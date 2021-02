Dots devējam atdodas - horoskops visām zodiaka zīmēm no 1.02. līdz 7.02.

AUNS

Atturies no vēlmes pierādīt savu taisnību par katru cenu, jo tā vari nonākt neveiklā situācijā, sarunāt aplamības, kuras vēlāk nāksies vai nu pamatot, vai noliegt, bet apkārtējie tās vēl ilgi pieminēs. No konfrontācijas izvairīties būs grūti, bet ne neiespējami. Ne visi, kas iebildīs, būs tavi nedraugi. Reizēm ir vērts ieklausīties pieredzes bagātu cilvēku padomos.

VĒRSIS

Neaprobežojies tikai ar labi zināmiem un pārbaudītiem saziņas veidiem, meklē jaunas iespējas iepazīties. To, ko citi nepamana, izmanto savā labā, nesteidzies visiem visu izskaidrot vienā paņēmienā un salikt pa plauktiņiem citu vietā. Gudrāks par visiem nemēģini būt – tavi padomi var izrādīties novēloti. Nemāci citus, mācies pats! Var saasināties kāda hroniska kaite.

DVĪŅI

Pielūko, ka lielā aizņemtība nekļūst par iemeslu nesaskaņām ar laulāto draugu. Tas var likt meklēt cilvēcisku siltumu, neaizejot tālu no darbavietas, tomēr tavi morāles principi neļaus šīm attiecībām iziet ārpus rāmjiem. Kompensējies radošās aktivitātēs. Izmanto iespēju izteikties dzejā, mūzikā vai kādā citā radošā dzīves jomā, kas tev ir sirdij tuva. Ļauj iztēlei sevi vadīt!

VĒZIS

No apkārtējiem prasi tikai to, ko arī pats esi spējīgs izpildīt, citādi sastapsies ar neapmierinātību un asu pretreakciju. Visasāk var reaģēt tuvinieki. Ja nebūsi pietiekami plastisks, mājas uz brīdi var pārvērsties kaujas laukā. Vēlāk neļauj sīkām sadzīviskām nebūšanām izsist tevi no sliedēm. Nošķir būtisko no nebūtiskā, velti laiku tam, kas tev patiešām ir svarīgs un aktuāls.

LAUVA

Tavā uzmanības lokā var nonākt darījums ar vērtīgu dzimtas īpašumu. Esi koncentrējies uz mērķi. Izmantojot savu ietekmi, tev izdosies panākt vienprātību jautājumos, kas iepriekš radinieku vidū izraisīja lielus strīdus. Ja iespējams, atbalsti materiāli draugus un radus, sagādā patīkamu pārsteigumu mīļam cilvēkam.

JAUNAVA

Pārskati savu vērtību kritērijus. Pamaini attieksmi pret stereotipiem, līdz ar to arī viss pārējais tavā dzīvē mainīsies uz labo pusi. Pārliecības par saviem spēkiem tev būs gana daudz, tomēr tuvāko cilvēku atbalsts sniegs lielāku drošību. Vari īstenot dažādus projektus, slēgt līgumus, meklēt sponsorus, veidot jaunas sadarbības. Darba tempu kāpini pamazām.

SVARI

Seko apkārtējo reakcijai uz tavām aktivitātēm. Pēc tās viegli sapratīsi, kad apklust un ļaut izteikties viņiem, kad uzņemties atbildību uz saviem pleciem. Rēķinies ar to, ka visiem pa prātam neizdarīsi. Spried racionāli, tad jau arī atbilstošākais risinājums atradīsies. Pateicību no citiem negaidi, izrādi to pats. Uzklausi, mierini, atbalsti morāli un, ja nepieciešams, arī materiāli.

SKORPIONS

Atturies no uzstājīgas, valdonīgas rīcības, neizvirzi augstas prasības citiem, nerīkojies kādam par spīti vai lai apliecinātu savu pārākumu – piedomā pie rīcības, kas veicina saticību un savstarpēju sapratni. Vēlāk kādu ierobežojumu vai neparedzētu apstākļu dēļ var nākties mainīt savus plānus vai uzvedību. Pastiprinātu uzmanību pievērs pašsajūtai un saudzē lietas, kas kalpo tev.

STRĒLNIEKS

Iespējami neatliekami tēriņi, kurus nevarēsi ne atlikt, ne samazināt. Pēc greznības netiecies – nauda vai dārgi priekšmeti nenodrošinās nepieciešamo laimes izjūtu. Lielāku uzmanību velti garīgām zināšanām. Pievērsīsies dažādu lietu un norišu izpētei. Turpmāk esi uzmanīgs, veidojot jaunus kontaktus. Padošanās kaislību vai azarta vilinājumam gaidīto izklaidi nesola.

MEŽĀZIS

Tiecies pēc maiguma un mīlestības, ambiciozas ieceres aizstāj ar radošām aktivitātēm. Ja arī viss nenorit, kā vēlies, saglabā mieru, apliecini sevi darbā, nevis strīdos. Mainīt esošos priekšstatus par lietu kārtību nebūs viegli, taču viss, uz ko izdosies palūkoties mazliet citādi, ļaus optimistiskāk raudzīties nākotnē. Uz lielu palīdzību no malas nepaļaujies, pats meklē risinājumus, iespējas.

ŪDENSVĪRS

Kad jūti, ka tavas vitālās intereses tiek apdraudētas, vērsies pie augstākiem spēkiem, autoritātēm. Esi godprātīgs un korekts, tā tu nedosi iemeslu spekulācijām un intrigām. Paškritika un piesardzība neļaus tevi iekārdināt ar dāsniem solījumiem un rožainām nākotnes vīzijām. Lai atrastu nesaskaņu iemeslus attiecībās ar draugiem, tuviniekiem, atturies no vispārinātiem spriedumiem.

ZIVIS

Cieni savu un citu laiku – nekavē tikšanos, neizliecies aizņemtāks, nekā esi patiesībā. Ja tev prasa palīdzību, neatsaki. Neskopojies ne ar naudu, ne padomu. Nesavtīgums tev ir asinīs, un tu labi zini, ka dots devējam atdodas! Atsaucība un pārliecība par to, ka tava rīcība vairo harmoniju, labvēlīgi ietekmēs gaisotni ap tevi. Domājot tikai par personīgo labumu, saskarsies ar neparedzamiem izaicinājumiem.

