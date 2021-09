Kā palīdzēt pirmklasniekam iejusties skolas dzīvē?

Pēc aizvadītām nepilnām divām nedēļām skolā mūsu ķipars ir apjucis un saguris. Jūtu, ka dēlam ir grūti iedzīvoties mācību iestādes ritmā un koncentrēties uz mācībām. Savukārt, sevī pieķēru, ka manu prātu dienu un nakti nepamet domas, kā mazajam palīdzēt!?

Mums kā liels atvieglojums nāca pirmā klases sapulce. Kad daudzas mammas atzinās līdzīgāsraizēs par atvasīšu spējām adaptēties jaunajiem apstākļiem, klases audzinātāja gādīgi dalījās savā pieredzē – šāds vecāku satraukums un bērnu reakcija nav nekas neparasts, un, ir jāpaiet ilgākam laikam līdz mazie pieradīs. Audzinātājasniedzatrīs situācijai labvēlīgus ierosinājumus – pirmkārt, rast laiku pastaigām ar mazo svaigā gaisā, otrkārt –pieturēties pie režīma un katru vakaru laicīgidoties gulēt, un treškārt –pasekot, lai mazais skolnieks uzturam papildus uzņem krila eļļu. Tieši omega-3 avotu - krila eļļu - audzinātāja dodot saviem bērniem un, jau pēdējos 3 gadus iesakot arī visiem audzināmo vecākiem. Labvēlīgo ietekmi uz mazajiem viņa esot novērojusi un izskaidro ar to, ka krila eļļā ir atrodama omega-3 fosfolipīdu formā un tieši tāpēc šīs bērna attīstībai nepieciešamās taukskābes vislabāk uzsūcas organismā.

Audzinātāja īsā atkāpē pastāstīja, ka 60% no mūsu smadzenēm sastāv no taukiem, no kuriem apmēram 10-15% ir omega-3 taukskābe DHS (dokozaheksaēnskābe). DHS ir svarīga pastiprinātas smadzeņu augšanas laikā maņu, uztveres, kognitīvās un motorās nervu sistēmas attīstībai. DHS saturošā smadzeņu daļa līdz ar to ir atbildīga par tādām aktivitātēm kā plānošana, problēmu risināšana un uzmanības fokusēšana.1 Viņa atklāja, ka zinātniski pētījumi pierāda,cilvēkiem DHS atbalsta normāla IQ attīstību un spēju saglabāt atmiņas, mācīties. Nesen veiktos 7 dažādos pētījumos par DHS spēju palīdzēt mācīties, 5 no tiem apstiprināja, ka DHS uzlabo spēju apgūt jaunu vielu, kā arī spēju lasīt un rakstīt.2

Pētījumos pamatots ieteikums

Aizejot mājās, nespēju noticēt, ka mumsir palaimējies ar tik zinošu skolotāju. Tāpēc nolēmu pati papētīt, ko raksta tīmeklī par omega-3 un, protams, atklāju daudz kvalitatīvas informācijas. Piemēram,Oksfordas Universitātes pētnieki 4 mēnešus katru dienu deva omega-3 (600mg)septiņus līdz astoņus gadus veciem bērniem. Šī pētījuma rezultāti parādīja, ka bērni ar sliktu lasītprasmi, jau pēc 3 nedēļām to uzlaboja par 20% labāk kā placebo grupa. Kādā citā pētījumā Bredfordā, kurā tāda paša vecuma bērniem arī katru dienu deva papildus omega-3 taukskābes, rezultāti parādīja, ka 81% no bērniem uzlabojās lasītprasme, 67% rakstība un 74% matemātikas apgūšanas spējas.3

Tāpat es atradu vairākus pētījumus par to, ka omega-3 taukskābes uzlabo dzīves kvalitāti un garīgo veselību bērniem ar emocionālām un uzvedības problēmām. Lieki piebilst, ka šī ir aktuāla tēma ne tikai pirmklasniekiem, bet skolēniem vispār pēc Covid-19 apstākļos aizvadītā attālināto mācību gada. Piemēram, 2020. gada Amerikas uztura bagātinātāju žurnāla pētījumā piedalījās 942 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem ar uzvedības traucējumiem– neuzmanība, nervozitāte, hiperaktivitāte, problēmas koncentrēties, slikti mācību rādītāji. Šajā 3 mēnešu ilgajā pētījumā jaunieši tika sadalīti 2 grupās – vienai grupai tika doti omega-3 uztura bagātinātāji, otrai – nē. Pētījuma perioda beigās bērniem, kuri katru dienu uzņēma omega-3 taukskābes, dzīves kvalitāte un iesaiste mācību procesā, kā arī atzīmes bija būtiski uzlabojušās. Pētnieki secināja: "Omega-3 taukskābju piedevas, atsevišķi vai kombinācijā ar citām nefarmakoloģiskām ārstēšanas metodēm, efektīvi uzlabo bērnu garīgo veselību."4

Foto: Publicitātes

Tā kā mūsu mazais jau otro gadu ir draugos ar optiskajām brillēm, pievērsu uzmanību omega-3 jautājumam redzes attīstībā un veselībā. DHS (dokozaheksaēnskābe) un EPS (eikozapentaēnskābe) ir svarīgas normālai redzes attīstībai un darbībai gan bērnībā, gan pieaugušo vecumā. Vislielākā DHS koncentrācija organismā faktiski ir acs tīklenē. Pētījumi ir parādījuši, ka omega-3 taukskābēm ir vitāla ietekme redzes attīstībā, kā rezultātā uzlabojas redzes asums un spēja bērnam uztvert mācību vielu, kas attēlota uz tāfeles.5

Atradu vairākus pētījumus, kuros pierādīts, ka omega-3 palīdz stiprināt imunitāti un novērst tādas pierastas mazuļu saslimšanas kā bronhīts, klepus un caureja.6 Kā arī pavisam jauns Londonas Karalienes Marijas Universitātes vadīts pētījums atklāj, ka omega-3 taukskābju uzņemšana bērnībā var samazinātastmas attīstības risku turpmāk.7

Krila eļļa – omega-3 ar pierādītu iedarbību

Guvusi apstiprinājumu, ka manam skolniekam ikdienā pavisam noteikti ir nepieciešams papildus uzņemt krila eļļu, es devos uz aptieku. Lai izvēlētos piemērotāko, pēc konsultācijas vērsos pie aptiekāres - kas ir tā krila eļļa, ko pieminēja skolotāja?Atbilde bija pārliecinoša un lakoniska - krila eļļa ir viens no vispilnīgākajiem omega-3 avotiem dabā, jo augstā koncentrācijā satur vērtīgās omega-3 taukskābes – EPS un DHS, kas iegūtas no maziem tīro okeānu iemītniekiem kriliņiem. Vēl vairāk - pētījumos ir apliecināts, ka krila eļļā esošo omega-3 fosfolipīdu formu organisms atpazīst uzreiz un ir momentā spējīgs to izmantot, iekļaujot šūnās un pārnesot audos un orgānos– smadzenēm, sirdij, acīm, aknām, ādai un locītavām. Turklāt, pateicoties fosfolipīdiem, krila eļļa spēj pacelt omega-3 līmeni asinīs par 121% labvēlīgāk kā zivju eļļa.Krila eļļas sastāvā dabiskā veidā ir arī tādi bērna organismam nepieciešami vitamīni un minerālvielas kāholīns (B4),E un A vitamīni, flavonoīdi, kalcijs,magnēzijs un antioksidants astaksantīns.8

Foto: Publicitātes

Noklausoties farmaceites sniegto informāciju, izvēlējos mūsu pašu farmācijas zīmola LYL loveyourlife®krila eļļu bērniem želejas lācīšu formā – LYL Krill Oil KID. Lācīši patīk visiem bērniem. Uz iepakojuma minēts arī tas, ka produkts ir 100% dabisks, ar augļu garšu. Tāpat man arī likās būtiski, ka LYL Krill Oil KID krila eļļa ir papildināta ar vitamīniem A, D3, C un E,un tās sastāvā nav ĢMO un krāsvielas.

Devos mājās ar šo pārsteigumu un dēliņš manas pūles novērtēja - nogaršojot LYL Krill Oil KID pirmo lācīti, atzina to kā gardu un prasīja vēl vienu. Atteicu, ka tagad jāgaida rītdiena, un nu ik rīts mums sākās ar LYL Krill Oil KID!

Ceru, ka mans pieredzes stāsts noderēs kādai citai pirmklasnieka māmiņai! Par dzīvespriecīgiem un zinošiem ķipariem!



Veiksmīgam mācību gada sākumam, septembrīlielākajos aptieku tīklos iegādājaties LYL Krill Oil KID ar atlaidi -20%.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®

1Bisgaard H., Stokholm J., Chawes B.L., Vissing N.H., Bjarnadóttir E., Schoos A.M., Wolsk H.M., Pedersen T.M., Vinding R.K., Thorsteinsdóttir S., et al. Fish oil-derived fatty acids in pregnancy and wheeze and asthma in offspring. N. Engl. J. Med. 2016;375:2530–2539.

2Kuratko et al. The Relationship of Docosahexaenoic Acid (DHA) with Learning and Behavior in Healthy Children: A Review. Nutrients. 2013 Jul; 5(7): 2777–2810.

3Richardson et al. Docosahexaenoic acid for reading, cognition and behavior in children aged 7-9 years: a randomized, controlled trial (the DOLAB Study). PLoS One. 2012;7(9)

4https://www.amenclinics.com/blog/new-evidence-on-omega-3s-for-behavioral-problems-in-children/

5https://www.longdom.org/open-access/omega36-fatty-acids-and-learning-in-children-and-young-people-a-review-of-randomised-controlled-trials-published-in-the-last-5-yea-2155-9600-1000670.pdf

6Lapillonne et al. Infants fed formula with added long chain polyunsaturated fatty acids have reduced incidence of respiratory illnesses and diarrhea during the first year of life. BMC Pediatr. 2014 Jul 2;14:168.

7https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210127193320.htm

8https://www.mdpi.com/1660-3397/19/6/306/htm