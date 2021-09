Viss jaunais būs ienesīgs - horoskops visām zodiaka zīmēm no 27.09. līdz 3.10.

AUNS

Attiecībās ar mīļoto ļaujies romantiskiem atpūtas brīžiem. Jauni kontakti var veidoties gan komandējuma laikā, gan apmeklējot kursus, seminārus, piedaloties publiskos pasākumos. Uz taviem pleciem gulsies vairāk pienākumu, saistību un sadzīvisku nebūšanu, nekā gribētos. Finansiālā situācija būs stabila, taču liksies, ka tā jebkurā brīdī var mainīties.

VĒRSIS

Tuvākajās dienās iespējami neparasti notikumi, dīvainas sakritības un negaidīti situāciju pavērsieni. Tu plānosi vienu, bet notiks citādi. Neuzņemies to, ko nevari vai nemāki izdarīt, izmanto profesionāļu pakalpojumus. Neizliecies aizņemtāks, nekā esi patiesībā, atrodi laiku, lai aprunātos ar tuviniekiem. Ļaujot vaļu valdonīgumam un spītībai, no strīdiem neizbēgsi.

DVĪŅI

Rodoties sarežģījumiem, būs grūti izšķirties un pieņemt ātrus, racionālus lēmumus. Izsekot līdzi notikumiem un izšķirties par konkrētu rīcību būs vieglāk, ja prāts būs skaidrs un jūtas pieklusušas. Rīkojies mierīgi, bez steigas, ievies kārtību domās un plānos. Kamēr emocijas nav norimušas, neko svarīgu neuzsāc. Vēlāk liela nozīme būs ģimeniskajām vērtībām un kopā būšanai ar tuviem cilvēkiem.

VĒZIS

Bez grūtībām atradīsi cilvēkus, ar kuriem būs viegli sastrādāties. Lielu atbalstu savu ideju īstenošanā saņemsi no draugiem. Kāda notikuma vai cilvēka ietekmē var mainīties gaume, aizraut jaunas stila un dizaina tendences. Vienīgi brīvdienās nav ieteicams doties iepirkšanās tūrē pa lielveikaliem, jo viegli vari zaudēt kontroli pār vēlmēm un pārsniegt tēriņiem paredzēto summu.

LAUVA

Šā brīža aktuālākā tēma – materiālā labklājība, peļņa, kredīti. Ja nedēļas sākumā šķitīs, ka viss, ko dari, rada vienīgi zaudējumus, tad vēlāk situācija mainīsies. Pacenties neiekrist spožu skatlogu un daudzsološu atlaižu vilinājuma tīklos. Nonācis izvēles priekšā, vari apmulst. Izšķirīgos brīžos paļaujies uz ģimeni, tuviniekiem, tad būs mazāks risks pazaudēt stabilu pamatu zem kājām.

JAUNAVA

Iespējams, tev liksies, ka esi pietiekami kompetents, lai varētu atļauties kritizēt citus, teikt to, kas nepatīk, neraizējoties, ka tavs viedoklis varētu būt neobjektīvs. Tomēr situāciju harmonizēšanai neizvēlies citiem tīkamus, bet tev neērtus risinājumus, saprašanos tas neveicinās. Attaisnosies izdevumi, kas saistīti ar labklājības celšanu, komforta un veselīga dzīvesveida nodrošināšanu.

SVARI

Būsi kā pieslēgts papildu strāvas avotam. Spēka būs daudz. Lai lietderīgi izmantotu enerģijas pieplūdumu, neļaujies mirkļa iegribām. Neatkarīgi no tā, vai sāc kaut ko no jauna vai turpini iesākto, idejām jābūt skaidri formulētām, rīcībai plānveidīgai, konkrētai. Pretējā gadījumā tava darbošanās būs haotiska, nekonsekventa, gatavība darīt visu pēc kārtas samazinās paveiktā lietderību.

SKORPIONS

Tev tiks veltīts daudz uzmanības ne tikai tāpēc, ka mācēsi sevi labi parādīt, bet arī tavas mērķtiecības un izlēmības dēļ. Katrs būs gatavs ieteikt ko vērā ņemamu. Uzklausi viņu padomus. Sekot tiem nenozīmē atteikties no sava plāna, bet gan ieviest vajadzīgas korekcijas. Pats būsi pārsteigts par pārliecību un spējām, kas spilgti izpaudīsies, kad vajadzēs uzrunāt plašāku publiku.

STRĒLNIEKS

Sekmīgi risināsies lietišķie jautājumi. Viss jaunais būs ienesīgs. Gaidāmas pozitīvas pārmaiņas finansiālajā situācijā, jo pietiekami labi zināsi, kā rīkoties, lai nepaliktu zaudētājos. Vari īstenot nopietnus, tālejošus finansiālus plānus, veikt lielākus pirkumus un ieguldījumus. Iespējami labākā rezultāta sasniegšanai liec lietā iztēles un vizualizācijas spējas. Domā labas domas!

MEŽĀZIS

Tikšanās, jauni kontakti, diskusijas – tas viss lieliski iekļausies tavos plānos. Nejaušas, it kā pa jokam izveidojušās attiecības izvērtīsies nopietnākas un daudzsološākas, nekā varēji iedomāties. Pavērsies jaunas perspektīvas, kas stimulēs darboties un cerīgi raudzīties uz jauniem kontaktiem, draugiem, domubiedriem. Cilvēku loks, ar kuriem ikdienā kontaktējies, kļūs plašāks, daudzveidīgāks.

ŪDENSVĪRS

Kurš gan labāk zina, kas tev ir nepieciešams, lai dzīve būtu tieši tāda, kādu tu to esi iedomājies? Uzņemies atbildību, atsakies no iesīkstējušiem paradumiem. Attiecībās domstarpību netrūks, taču tās būs viegli novēršamas. Vēlāk nepārvērtē savas iespējas, neatsakies no tuvinieku piedāvātās palīdzības. Esi pretimnākošāks un sagādā viņiem kādu patīkamu pārsteigumu.

ZIVIS

Iespējamas visdažādākās tikšanās – draudzīgas, lietišķas, romantiskas. Daudzas no tām priecēs, palīdzēs aizmirst nebūšanas, sniegs praktisku palīdzību, taču būs arī tādas, kas mudinās aizdomāties. Nesvārsties, nevelc garumā lēmuma pieņemšanu, apliecini savu nodomu nopietnību ar izlēmīgu rīcību, gatavību nepadoties. Neraizējies par to, ka kaut kas nenotiek pēc tava prāta, meklē risinājumus.

Saistītās ziņas Jūtīgās dvēseles: kuras zodiaka zīmes visātrāk apvainojas Alkoholiķu reitings pēc zodiaka zīmes: kam ir vislielākais risks Zodiaka raganas: kuras zodiaka zīmes ikdienā izmanto burvestības, pašas pat nenojaušot