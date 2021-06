Drošajiem pieder pasaule - horoskops visām zodiaka zīmēm no 14.06. līdz 20.06.

AUNS

Esi piesardzīgs, sūdzoties par savu dzīves ritmu un izsakot vēlmes pēc pārmaiņām. Nelielas biznesa tikšanās un sarunas par visdažādākiem jautājumiem atsvaidzinās ikdienu, taču iespējamas izmaiņas, kuras pirmajā mirklī neliksies patīkamas. Disciplinē sevi. Jo grūtāk būs izcīnīt uzvaru, jo vērtīgāka tā būs. Neatlaidība atmaksāsies.

VĒRSIS

Atturies no rotaslietu, mākslas priekšmetu un dārgu zīmola preču iegādes, nesapņo par tāliem ceļojumiem un dārgām izklaidēm. Esi nosvērts, apdomīgs, neļauj sevi izprovocēt uz spontānu rīcību. Ja tevi neapmierina alga, kuru saņem pašreizējā darbavietā, apsver iespēju mainīt darbu vai liec lietā kādu no saviem talantiem un atrodi citu peļņas iespēju.

DVĪŅI

Pārāk liela atklātība šoreiz nederēs. Pirms kādu nosodi, iztēlojies sevi viņa vietā. Esi optimists, domā pozitīvi, tomēr ne cilvēkus, ne apstākļus neidealizē. Ienākumus var nest radoši intelektuāla darbība, nejauši atradumi. Tad arī pieaugs pašapziņa, pārliecība par saviem spēkiem, patiks būt priekšplānā, uzņemties iniciatīvu, vienmēr un visur būt pirmajam.

VĒZIS

Padosies piņķerīgi darbi, kur nepieciešama pacietība, rūpība, tomēr neziņa un šaubas neļaus pilnībā atvērties un parādīt sevi no labākās puses. Apjukumu var sagādāt šķietami vienkāršas un triviālas lietas. Mīli sevi un saudzē nervus, par to, ko nav tavos spēkos ietekmēt, nepārdzīvo. Vairies no strīdiem un kompromitējošām situācijām, nekļūsti pārlieku uzstājīgs.

LAUVA

Rodi sevī spēku uztvert notiekošo ar smaidu, izturies draudzīgi, esi iecietīgs. No izaicinājumiem nebaidies, rīkojies pārliecinoši, un tu gūsi skaistas uzvaras. Atrašanās uzmanības centrā, labs noskaņojums un pozitīva attieksme palīdzēs īstenot daudzas tavas ieceres. Patīkamākās emocijas izbaudīsi, esot kopā ar draugiem un cilvēkiem, ar kuriem tevi saista kopīgas intereses.

JAUNAVA

Neatkarīgi no tā, kāda situācija veidosies darbā, nejauc lietišķās attiecības ar personīgajām. Pārrunājot aktuālo ar kādu tuvu cilvēku, visai kardināli var mainīties tava dzīves uztvere. Nepadodies, labo kļūdas un pilnveidojies – tev ir jāsaprot, ka ne viss kas notiks, būs noderīgs un vērā ņemams. Turpmāk tavā galvā var dzimt jauni, godkārīgi plāni, taču ar to īstenošanu nesteidzies.

SVARI

Neko nedari kādam par spīti – ar laipnību un sirsnību panāksi vairāk. Nonākot sarežģītā situācijā, ierastais rīcības algoritms nederēs. Gribēdams tikt pie ātra rezultāta, viegli vari aiziet maldu ceļus, tāpēc esi pacietīgs – vispirms novērtē, cik veiksmīgs bijis iepriekšējais solis, un tikai tad sper nākamo soli. Neizliecies gudrāks un zinošāks, neiesaisties diskusijās par tēmām, kuras pārzini tikai virspusēji.

SKORPIONS

Būsi enerģisks, apņēmības pilns sakārtot, nokārtot, pārkārtot, novest līdz galam, panākt izlīgumu, pielikt punktu un visādi citādi aktīvi ietekmēt notikumu gaitu. Var pat rasties doma atjaunot attiecības, taču lielas cerības ar tām nesaisti. Pārlieka centība var iegāzt, pieliekot nevajadzīgu spēku vietā, kur vajag visu darīt ar izjūtu. Tomēr nemaini savus plānus, tiklīdz rodas kādas grūtības.

STRĒLNIEKS

Pievērs uzmanību tam, kas notiek mājās, ar ko aizņemti tuvinieki, kādas aktualitātes valda bērnu dzīvē, kas nodarbina mīļotā cilvēka prātu. Var gadīties, ka tā vietā, lai baudītu bezrūpīgu atpūtu, esi spiests risināt laika gaitā sakrājušos jautājumus. Ja attiecības neveidojas tik gludi, kā gribētos, nemeklē vainu sevī vai otrā cilvēkā, bet gan apstākļos, kurus ietekmēt nav tavos spēkos. Paļaujies uz to, ka viss notiek uz labu.

MEŽĀZIS

Par vienmuļību sūdzēties nebūs iemesla, jo kā darbā, tā arī mājās no visa kā būs pa drusciņai – gan problēmas, kuras risināt, gan panākumi, ar kuriem lepoties. Brīžos, kad rodas domstarpības, atceries – piekāpjas gudrākais! Pat tad, ja nāksies daudz diskutēt un skaidrot savu rīcību, tavi plāni no tā necietīs. Ievies kādu veselīgu paradumu, iesaisties veselību veicinošās aktivitātēs.

ŪDENSVĪRS

Emocionāli piesātināts laiks, kurā netrūks iespēju pārsteigt apkārtējos gan ar savu degsmi, gan optimismu un dzīvesprieku. Tev tiks dotas visas iespējas, lai būtu ar dzīvi apmierināts, vien pašam būs jāmāk saskatīt, ka veiksme un panākumi ir turpat līdzās. Visus darbus neapdarīsi un visu pasaules naudu nenopelnīsi! Vairāk mīli sevi, atvelc elpu un dari to, kas sagādā prieku.

ZIVIS

Centies apgūt kādas konkrētas iemaņas, tiecies ar cilvēkiem, kas var sniegt praktiskus padomus. Daudz enerģijas var aiziet, risinot ar mājām un ģimeni saistītus jautājumus. Esi uzticams un mīlošs, kop ģimenes tradīcijas. Stiprini attiecības, rūpējies par savējiem, palutini viņus ar kaut ko gardu vai nelielām dāvaniņām – kopības izjūta vairos sirdsmieru un pozitīvas emocijas.

Saistītās ziņas Kura zodiaka zīme ir paši labākie dārzkopji Kuras zodiaka zīmes pārstāvis ir tavs niknākais ienaidnieks 5 zodiaka zīmes, kuras neprot mīlēt