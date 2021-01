Lai mātes kļūst par sievietēm: kāpēc sievietes skatās porno?

Mēs visi sapņojam par to, lai katrs uzbudinājums būtu spontāns kā tas bija pašā sākumā. Ja tā nenotiek, tad gribot negribot rodas sajūta, ka mūsu attiecības ir apdraudētas un uzreiz rodas spriedze. Seksuāla neapmierinātība iznīcina attiecības tāpat kā stāvošs ūdens iznīcina dzelzi. Kaisle vienam pret otru samazinās arī tad, ja cilvēki daudz laika pavada kopā. Šobrīd pastāvošie ierobežojumi COVID-19 dēļ absolūti neveicina līdzšinējās kaisles saglabāšanu. Mūsu mājas ir kļuvušas par trenažieru zāli, restorānu, biroju, skolu, bērnudārzu, spa. Un tev pašam vienkārši jāiedomājas, kādu lomu tava māja šobrīd spēlē.

Ja sāk zust libido, vai porno ir risinājums?

Ir divu veidu seksuālā kaisle. Pirmā, viskaismīgākā un tik pazīstama no pusaudža vecuma, ir spontānā seksuālā kaisle. Kad attiecības vēl ir svaigas, mēs nespējam nepieskarties savam mīļotajam un ar viņu nevar pārsātināties. Mātes loma un seksualitāte ir grūti savienojamas, novecojot, spontāna kaisle rodas arvien retāk un retāk. Vīriešiem tirgū ir pieejami dažādi dabiski kaislību un potenci stimulējoši līdzekļi, bet sievietēm labu risinājumu nav. Sievietes iespējas ir ļoti niecīgas. Ja attiecības kļūst saspringtas, kad sieva saka savam vīram NĒ un tajā pašā laikā pasūta jaunas seksuālas mantiņas, tad ir maz ticams, ka ar savu seksuālo dzīvi neapmierināti pāri spēs ilgstoši saglabāt savas attiecības.

Pornosaitu apmeklējums ar katru gadu pieaug un gandrīz visi vīrieši skatās porno, vienlaikus katrs trešais apmeklētājs – sieviete un šis skaitlis pastāvīgi pieaug. Sievietēm vairs nav vajadzīgs sekss tikai romantikai un tuvībai, bet arī pašai sev. Ar vecumu un izdziestot kādreiz svaigajām attiecībām, samazinās arī seksuālā kaisle. Par laimi, mums ir bioloģiska rezerves kārts, kas palīdz mūsu libido dzīvot tālāk – reaktīvā seksuālā kaisle. Reaktīvajiem kaisles uzplūdiem ir jāpalīdz atbrīvoties. Tā var būt seksuālas veļas valkāšana, kas novirza domas uz draiskulībām, vai arī iemīļotā cilvēka kārdinājumi. Vecākiem laika nav laika kārdinošām rotaļām. Ja arī viens pārņems iniciatīvu, tad otrs to var pat nepamanīt. Ja sieviete izbauda savu ķermeni, skatoties porno, tas nenozīmē, ka attiecības ar mīļoto vīrieti beidzas – reaktīvā seksuālā kaisle ir kā rezerves izpletnis, kas palīdz saglabāt mūsu libido. Ja mēs ignorējam savu reaktīvo būtību, pastāv liela varbūtība, ka sekss mūsu mājā viesosies tik pat bieži kā Ziemassvētku vecītis.

Ko sievietēm sniedz porno?

Porno palīdz pāriem saglabāt kaisli, jo mums vajag laiku arī sev, bet reaktīvā kaisle palielina mūsu spontāno kaisli – uzvar abi partneri! Tāpēc pasaulē pieaug tendence, ka sievietes saviem vīriešiem pērk seksuālas rotaļlietas, kuras tiem piedāvā orālā seksa stimulāciju, bet vīrieši pērk sievietēm vibratorus. Ir nereāli domāt, ka vienam ar otru vienmēr pietiek. Laiku pa laikam sievietes un vīrieši cieš no neīsta kauna. Ja nu seksa rotaļlieta ir pārāk laba – labāk par partneri? Realitātē seksa rotaļlietas nekonkurē ar šo “tagadni”. Tās ir radītas, lai sniegtu lokālu seksuālās spriedzes atbrīvošanos (orgasmu), taču, mūsu ķermenim ir vajadzīgs kas vairāk nekā tikai orgasms. Mums ir nepieciešama pieskārieni, glāsti, kulminācija un atslābināšanās. Seksa rotaļlietas to visu nevar sniegt, taču tās ir ideāli piemērotas, lai uzturētu reaktīvo seksuālo kaisli.

No porno skatīšanās sievietes iegūst vairāk nekā vīrieši. Labākās zāles, lai atdzīvinātu seksuālo kaisli ar savu vīrieti, ir ļaut sievietei mierīgi paņemt brīvu brīdi kopā ar savu iemīļoto seksa rotaļlietu un īsmetrāžas filmu. Porno skatīšanās ļauj sievietei ieslīgt savu seksuālo fantāziju pasaulē un paskatīties to, ko paši kaunas darīt. Ar vīriešiem var gadīties, ka pārmērīga porno skatīšanās mazina īsta seksa nozīmi un tas viņiem šķiet garlaicīgs, savukārt pētījumi liecina, ka sievietes, kuras skatās porno, izbauda labāku seksu nekā tās, kuras to neatļaujas. Ja sieviete porno skatās kopā ar savu vīru, tad viņu seksuālā un kopīgā apmierinātība ar attiecībā, paaugstinās. Mēs jau zinām, ka tad, ja cilvēki ir neapmierināti ar savām seksuālajām attiecībām, tad laba nākotne šīm attiecībām nav paredzama.

Lielākā vai mazākā mērā, bet porno ir gandrīz visās attiecībās. Daži pāri porno skatās slepus, bet paši to noliedz un no tā kaunas. Porno skatīšanās ir saistīta ar mītu, ka tas pāriem nozog tuvību. Terapeiti palīdz atšķetināt samezglojušās attiecības un saprast, kāpēc vīrietis vai sieviete, skatīdamās porno masturbē, bet pret savu mīļoto sievieti vai mīļoto vīrieti seksuālu interesi neizrāda. Novērošana un masturbēšana – tas ir normāli. Attiecībās savas velmes ir jākontrolē un tām jāpielāgojas. Kad spontānā seksuālā kaisle samazinās, tad jāsāk atbalstīt reaktīvās kaisle. Dažiem pāriem porno ir piemērots, bet citiem ir nepieciešami savstarpēji izaicinoši gājieni, lai saglabātu attiecību svaigumu un libido nekļūtu tikpat rets kā Ziemassvētki.

