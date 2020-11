Kā saskatīt labo, ja viss jūk un brūk?

Portāls Huffpost.com apkopojis vairāku ekspertu domas par pateicību. Lai arī šī brīža apstākļi pasaulē nav mierīgi, ir pandēmija, ekonomiskā krīze, politiskie nemieri vairākās valstīs. Nav brīnums, ka daži cilvēki atzīst, ka nespēj atrast prieku, labsajūtu un pateicību savā ikdienā. Bet, novērtējot pozitīvos dzīves aspektus, ir iespēja uzlabot savu garīgo labsajūtu, sacīja psihoterapeits Farahs Hariss.

"Tas var palielināt mūsu laimes sajūtu, un vienlaicīgi samazināt nomāktību un depresijas simptomus," sacīja speciālists. “Pateicība var uzlabot miega kvalitāti. Un, kad mēs esam pateicīgi, mēs spējam novērtēt un pamanīt citu paveikto, kas var uzlabot mūsu savstarpējās attiecības.” Tas nozīmē, ka, lai arī nav viegli izkļūt cauri nolemtībai un drūmumam, ir vērts pacīnīties, lai atrastu kaut ko pozitīvu savā dzīvē.

Meklē savu veidu

“Pateicības prakse katram būs atšķirīga, galvenais, lai tā ir personiska, ”sacīja Reina Smita, licencēta profesionāla konsultante.

“Bieži es novēroju, kā cilvēki jauc pateicību ar ārēju pateicības izteikšanu citiem. Tai jāsākas ar sevi! Protams, ir apsveicami, ka protam pateikties par līdzcilvēku klātbūtni un rūpēm, taču jāmāk būt pateicīgam par sevi pašu, saviem notikumiem un procesiem, kas skat tikai tevi,” viņa uzsver. Atbildot uz jautājumu, kā to darīt, speciāliste norāda, ka tam nav tik izšķirošas nozīmes. Viens par to piedomā, cits veido pateicības dienasgrāmatu, cits veic pierakstus telefonā. Labāk darīt kaut mazumiņu, nekā neko!

Dažas minūtes tikai sev

Katru dienu atvēli laiku pateicības praksei. Tas palīdzēs koncentrēties uz pozitīvajām lietām. Domājiet par to kā par vienu “5 minūti” dienā, kad nekas nevar noiet greizi, viss ir mierīgi un saulaini. Šarna Khaira, biznesa un domāšanas mentore šajā laikā iesaka izslēgt tālruni vai ieslēgt to lidmašīnas režīmā.

"Izveidojiet svētu telpu, kur praktizējat savu pateicību, un izveidojiet rīta rutīnu, kas koncentrējas ap jūsu pateicības praksi," sacīja Khaira. Vai arī, ja jūs to tiešām nevarat izdarīt no rītiem, izveidojiet vakara pateicības praksi. Galvenais šajā laikā ir būt klusumā un mierā, iegrimt domās un saskatīt labo savā ikdienā, dzīvē, darbā vai ģimenē. Protams, ne visiem ir apstākļi, ka varam uz 5 minūtēm aiztaisīt aiz sevis durvis un no mājiniekiem pieprasīt klusumu. To var darīt arī braucot ar auto, ejot pastaigā, gatavojot ēst. Labāk darīt kaut mazumiņu, nekā neko!

Jo vairāk, jo vieglāk

Lai praktizētu pateicību, ir nepieciešams apzināti koncentrēties uz pozitīvo, kas var būt grūti, jo nāksies strādājat pret savu smadzeņu dabisko tieksmi pārdomāt sliktāko. Negatīviem notikumiem parasti ir daudz lielāka ietekme uz cilvēka smadzenēm, nekā labajiem.

Tāpēc nebrīnies, ka sākumā smadzenēm būs grūti izcelt labo. Taču tās var netieši apmānīt, norādot uz labo notikumu daudzumu. Tāpēc var noderēt labo lietu pieraksti, izmantojot burciņu, kurā iemet pateicības lapiņas. Rīkojoties šādi, smadzenes var noticēt, ka labo lietu ir daudz un mainīt savu fokusu, no sliktā uz labo. Šādi pieraksti arī noder, ja uznāk dienas, kad neko labu nevar iedomāties, paskaties un iedvesmojies!

Nav mazu lietu

Atgādini sev, ka nekas nav par mazu, lai būtu tavā pateicību sarakstā. Protams, ir ļoti svarīgas lietas, kā veselība, darbs un ģimene. Bet arī mazie mirkļi un lietas jūsu dzīvē ir pelnījušas atzinību. Īpaši, kad šķiet, ka viss jūk un brūk, novērtē savu labo matu dienu, garšīgo maltīti, vai silto dušu no rīta.

“Nevajag sākt vērtēt, ka uz vispārējo notikumu fona mana maltīte vai siltā duša ir tāds sīkums,” sacīja Smits. “Jā, krīze vai bailes no vīrusa nemazinās, kad esi pateicīgs par laikapstākļiem, bet šī pateicība mierina mūs, sniedz prieku un rāda, ka ne jau viss ir 100% melns. Ir arī labie brīži,” skaidro speciālists.

"Būt pateicīgam par mazām lietām ir svarīgi, tikai tā varam iemācīties pateicību par visu pārējo.”

Pateicība pašam sev

Mēs nevarētu dzīvot bez sava ķermeņa, tāpēc vien tas būtu pelnījis pateicību katru dienu. Psihoterapeits Farahs Hariss iesaka veikt dažas dziļas elpas un veltīt brīdi, lai vērstu uzmanību atsevišķām sava daļām un izteiktu tām pateicību. Piemēram: “Es esmu pateicīgs par savām rokām, tās ļauj man pagatavot maltīti ģimeni, vadīt automašīnu un paglaudīt galvu bērnam.”

Neatkarīgi no tā, kādu pateicības praksi jūs nolemjat izmantot, Khaira uzsvēra konsekvence un pacietība ir galvenie panākumu atslēga.

"Ar katru jaunu ieraduma un domāšanas veida maiņu ir nepieciešama prakse un pacietība," viņa skaidroja. “Centieties to darīt regulāri, nesatraucaties, ja dažas dienas tas padosies grūtāk. Galvenais trenēt savu prātu pamanīt labo, gaišo, patīkamo, pat, ja tas ir sīkums. Ar laiku sāksiet redzēt izmaiņas savā noskaņojumā, domās un pozitīvā uzvedībā,” uzsvēra Khaira.

Saistītās ziņas Es tiešām izlauzos. Dziedātāja Aminata par tēti, depresiju un spēku saņemties Gaušanās par dzīvi zog tavu enerģiju. Kādus ieradumus atmest, lai nezaudētu dzīvesprieku Vai sports svaigā gaisā ziemas sezonā uzlabo labsajūtu?