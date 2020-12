Sapnis vannas istabā. Vides dekoratores Baibas Prindules-Rences idejas

Viss būs kā smukās bildēs, vai arī no viņas ieplānotā iznāks smukas bildes. Pilna vanna smaržīgu kumelīšu ziedu un citu zāļu, kas lēnu garu savilksies un pārvērtīsies lielā tējas peldē. Te varēs atgulties, lēni, lēni elpot dziedējošo aromātu un ik pa laikam pievienot siltu ūdeni, lai paildzinātu šo brīdi. Viņa šķirstīs mīļākos žurnālus vai varbūt beidzot iesāks to labo grāmatu, vai arī pabeigs veco, no šā piedzīvojuma ir jāizvelk visa esence līdz pēdējam pilienam.

Sveces. Te būs daudz sveču, bet tādas, kas ir viņas gaumē – garas, slaidas, tumšas, askētiskas, zemes un apmākušos debesu krāsā. Un tad tās mazās, kas izgaros dažādus vilinošus meža aromātus un radīs sajūtu, ka tikko esi izbradājusies pa pielijuša meža melleņu mētrām. Jā, dabas pelde pilsētā. Un, kaut gan viņa tā neuzvedas un nerunā, tas būs arī ļoti romantiski.

Kad viss būs galā, viņa lēnām piecelsies kājās, ļaujot visiem smaržīgajiem dabas krikumiem pielipt pie viņas tetovējumiem noklātās miesas. Ak, un šī būtu vēl viena kolosāla bilde. Bet stāsts jau nav par bildēm, bet gan par sajūtām. Kas to visu novāks? Pati, taču tā nav šā piedzīvojuma galvenā sastāvdaļa.

Iesaka vides dekoratore Baiba Prindule Rence:

1. Nebaidies vannu piepildīt ar ziediem – dzīvot mirklim ir skaisti. Lai atbrīvotos no ziediem vannā, izmanto sietiņu – izkās udeni.

2. Auksto krāsu un siltās sveču gaismas mija ir vienmēr interesanti kontrasti – izmanto tos.

3. Pievērs uzmanību lietām, kas radušās un ražotas tepat, pie mums, Latvijā.

3. Kopšanas līdzekļu iepakojums un vannas švammes izskats iet roku rokā ar vannas istabas kopējo tēlu un krāsu paleti. Ir svarīgi, lai arī tehniskās lietas papildina skatu, nevis otrādi – apēd.

4. Sajaucot mājīgo, silto ar šķietami drūmo un askētisko – melno, var panākt ļoti urbānu un laikmetīgu sajūtu.

6. Kā papildu dekorāciju izmanto vēl neaizdegtās sveces – tās noderēs vēlāk, taču sākotnēji papildinās skatu.

7. Lai iegūtu papildu virsmu, pāri vannai pārliec koka dēli, tas papildinās ne tikai dekoratīvo pusi, bet arī praktisko. Un tas var būt arī virtuves dēlis.

8. Izbaudi mirkļus ar svecēm. Rudens un ziemas laikā dzīvās uguns sajūta un siltums ir neaizstājami.

9. Ja tavā vannas istabā ir kaut viens logs, papildini interjeru ar zaļajiem augiem. Tie būs lielisks aksesuārs kā rudenī, tā vasarā.

