Sievišķība un uzdrīkstēšanās - kādas ir 2021. gada modīgākās frizūras

Ne velti pašlaik ir stilīgi ataudzēt dabiski sirmus matus vai noskūt tos pavisam, veidot bez karstajiem instrumentiem, uz nakti uztinot uz mīkstiem ruļļiem, auduma gabaliņiem vai vienkārši sapinot bizēs.

Par šā gada matu modes un kopšanas tendencēm stāsta Oksana Kiriļenko, friziere, koloriste stiliste, Guy Tang zīmola vēstniece Baltijā. Instagram/@kirilenko_oksana

Friziere Oksana Kiriļenko. (Foto: no privātā arhīva)

Topā stilīgi griezumi no pagājušā gadsimta

Īsiem matiem ir ļoti aktuāls pixie griezums, kas kļuva populārs 20. gadsimta sešdesmitajos gados Amerikā. Šis drosmīgais griezums visbiežāk pilnībā atsedz kaklu un ausis, tomēr ir valdzinošs un sievišķīgs. Agrāk viena no pixie iezīmēm bija izceltie, asie šķipsnu gali, tagad šo griezumu veido brīvi krītoši mati – tas ir maigs un ar viegluma sajūtu. Mati izskatās kuplāki un biezāki, tāpēc pixie ir īpaši piemērots smalkiem, taisniem un plāniem matiem. Dabiski viļņainus vai cirtotus matus sakārtot pixie griezumā būs diezgan grūti un laikietilpīgi, bet ne neiespējami.

Pixie. Aktrise Šarlīze Terona. (Foto: Image Press Agency/Sipa USA/ Vida Press)

Arī malets (mullet) ir loģisks turpinājums 2020. gada modes tendencēm, kad tika aktualizēti stilīgākie septiņdesmito gadu matu griezumi. Šo griezumu raksturo pie sejas un galvas augšdaļā īsāk apgriezti mati, kas pakāpeniski pagarinās pakauša daļā. Lai arī 2021. gada maletā ir vairāk viegluma un sievišķības, roķīgums šo frizūru nav pametis.

Malets. Dziedātāja Mailija Sairusa. (Foto: Twitter/ Vida Press)

Joprojām aktuāls ir dažādu garumu bobs, kas jau vairākus gadus ir viens no pieprasītākajiem un stilīgākajiem matu griezumiem. Īpaši modīgs ir bobs ar bieziem, smagiem matu galiem un vieglu, viļņainu faktūru, kas matiem piešķir blīvu un tajā pašā laikā gaisīgu izskatu. Taisni nogrieztā matu līnija uzsver sievietes vaigu kaulus un piešķir acīm izteiksmīgumu. Šis matu griezums ne tikai akcentē dabisko skaistumu un sievišķību, bet arī veido dinamisku un pat drosmīgu koptēlu.

Bobs. Aktrise Diāna Krīgere. (Foto: Matt Baron/Shutterstock/ Vida Press)

Arī 2021. gada garo matu tendences ir aizgūtas no pagājuša gadsimta, un viens no modīgākajiem ir shaggy griezums, kas popularitāti ieguva 70.–80. gados, kad šāds matu sakārtojums bija tā laika ekrāna zvaigznēm Džeinai Fondai un Florencei Hendersonei. Vēl nesen šis pakāpeniskais griezums nebija īpaši iecienīts, jo tika uzskatīts, ka šāds matu sakārtojums rada nekārtīgu, nevīžīgu, pat dumpiniecisku izskatu. Mūsdienu shaggy griezums ir saglabājis savu daudzslāņainību, taču kļuvis sievišķīgāks un izsmalcināti elegants. Šādu griezumu ir viegli kopt, un tas matiem piešķir kuplumu un gaisīgumu.

Shaggy. Aktrise un dziedātāja Debija Raiana. (Foto: Ulices Ramales / BACKGRID/All Ov/ Vida Press)

Sievietēm ar īsiem, vidējiem un gariem matiem šogad modīgs būs ponijs, atliek vien izvēlēties – īss, garš, taisns vai pat lokains. Tomēr visstilīgākais ir curtain (aizkaru) ponijs, kas piedzīvo savu renesansi. Šis ponija griezums savu nosaukumu ieguvis, pateicoties tam, ka mati krīt uz pieres, ierāmējot to gluži kā aizkari logu.

Curtain (aizkaru) ponijs. Aktrise un dziedātāja Selīna Gomesa. (Foto: action press/ Vida Press)

Izcel dabisko

Dabiskā matu struktūra vienmēr ir stilīga, un šis pavasaris aicina dabisko izcelt vēl vairāk, tāpēc, ja tev ir taisni mati un savam tēlam vēlies piešķirt jauneklīgumu, atļaujies šķirt matus tieši pa vidu galvai. Šāds matu sakārtojums ir aktuāls sievietēm ar īsiem, pusgariem un gariem matiem.

Turklāt šī ir iespēja pārveidot esošo matu griezumu pilnīgi jaunā matu sakārtojumā, ņemot talkā vienīgo fēnu un matu fiksēšanas līdzekļus. Arī tās, kurām ir dabiskas cirtas, lokas un sprogas, tiek mudinātas nolikt malā taisnošanas un veidošanas rīkus un ļauties savai matu rotai – akcentējot savu unikalitāti, nevis to slēpjot.

TV personība un uzņēmēja Kima Kardašjana matus nokrāsojusi vienā tonī – pilnīgi melnus – un celiņu izšķīrusi galvvidū. (Foto: APEX / MEGA / Vida Press)

Krāsojums vairākiem mēnešiem

Laiks diktē savus noteikumus, tāpēc pašlaik īpaši aktuāli ir krāsojumi, kas neprasa regulāru atjaunošanu un lieliski izskatās pat 4–5 mēnešus pēc friziera apmeklējuma. Viena no šādām krāsošanas tehnikām ir balayage, kas popularitāti iekaroja pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados un pēdējā laikā piedzīvo atdzimšanu. Balayge tehnikā krāsa tiek uzklāta tikai uz virsējā matu slāņa, tā radot dabisku, saules izbalinātu šķipsnu iespaidu un piešķirot matiem apjoma efektu. Turklāt šī vienmērīgā krāsu pāreja piestāv gan blondīnēm, gan brunetēm, gan rudmatēm un – jo īpaši – vasarai. Ar balayage metodi iespējams krāsot arī ļoti īsus matus.

Balayge krāsojums. Aktrise Džesika Bīla. (Foto: action press/ Vida Press)

Arī airTouch krāsojums tiek uzskatīts par vienu no šā gada trendiem. Krāsojot matus, talkā tiek ņemts fēns – īsākie mati ar gaisa plūsmu tiek izpūsti no šķipsnas, bet garākie tiek krāsoti citā krāsā vai gaišākā tonī. Tā tiek iegūta vienmērīga toņu pāreja, viegls, gaisīgs krāsojums, kas piešķir matiem apjomu un tēlam svaigumu. Matiem ataugot, krāsojums nezaudē pievilcību, tāpēc atjaunot to nepieciešams pēc pāris mēnešiem.

AirTouch krāsojums. (Foto: Tetiana Tychynska / Alamy/ Vida Press)

Aktrise Gvineta Paltrova uz Golden Globe balvu pasniegšanas ceremoniju jau pagājušajā gadā ieradās ar dabiski ataugušām sirmām matu saknēm. (Foto: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ Vida Press)

Silto un vēso toņu sajaukums

Joprojām aktuāli ir matus krāsot vienā tonī bez pārejām – pilnīgi melnus, brūnus, blondus. Aktuāls ir arī money piece krāsojums, kad šķipsnas pie sejas ir gaišākas par pārējiem matiem. Īpaši stilīgi ir silto un vēso toņu sajaukums, piemēram, brunetēm sēņu brūnais salikums ar violetas krāsas notīm. Šādi krāsoti mati ir mirdzoši, ar brīnišķīgām nokrāsām un izskatās ļoti veselīgi.

Money piece krāsojums. Aktrise Dženifera Lorensa. (Foto: Image Press Agency/Sipa USA/ Vida Press)

Gaišiem matiem šogad modē ir sviesta krēma (buttercream) blondais tonis, kas piešķir matiem tādu kā siltumu un veselīgumu spīdumu, aktuāli arī pasteļtoņi – persiks, lavanda, maigi rozā. Brunetēm modē ir piesātināti, bagātīgi brūnie toņi, piemēram, lazdu riekstu brūnais (hazelnut brown).

Seriāla Dāmas gambīts ietekmē modē ir atgriezušies arī dažādu toņu rudie mati. Un, protams, aktuālas ir arī krāsu institūta Pantone nosauktās 2021. gada krāsas – dzeltenā un pelēkā, tāpēc dzeltenas krāsas mati, kas gluži vai izstaro prieku, šogad nebūs retums, tieši tāpat kā dabiski sirmie.

2021. gada matu aksesuāru TOPS

1. Viens no šā gada modīgākajiem matu aksesuāriem ir organzas matu lente jeb bante. Ar to var rotāties gan ar īsu, gan garu matu īpašnieces, iesienot matos, veidojot pušķus vai tikai saņemot matus zirgastē ar matu gumiju, kas darināta no šā materiāla. Visstilīgākās ir caurspīdīgas organzas bantes ar nelielu spīdumu.

2. Tu būsi stilīga, ja pratīsi izmantot bandanu (daudzfunkcionāls elastīgs lakatiņš), turklāt – jo vairāk veidos, jo labāk. Apsien to ap zirgasti, izmanto kā matu stīpiņu, saloki un lieto kā galvas lenti, sienot mezglu augšpusē, zem pakauša vai pat sānos, vai apsien kā lakatiņu. Viena bandāna, un tik daudz iespēju, kā atsvaidzināt un dažādot ikdienas matu sakārtojumu.

3. Platā galvas lente joprojām ir modē, taču šogad tai jābūt greznai, lai to var valkāt gluži kā kroni. Vistrendīgākās ir plānās galvas lentes ar spalvām, pērlēm, ziediem un pat ar dārgakmeņiem.

4. Pērļotās matu rotas nomaina pagājušajā gadā tik aktuālās lielās plastmasas matu sprādzes un ir šā gada must have. Īpaši aktuālas ir matadatas ar pērlīti vai vairākām pērlēm galā. Šāda izsmacināta pērļu matu rota piešķir matu sakārtojumam vieglumu un eleganci un sievietei – īpašu šarmu.

