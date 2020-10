Kas ir modē 2020. gada rudenī

Vissezonu krāsa

Balta kleita tāpat kā balts T krekls ir neatņemama vasaras uniforma. Laika gaitā baltā krāsa spējusi atbrīvoties no asociācijām ar vasaru un kāzām un ir valkājama cauru gadu. Nepraktiski, bet efektīgi!

Foto: Shutterstock/ Vida Press

Eklektika

Kontrastā totāli monohromam tēlam dumpiniecēm piemērotas dinamiskas un krāsainas apdrukas, aktuāli – miksētas kopā negaidītās, jautrās kombinācijās. Piemēram, svītras ar punktiņiem, dažādu izmēru, krāsu un stilu ziedu rakstiem utt. Go bold or go home!

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Brīvību kājām

Pēc gadiem ilgi populārā svārku midi garuma, kupluma un romantikas dizaineri nostājušies opozīcijā un maksimāli saīsinājuši svārku garumu. Lūk, iespēja eksperimentēt ar zeķbiksēm.

Foto: Wayne Tippetts/Shutterstock/ Vida Press

Vienas krāsas stāsts

Tērpšanās vienā krāsā no galvas līdz kājām ir elegants, šiks un ērts stila paņēmiens. Arī šogad un ar inovāciju – dažādās krāsas tonalitātēs un intensitātē.

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Galvenie zābaki

Puszābakiem ir jāmāj ardievas un to vietā jāizvēlas zamša un ādas zābaki līdz celim. Atgādinot jātnieces – valkājami ar tajos sabāztām biksēm, kontrastam – ar smalkām kleitiņām, utilitārai noskaņai – ar ādas šortiem.

Foto: ddp/abaca press/ Vida Press

Zoodārzs

Leopardādas rakstam, kas nu ir dēvējams par neitrālu apdruku, pievienojušies citi dzīvnieku pasaules motīvi – piemēram, zebra un čūska kā dabiskās, tā dabā neierastās krāsās.

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

50 brūnā nokrāsas

Dziļākai, dinamiskākai un dabiskākai izjūtai allaž modīgā, minimālistu iecienītā smilškrāsa viena apģērba komplektā ir papildināma ar dažādām brūnās krāsas nokrāsām – šokolāde, karamele, konjaks u. c.

Foto: Shutterstock/ Vida Press

Otrā āda

Ekstravaganta un nedaudz izaicinoša ir aktualitāte tērpties viscaur ādas un ādas imitācijas apģērbā. Lai izvairītos no agresīva konteksta, vēlams atteikties no ierastās melnās krāsas.

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Pārliels

Pēdējie gadi ir pagājuši kostīmu zīmē, un 2020. gada nogale nebūs izņēmums. Saskanīgi kostīmi, būtiski – pārlielos izmēros, būs nekļūdīga stila izvēle gan komplektā ar svārkiem, gan biksēm, gan legingiem un šortiem.

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Fuksija

Rudens būs spilgts un iekrāsots rozā! Šī dzīvespriecīgā krāsa lieliski piestāv neitrāliem krāsu toņiem un tāpēc būs lieliska izvēle efektīgam tēlam.

Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterstock/ Vida Press

Līdz pat elkonim

Cimdi vairs nav tikai funkcionāla nepieciešamība. Šādi cimdi, garumā līdz pat elkonim, ikdienai piešķirs vairāk glamūra un, protams, arī retro dvesmu un noderēs kā atturīga tēla akcents.

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Kovboju enerģija

Paslēpties no apkārtējo skatieniem, no saules kaitīgās iedarbības un – tajā pašā laikā – izcelties palīdzēs cepure ar lielām malām.

Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterstock/ Vida Press

Sievišķīgāk

Elegantākam un sievišķīgākam tēlam dizaineri piedāvā alternatīvu pārlielo bleizeru valkāšanas paņēmienu – ar svārkiem.

Foto: Shutterstock/ Vida Press

Pati savā burbulī

Lai pamainītu ierastās, tradicionālās formas, modē jau labu laiku ir atgriezies burbuļu motīvs ar savilktām kreklu, svārku un piedurkņu apakšmalām.

Foto: Saira MacLeod/Shutterstock/ Vida Press

10 Foto Modē ir kokona siluets, kas atgādina uzpūstus ziepju burbuļus +6 Skatīties vairāk

Kontrasti

Akcentam un aksesuāru izvēles atvieglošanai noderēs apģērbā iestrādātas ķēdes, pērles un kristāli. Dominējošākais elements – pārliela izmēra ķēdes, visbiežāk – somās.

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Skolniece

Papildinājums apsēstībai ar tēvu stila neglītajiem snīkeriem ir adītas vestes. Raupjas, pārlielas un ķermeņa formu maskējošas.

Foto: Shutterstock/ Vida Press

