Septiņi ieguvumi, rakstot dienasgrāmatu

Rakstīšana sev ir svarīgs pašizpausmes līdzeklis. Neatkarīgi no tā, vai jūs to saucat par dienasgrāmatu vai atsaucaties uz to kā plānotāju, tas, ka jums ir vieta, kur pierakstīt savas domas, jūtas, atmiņas un personiskos iespaidus par dzīvi, var palīdzēt tikt galā ar savām emocijām un iemācīt labāk iepazīt sevi. Daudzi eksperti ir vienisprātis, ka dienasgrāmata palīdz cilvēkam organizēt savas domas, sajūtas, saprast savu rīcības motīvus, kā arī iedrošināt uz radošām izpausmēm, vēsta portāls lifehack.org.

Foto: Pixabay

Iepazīsti sevi

Grieķu filozofs Sokrāts reiz teica, ka ir ļoti svarīgi iepazīt pašam sevi. Viņa ieteikums bija veidot dialogu pašam ar sevi, uzdodot jautājumus un pašam uz tiem atbildot. Laikā, kad rakstam dienasgrāmatu, mēs darām tieši to pašu. Mēs varam dalīties ar pārdomām, emocijām, domām, un rakstīšanas procesā tikt pie kādām atbildēm.

Ļauj sev izteikties

Dažkārt mēs jūtamies nesaprati, nepieņemti un mums trūkst kādam, ar kuru parunāt par saviem pārdzīvojumiem. Tādos gadījumos dienasgrāmata ir kā glābiņš, jo spēj uzklausīt nepārtraucot, netiesājos un nekritizējot. Rakstot savas pārdomas, cilvēks var būt tāds, kā vēlas būt, viņam nav nedz jātēlo, nedz jāizliekas.

Privāta terapija

Bieži vien tieši dienasgrāmata glabā mūsu tumšākos brīžus un smagākos pārdzīvojumus. Dažkārt piedzīvojam ko tādu, ko nevaram ar kādu pārrunāt vai nevēlamies dalīties. Tad rūtiņu klade ir mūsu terapeits, kur izrakstam ārā to, kas mūs nomāc. Pats interesantākais ir tas, ka vairumam cilvēku tas palīdz, pēc dienasgrāmatas rakstīšanas, viņiem kļūst emocionāli labāk.

Laika mašīna

Tie cilvēki, kuri saglabājuši savas dienasgrāmatas no pusaudžu vai studiju gadiem, var piekļūt paši savai laika mašīnai. Ir neizsakāmi interesanti palasīt par savu ikdienu pirms 10 vai 15 gadiem. Izrādās, ka tolaik mani satrauca šāda problēma, bet piens veikalā maksāja mazāk par latu. Taču arī pārlasīt gadu vai mazāku laika sprīdi pierakstītas atmiņas ir interesanti.

Rada pieķeršanos

Bieži vien rakstīt dienasgrāmatu rodas vientuļiem cilvēkiem. Mums visiem ir vēlme būt pieņemtiem, saprastiem un uzklausīties. Dzīves brīžos, kad tas nav iespējams, ir labi, ka varam komunicēt kaut vai ar dienasgrāmatu. Psihologi norāda, ka šāda pieķeršanās nav nekas nosodāms, labāk savas sajūtas izlikt uz papīra, nevis turēt sevī.

Uzlabo rakstīšanas prasmes

Rakstīšana ir sevis izpaušanas forma, gluži tāpat kā zīmēšana vai deja. Un līdzīgi kā dejot var iemācīties, tikai dejojot, arī rakstīšanas prasmes var uzlabot rakstot. Ja rakstīsi dienasgrāmatu regulāri, redzēsi, kā uzlabojas tavas prasmes. Bet, ja rakstīsi to ar roku, uzlabosies tavs rokraksts. Starp citu, ja apgūsti kādu svešvalodu, pamēģini rakstīti dienasgrāmatu tajā.

Pandēmijas pieraksti

Pandēmijas laikā daudzi cilvēki sūdzas, ka viņu dienas režīms ir tik vienmuļš, ka viņiem grūti svētdienas vakarā atcerēties, ko darījuši aizvadītajā trešdienā vai ceturtdienā. Tāpēc, lai pandēmijas mājsēdes laiks nepaliktu kā tāda miglas zona tavā atmiņā, sāc rakstīt dienasgrāmatu. Raksti katru dienu kaut vai pa pāris teikumiem. Tici mums, vēlāk būs interesanti palasīt, kā pavadīji laiku pandēmijā!

Saistītās ziņas Pabūt ar sevi un savām domām. Ko darīt, ja pandēmija ietekmē emocionālo labsajūtu un attiecības 5 veidi, kā uzlabot attiecības pandēmijas laikā Vai iespējams mazināt pandēmijas laikā radušās problēmas ģimenē?