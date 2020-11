Ādas diskomforts, ko rada apsārtums, nieze, ādas lobīšanās, vēsta par ādas aizsargbarjeras samazināšanos. Tāpēc novembrī ir pēdējais laiks mainīt ikdienas skaistumkopšanas paradumus. (Foto: Shutterstock)

Katru rudeni sejas āda kļūst ļoti jutīga: kosmētiķes padomi, ko darīt

Skaistums "100 Labi Padomi"

Rudenī pāreja no siltā gadalaika uz zemākām temperatūrām un pastiprinātu gaisa mitrumu apvienojumā ar spēcīgu vēju ir īsts pārbaudījums mūsu ādai. Āda pati netiek galā ar apkārtējās vides ietekmi, jo īpaši, ja vasarā to neesam pasargājuši no saules iedarbības. Skaidro Cesvaines skaistumkopšanas centra Mora kosmētiķe Ginta Ustinova.