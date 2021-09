Timmas sieva Anna Sedokova pastāsta, kā cīnās ar novecošanu: "Ar botoksu ir daudz vieglāk. Piedodiet"

Diskusiju par "dabisko novecošanu" pēdējās dienās raisījusi Holivudas aktrise Drū Berimora, sociālajos tīklos publicējot foto, kurā redzama kopā ar savu draudzeni, citu Holivudas zvaigzni Kameronu Diazu. Šis foto izpelnījies pusotru miljonu "Patīk" sirsniņu "Instagram", kā arī tūkstošiem komplimentu par abu veselīgo pieeju savai ārienei, iztiekot bez skaistuma injekcijām un citiem mākslīgiem uzlabojumiem.

Šo Diazas un Berimoras foto pamanījusi arī Anna Sedokova, tieši tobrīd būdama ceļā pie kosmetologa. Redzot Kameronu Diazu, kurai "visa seja - gan seja, gan piere un acis bija vienās grumbās. Fuuu...", dziedātāja nolēmusi, ka saņems dūšu un dalīsies savās pārdomās par skaistumu un novecošanu.

"Izlasīju dažus rakstus par to, ka viņa atteicās no injekcijām un nevēlas izskatīties kā jaunībā. Es nodomāju, cik gan ļoti jābūt pārliecinātai par sevi, lai pieņemtu šādu lēmumu. Es viņu apbrīnoju. Viņa ir lieliska! Ir un būs. Bet tas taču ir neticami grūti.

⠀

Iedomājaties, viņa katru dienu satiek cilvēkus, kuri viņu pastāvīgi salīdzina ar 2000. gada versiju. Jo filmas ir tik vienkārši ņemt un pārskatīt tagad. Bet jaunību nepārskatīsi. Bet ko es ar to visu domāju.

Dažreiz cilvēki kliedz uz mani: "Agrāk viss bija labāk. Es jūs atceros 2002. gadā, jūs bijāt tik dabiska un īsta." 2002. gadā man bija 20. Un es nevēlos pieņemt savas grumbas kā daļu no sevis. Negribu pieņemt savus tauciņus uz gurniem. Negribu pieņemt savus sliktos ieradumus. Es gribu tos labot. Un jā - #esveicuskaistumainjekcijasunnotanekaunos

⠀

Un, lai arī par to nav pieņemts runāt, es tagad došos pie kosmetologa un būšu laimīga. Piedodiet man par manu nedabiskumu. Arī skropstu tušu nav radījis Dievs.

Ne tāpēc, ka es baidos no vecuma. Es neesmu no bailīgajām. Es tikai nemīlu savas grumbas, un man ir tiesības tās nemīlēt.

⠀

Un sievietēm ir tiesības būt jebkādām. Un vīriešiem arī. Un, godīgi sakot, ar botoksu man ir daudz vieglāk sevi pieņemt tādu, kāda es esmu.

⠀

Un tev?"

Saistītās ziņas "Jāmīl arī bez algas" - Sedokova intervijā atbild, vai tiešām jau gadu uztur savu vīru Jāni Timmu Paduses ar matiņiem - Anna Sedokova savdabīgi sveic sievietes 8. martā Anna Sedokova atzīstas mīlestībā Jānim Timmam latviešu valodā