Vēl nedzirdēti stāsti par karalieni, prinčiem, Meganu un Keitu - skandalozākās epizodes no jaunas grāmatas

Pēdējie divi gadi britu karaļnamu izmainījuši līdz nepazīšanai.

Kad princis Harijs un Megana Mārkla sniedza viens otram pirmo skūpstu kā precēts pāris uz Svētā Džordža kapelas kāpnēm Vindzorā, neviens nevarēja iedomāties to rūgtumu, dusmas un skandālus, kas sekos nieka divus gadus vēlāk. 2018. gada 19. maijā karaliene, Kembridžas hercogi, vēl citi karaliskās ģimenes pārstāvji un pārējā pasaule ar prieku sekoja līdzi krāšņajai ceremonijai.

Taču pagāja pavisam īss laiks, līdz Saseksi atteicās no saviem karaliskajiem pienākumiem, atstāja savus mīļos vīlušos un dusmīgus, bet brāļu Harija un Viljama jau tā saspringtās attiecības tikai vēl vairāk pasliktinājās.

Jauno grāmatu par karalisko ģimeni sarakstījis karaļnamam pietuvināts autors un pieredzējis biogrāfiju rakstnieks, kurš arīdzan pieaicināts kā “Netflix” populārā seriāla “The Crown” konsultants. Viņš apgalvo, ka šīs biogrāfijas lappusēs esot ļauts ieskatīties lietās un notikumos, kas norisinājušās aiz karaļnama slēgtajām durvīm.

Vēsturnieks un biogrāfijas autors Roberts Leisijs. (Foto: Mike Lawn/Shutterstock/ Vida Press)

Roberta Leisija grāmata “Battle of Brothers” ir otrs lielākais šogad izdotais bestsellers par karalisko ģimeni. Šis stāsts ir atšķirīgs no tā, kādu savā grāmatā izklāsta Omids Skobijs un Kerolaina Duranda. Abi žurnālisti grāmatā “Finding Freedom” (“Atrodot brīvību”) galveno akcentu likuši uz Meganas un Harija “Megxit” stāstu – par to, kā viņi pieņēmuši lēmumu un aizgājuši no karaliskās ģimenes, atrodot savu personīgo brīvību.

Lai gan Leisija grāmatas galvenā tēma ir stāsts par prinču Viljama un Harija attiecībām, autors dod arī plašu ieskatu par visu karalisko ģimeni, to skaitā, viņš runā par karalieni, Kembridžas hercogiem un Meganu Mārklu.

Viņš skar arī bēdīgi slaveno frāzi “ko Megana vēlas, to Megana dabū” un incidentu ar kāzu diadēmas izvēli un piedāvā savu skatījumu uz karaliskās ģimenes lielākajām kļūdām, kādas tā pieļāvusi, uzņemot savā saimē amerikāņu aktrisi.