Ieradumi, no kuriem jāatsakās, ja negribi saslimt ar Covid-19

Mēs ikdienā zinām, ka nav labi urbināt degunu un grauzt nagus, taču reizi pa reizei atkal pieķeram sevi to darot. Tie ir slikti ieradumi, kas būtu jāpārtrauc, taču šobrīd tie ir arī bīstami, jo palielina iespējas inficēties ar Covid-19 vīrusu.

Deguna urbināšana

Iespējams, ka jau zināji, ka sava deguna urbināšana, bakstīšana vai aiztikšana apdraud veselību. Infekcija caur degunu var ļoti viegli nokļūt organismā, jo āda deguna iekšpusē nav tik stipra kā uz rokām vai sejas. Caur degunu nelūgtie “uzbrucēji” pavisam viegli var iekļūt cilvēka asinsritē. Lai pasargātu sevi no Covid-19 vīrusa, degunam pieskariet tikai ar tīrām, tikko mazgātām rokām, kuras pēc tam atkal nomazgā.

Nagu graušana

Daudziem no mums piemīt netikums grauzt savus nagus vai ienadžus. Daži to dara, kad nervozē, jūtas satraukti, kamēr citi to dara garlaikojoties. Taču šobrīd, šāda rīcība ir ne vien neestētiska, bet arī bīstama. Bostonas Universitātes Sabiedrības veselības skolas epidemioloģijas profesore Ellija Mareja, norāda, ka nagu graušana ļauj inficēties ar Covid vīrusu. “Visi veidi, kā pieskaraties savas sejai, rada risku inficēties ar infekcijas slimībām, tostarp Covid-19”, norāda eksperte.

Dalīšanās ar traukiem un dzērieniem

Esam pieraduši, ka draugu un ģimenes lokā dalāmies ar ēdienu un dzērieniem. Te padzeramies no viena termosa, te ēdam ar vienu dakšiņu vai karoti. Taču, kā atzīst infektologi, dalīšanās ar ēdieniem un dzērieniem ir vienkāršs veids, kā apmainīties ar mikrobiem. Atsevišķi speciālisti norāda, ka ēšana ar vienu dakšiņu vai karoti vai dzeršana no viena trauka var trīskārši palielināt iespējas inficēties ar Covid-19.

Sejas aiztikšana

Viens no pirmajiem pandēmijas drošības ieteikumiem joprojām ir tas, ko visgrūtāk ir ievērot. Kaut arī sejas maskas vai brilles mazina iespēju, ka mūsu pirksti nonāks mūsu degunā, acīs vai mutē, vilinājums pieskarties sejai bieži vien izrādās daudz spēcīgāks.

Speciālisti iesaka atcerēties, ka mūsu rokas dienas laikā pieskaras neskaitāmām virsmām, bet pēc tam tās pašas rokas tiek pieliktas pie mutes, acīm vai deguna. Speciālisti norāda, ka mūsu vēlme sakārtot brilles, noņemt kņudošu matu no sejas ir automātiska un bieži vien notiek automātiski. Tāpēc, izejot no mājas, parūpējies, lai nebūtu lieki jākārto brilles, jāvāc mati un jāpiekārto cepure. Taču, ja tas tiešām jādara, pirms tam nomazgā vai dezinficē rokas.