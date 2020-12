"Ja kāds ir pelnījis, lai viņu tiesā, tad tas ir Donalds" - Trampa brāļa meita teic, ka tēvoča vieta ir cietumā

Pametot Balto namu, Trampam būtu jādodas uz cietumu, jo viņš, kā norāda Mērija, ir "krimināls, nežēlīgs un nodevīgs".

"Ja kāds ir pelnījis, lai viņu sauktu pie atbildības un tiesātu, tad tas ir Donalds," intervijā "The Associated Press" paudusi Mērija Trampa.

Viņa norādījusi, ka pretējā gadījumā tauta samierināsies ar "kādu, kurš ir sliktāks, nekā izskatās".

Mērija, kura pēc profesijas ir psiholoģe, arī norādījusi, ka Trampa nespēja samierināties ar vēlēšanu rezultātiem esot "pilnīgi saprotama", ņemot vērā viņa personību, psiholoģiju un mūžīgo nicinājumu pret zaudētājiem.

"Tramps nekad dzīvē nav uzvarējis likumīgi," turpina Mērija, piebilstot, ka "viņš arī nekad nav zaudējis. Jo, viņaprāt, uzvarēt ir tik svarīgi. Lai uzvarētu, drīkst arī melot, krāpties un zagt."

Donalda Trampa administrācija viņas izteikumus komentējusi īsi un kodolīgi, paužot, ka tas tiekot darīts, jo viņa vēlas pārdot savu jauno grāmatu.

Mērija Trampa šonedēļ paziņoja, ka raksta turpinājumu skandalozajai vasarā izdotajai grāmatai "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" ("Pārāk daudz un nekad nepietiek: kā mana ģimene radīja pasaules bīstamāko cilvēku"). Jaunā grāmata iznākšot nākamā gada vasarā. Tājā būšot aprakstīts par amerikāņu kolektīvo traumu, sākot no verdzības laikiem līdz pat koronavīrusa pandēmijai. Runājot par Covid-19 izplatību, viņa paudusi, ka no valdības puses neesot veikti pareizie mehānismi, lai to apturētu.

Mērijas Trampas publikācijas jau izsaukušas ne vienu vien asu reakciju no ģimenes.

Viņas tēvocis Roberts Tramps nesen iesaistījās tiesas procesā ar mērķi atturēt brāļa meitu no grāmatas "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" izdošanas. Tiesa gan vasarā noraidīja Roberta prasību neļaut grāmatu publicēt bez ģimenes locekļu piekrišanas. Jāatgādina, ka 15.augustā viņš devās mūžībā.

Pēc grāmatas izdošanas Donalds Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" ierakstīja, ka Mērija esot ļoti reti redzēta brāļa meita, kura neko nezinot par viņu, turklāt paužot nepatiesas ziņas. Tāpat, publicējot grāmatu, tikuši pārkāpti konfidencialitātes līguma noteikumi, kurus viņa parakstījusi pirms divdesmit gadiem.

Jāatgādina, ka Donaldam Trampam iepriekš bija jānodod finanšu dokumenti Ņujorkas prokuratūrai. Tika lemts, ka prezidentam nav absolūtās imunitātes no kriminālizmeklēšanas.