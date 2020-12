Princis Viljams turējis sievai pirms kāzām doto solījumu

29 Foto Princis Viljams un Keita Midltone pirms kāzām +25 Skatīties vairāk

Nākamā Kembridžas hercogiene neuzauga aristokrātiskā vidē, viņas ģimene nebija pārbagāta, taču ļoti draudzīga. Ketrīna ir ļoti tuva ar saviem vecākiem Kerolu un Maiklu Midltoniem, kā arī māsu Pipu un brāli Džeimsu.

Kad hercogienes vecāki nodibināja savu ballīšu atribūtikas biznesu “Party Pieces”, tas padarīja viņus par ļoti turīgiem. Nu jau krietnu laiku Midltoni ierindojas britu miljonāru skaitā. Laulātais pāris nopirka sev greznu savrupnamu Berkšīras grāfistē un spēja nodrošināt spožu augstāko izglītību visiem saviem bērniem. Ketrīna iestājās prestižajā Sentendrūsas universitātē, kur arī iepazinās ar karalienes Elizabetes II mazdēlu.

Daudzām karaliskajām līgavām ienākšana Vindzoru dzimtā nozīmē atteikšanos no saviem agrākajiem ieradumiem un saistībām. Taču princis Viljams bija gatavs atvieglot savai mīļotajai dzīvi karaliskajā ģimenē. 2011. gadā pirms kāzām viņš Ketrīnai deva solījumu.

Ketrīna palūdza līgavaini, lai viņš neiebilstu, ka viņa turpina satikt savus tuviniekus. Viņa vēlējās saglabāt šīs gadu gaitā izveidotās ciešās saites un redzēt savu ģimeni līdzās, jo īpaši sev svarīgos dzīves mirkļos. Princis Viljams ar prieku piekritis šim lūgumam. Viņš apsolījis savai nākamajai sievai, ka viņai nevajadzēs atstāt novārtā radiniekus pēc tam, kad būs pievienojusies karaliskajai ģimenei.

“Tiklīdz kāds pievienojas karaliskajai ģimenei, viņš kļūst par Vindzoru. Un tas nav apspriežams. Taču viss bija pavisam citādi, kad apprecējās Ketrīna un Viljams. Kad Viljams lūdza viņu precēt, viņš ļoti skaidri ļāva noprast, ka mīļotajai nebūs jāpamet sava ģimene, tiklīdz viņa apprecēsies. Viņš apsolīja Ketrīnai, ka viņas radinieki vienmēr būs daļa no viņas ģimenes. Un savu vārdu viņš ir turējis,” tā "Amazon Prime" dokumentālā filmā “Keita Midltone: No strādnieku šķiras līdz Vindzoriem” (“Kate Middleton: Working Class to Windsor”) pastāstījusi karaļnama biogrāfe Keitija Nikola.

Lielbritānijas troņmantinieks ieveda Midltonus augstākajā sabiedrībā. Viņš panāca, ka viņus aicina uz karaļnamam svarīgiem notikumiem. Princis Viljams arī pats ļoti labprāt viesojas sievas vecāku mājās, baudot tur valdošo silto un sirsnīgo atmosfēru.

Ketrīnas tuvinieki allaž bijuši līdzās Kembridžu pārim svarīgos notikumos – kāzās, bērnu dzimšanā un kristībās. Reiz Viljams sievas dēļ pat pārkāpis karalisko tradīciju Ziemassvētkos pulcēties pie vecmāmiņas karalienes viņas Sandringemas īpašumā. Tā vietā jaunā ģimene svētkus pavadījusi kopā ar Midltoniem. Ketrīnas ģimene apmeklējusi vairākus publiskus pasākumus kopā ar karalisko ģimeni. Kreola un Maikls Midltoni ne reizi vien pievienojušies karalienei gadskārtējo zirgu skriešanās sacīkšu “Royal Ascot” apmeklējumā. Viņi bija arī lūgto viesu skaitā karalienes valdīšanas dimanta jubilejā, informē “The Sun”.

