazos neatstāt vienus ne uz sekundi

"Bērnus, kuri ir jaunāki par 7 gadiem, nedrīkst atstāt uz ielas vienus pašus bez pieskatīšanas ne pa dienu, ne pa nakti. Viņus arī mājās nedrīkst atstāt bez pieskatīšanas. Viņus nedrīkst atstāt arī automašīnā bez pieskatīšanas." Mazi bērni nedrīkst atrasties vieni paši ne atvērtā, ne slēgtā automašīnā.

Nesen kāds piecgadnieks bija atstāts viens pats automašīnā Rīgas klusajā centrā, kamēr mamma bija devusies uz veikalu. Bērns bija izkāpis no mašīnas, pastaigājies un iekāpis atpakaļ auto.

Tādās situācijās garāmgājēji mēdz izsaukt policiju, un gadās, ka ugunsdzēsējiem nākas izsist auto stiklu, lai palīdzētu bērnam izkļūt ārā no mašīnas. "Nedrīkst atstāt bez pieskatīšanas bērnus līdz 7 gadu vecumam."

Arī lielākos neatstāt uz trīs stundām

Septembra pirmajā nedēļas nogalē policija saņēma izsaukumu, ka kādā mašīnā sēž bērns, kurš ir jaunāks par 7 gadiem. Labi, ka atbraukušie policisti pārliecinājās, ka bērnam ir 9 gadi.

Šajā gadījumā iedzīvotāji izrādīja modrību un ziņoja par iespējamo likumpārkāpumu.

Policijas pārstāvis piebilda, ka arī lielākos bērnus nevajadzētu atstāt vienus pašus mašīnā uz ilgu laiku.

Bez apsaukāšanās un grūstīšanās

Jaunā mācību gada sākumā Kalacs vērš uzmanību, ka skolā aizliegta fiziskā un emocionālā vardarbība. "Nevienam nav tiesību otru aizskart ne fiziskā, ne emocionālā veidā, ne vārdiski. Nedrīkst apsaukāties un fiziski aizskart."

Viņš atgādina, ka uz skolu bērni dodas, lai iegūtu zināšanas, nevis apsaukātos vai izceltos citu vidū. "Nevar darīt pāri. Pāri darīšana ir aizliegta!" Bērnam jau no 11 gadu vecuma var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus gan par emocionālu vai fizisku vardarbību pret citu bērnu, gan par sīka huligānisma izdarīšanu.

Ja tiešsaistes stundu laikā dezorganizē darbu

Arī par mācību stundu traucēšanu attālināto mācību laikā skolēnam var iestāties atbildība. Piemēram, ja bērns slikti uzvedas, traucē mācību procesu, apsaukājas, rāda nepiedienīgu zīmējumu kamerā, to var raksturot kā sīko huligānismu, par ko jāatbild.

Arī vecāku vardarbīga attieksme pret bērniem attālināto mācību laikā ir nosodāma rīcība, piemēram, kāda sākumskolas bērna mamma tiešsaistes stundu laikā emociju uzplūdā uzvedās agresīvi pret savu bērnu, ko redzēja gan viņa skolotāja, gan citi klasesbiedri. Šīs situācijas risināšanā tika iesaistīti atbilstošie dienesti.

Saistītās ziņas "Viena pirksta smadzenes" - bērniem, kuri sēž telefonos, draud grūtības Skumji stāsti no Latvijas ģimenēm: pieaugušie sēž katrs savā ekrānā, bērni jūtas vientuļi Leģendārie "Teletūbiji" svin 20. Tā tagad izskatās meitene, kas ekrānā smaidīja kā Saulīte