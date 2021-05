Gatavojies jaunām iespējām - horoskops visām zodiaka zīmēm no 3.05. līdz 9.05.

AUNS

Darba būs daudz, pavērsies jaunas iespējas, taču ne visas izdosies pilnvērtīgi izmantot. Traucēs steiga, neapdomība – darot vienu, nedomā par ko citu! Vēlāk iespējami strīdi un nesaskaņas. Tev liksies, ka vari strādāt vairāk un labāk, taču nomāks tas, ka paveiktais netiek pietiekami novērtēts un atalgots. Kamēr esi īgns un noguris, no kardinālu lēmumu pieņemšanas atturies.

VĒRSIS

Ja kaut kas nenotiek, kā plānots, nestreb karstu, māki nogaidīt – visam savs laiks! Drošs atbalsts grūtos brīžos būs ģimene. Pateicoties tai, skats uz dzīvi kļūs gaišāks un darba spējas atgriezīsies ar divtik lielu uzviju. Taču tas nenozīmē, ka vari atļauties kļūt bezrūpīgs un par savas rīcības sekām neraizēties. Saudzē veselību, nepārpūlies un nepārstrādājies.

DVĪŅI

Tuvākajās dienās par iemeslu nopietniem konfliktiem var kļūt neprasmīga izskaidrošanās ar kādu no ģimenes locekļiem. Emociju iespaidā pieņemti lēmumi neveicinās sapratni. Katram būs sava izpratne par situāciju, ko saasinās principialitāte un nevēlēšanās piekāpties. Neraugoties uz pretrunām, rodi sevī spēku uztvert notiekošo ar smaidu, izturies draudzīgi, esi iecietīgs.

VĒZIS

Ja negribi mēroties spēkiem ar konkurentiem, par saviem nākotnes plāniem un iecerēm daudz nerunā. Dzīves tempam kļūstot straujākam, būs vajadzīga lielāka koncentrēšanās un piesardzība. Viens jūtu diktēts aplams solis var izraisīt virkni nebūšanu. Neuzvedies tā, it kā tu visu zinātu jau iepriekš, pieļauj, ka arī tu vari kļūdīties.

LAUVA

Tev pietiks azarta ķerties pie tā, kas nav pa spēkam citiem. Tomēr novest iesākto līdz galam būs grūti – pietrūks pacietības, izturības. Pārlūko kultūras pasākumu piedāvājumu, meklē, kur smelties jaunus iespaidus un emocijas. Nauda nāks viegli, bet neapdomības, kaprīžu vai pēkšņa dāsnuma dēļ tā viegli arī ies. Iekrāt kaut ko nebaltām dienām būs grūti.

JAUNAVA

Pat īslaicīga šķiršanās no tuviem cilvēkiem viesīs nemieru. Nepūlies būt klāt visur, kur notiek kas svarīgs, kārto lietas ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību. Esi pārliecināts par sevi, droši aizstāvi savas domas un intereses. Kamēr nodarbosies tikai ar personīgu problēmu risināšanu, sarežģījumu nebūs, taču, tiklīdz bāzīsi degunu citu darīšanās, mierīgajai ikdienai var pienākt gals.

SVARI

Gādājot par finansiālo stabilitāti un papildu peļņu, pozitīvu rezultātu garantēs ticība saviem spēkiem un savlaicīga darbu izpilde. Centies neko neatstāt uz pēdējo brīdi. Vēlāk noskaņojums var kļūt apcerīgāks. Iespējams, daudz prātosi, meklēsi atbildes uz nekad nebeidzamiem jautājumiem par dzīves jēgu, cilvēka sūtību, dvēseļu radniecību un garīgo izaugsmi.

SKORPIONS

Finansiālās problēmas neļaus atslābināties un bezrūpīgi baudīt dzīvi. Atšķirīgu mērķu un principu dēļ iespējami pārpratumi un domstarpības biznesā. Aizstāvot savas intereses, turi prātā prioritātes, neveic liekas darbības. Draugiem un izpriecām paliks maz laika, tāpēc brīžus, kurus izdodas atvēlēt saziņai ar tuviem cilvēkiem, plāno rūpīgi.

STRĒLNIEKS

Tuvākajās dienās lieti noderēs prasme ieraudzīt cilvēkos atšķirīgo un to novērtēt. Emociju netrūks, bet tev pašam būs jātiek skaidrībā ar to, ko īsti vēlies. Neesi skarbs, izvairies akcentēt uzskatu un gaumes atšķirības. Ja tava patmīlība liedz kādu apbrīnot, vismaz pacenties atzīt šo cilvēku par līdzvērtīgu sarunu biedru. Lielus plānus neieceri, jo var pietrūkt laika to īstenošanai.

MEŽĀZIS

Pietiks ar vienu aplam saprastu piezīmi, lai rastos nesaskaņas un muļķīgi pārpratumi. Neuzstāj uz tiesībām teikt pēdējo vārdu ikvienā situācijā, kad vien tiek skaidrotas domstarpības ģimenē vai pieņemti svarīgi lēmumi. Biežāk nekā citkārt lielu lomu notikumu attīstībā nospēlēs tava neobjektivitāte. Dziļas patiesas emocijas mīsies ar seklu vēlmi tās iznest uz āru ne pārāk pozitīvā veidā.

ŪDENSVĪRS

Diskutējot, apspriežot lietišķus jautājumus, izsakies piesardzīgi, jo tavos vārdos modri ieklausīsies cilvēki, kuri to vien gaida, kā izdzirdēt no tevis kādu aplamību, lai pēc tam to varētu apspriest un kritizēt. Atturies no apjomīgiem darījumiem un lieliem pirkumiem. Nelolo ilūzijas, ka tev piemīt tas, kas pietrūkst cilvēkiem, ar kuriem grasies kopā īstenot dižus plānus.

ZIVIS

Neiedomājies pēkšņi mainīt savus plānus – tas radīs sajukumu, līdzcilvēki tevi nesapratīs un pat nosodīs. Nepārdzīvo, ja tavs veikums netiek pamanīts un pienācīgi novērtēts. Atvairi domu par nodarbošanās maiņu, jo tā nebūs labākā izeja no situācijas, tu tikai padarīsi to vēl saspringtāku. Būtiskus un nozīmīgus darbus neieplāno, jo tavas vēlmes var būt lielākas nekā iespējas.